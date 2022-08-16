Антироссийские хакеры переключились на коммерческие данные

В первом полугодии 2022 г. более чем в два раза участились утечки коммерческих тайн или ноу-хау российских компаний. К такой информации относятся сведения о контрактах, бизнес-процессах, коммерческих условиях, результаты исследований или секреты производства. По мнению экспертов, рост сливов обусловлен геополитической ситуацией и желанием хакеров нанести российским компаниям как можно больший экономический урон. Чтобы защититься от этого, организациям придется больше вкладываться в информационную безопасность.



Ноу-хау утекли

В России более чем в два раза вырос объем утечек коммерческой информации. По итогам первого полугодия 2022 г. доля утечек данных, которые составляют коммерческую тайну или представляют собой ноу-хау, увеличилась с 5,4% до 13,7% (от общего числа утечек) по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет InfoWatch.

Согласно закону № 98-ФЗ, к коммерческой тайне относится информация, которая имеет действительную или потенциальную ценность — может прямым или косвенным образом влиять на прибыль или убытки компании. К ней относятся, например, сведения о контрактах, бизнес-процессах, коммерческих условиях, результаты исследований, пояснил изданию юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов. Ноу-хау — это любой секрет производства или экономики компании.

В целом за первые шесть месяцев 2022 г. в России утечки данных разного характера происходили в 1,5 раза чаще, чем за аналогичный период 2021 г. По данным InfoWatch, в сеть слили 305 баз, что на 45,9% больше, чем за тот же период 2021 г. При этом объем похищенной информации увеличился более чем в 16 раз и составил 187,6 млн записей.

С чем это связано

Коммерческая информация сейчас востребована из-за «напряженной геополитической ситуации и потребности оказать влияние на экономическое состояние страны», а также для получения преимуществ перед конкурентами, отмечает руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. «Кража коммерческой тайны и раньше была элементом конкурентной борьбы, но сейчас такая стратегия становится более распространена», — добавляет он.

Хакеры стали чаще красть российские ноу-хау

Рост утечек коммерческой информации подтверждает и руководитель отдела развития бизнеса центра продуктов Dozor «РТК-солар» Алексей Кубарев. «Тенденция возникла на фоне специальной военной операции, в ходе которой впервые в истории наблюдается осознанное формирование кибервоенных подразделений на Украине», — рассуждает он.

Хакеры пытаются нанести максимальный экономический ущерб, в том числе путем похищения коммерческих тайн, отмечает Кубарев.

На защиту придется потратиться

По мнению эксперта InfoWatch, если компании не проведут тщательную ревизию средств защиты от вторжений и не укрепят защиту от внутренних нарушителей, рост утечек коммерческих тайн продолжится.

В свою очередь, рост хакерских атак приведет и к росту затрат на информационную безопасность (ИБ), отметил в разговоре с изданием заместитель гендиректора дата-центра и облачного провайдера Oxygen Кирилл Орлов. По его словам, для ощутимого результата рост инвестиций в ИБ должен составить в среднем до 12–15% от общего ИТ-бюджета.

Российский ИБ-рынок бешено вырастет

Вместе с ростом кибератак увеличивается и спрос на ИБ-решения. К 2026 г. оборот ИБ-рынка вырастет в 2,5 раза и достигнет 469 млрд руб. (в 2021 г. он составил 186 млрд руб.), говорится в отчете «Центра стратегических разработок» (ЦСР).

Такой рост в ЦСР обуславливают возросшим количеством кибератак на российскую инфраструктуру, уходом западных игроков с российского рынка после начала специальной военной операцией на Украине, а также принятыми в этой связи мерами Правительства по поддержке ИТ-отрасли.

При этом доля зарубежных вендоров на российском ИБ-рынке сократится, а на долю российских ИБ-компании придется 95% всего объема рынка.