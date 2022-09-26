Apple залатала дыры в iOS и iPadOS, в которые уже ринулись хакеры

Две новые проблемы пополнили растущий список уязвимостей нулевого дня, которые Apple пришлось устранять с начала 2022 г. Ошибки в ядре и браузерном движке iOS и iPadOS позволяли запускать произвольный код на целевом устройстве, правда, для этого требовались некоторые усилия со стороны злоумышленников.

Браузер и ядро

Компания Apple устранила две уязвимости в iOS и iPad OS, которыми уже вовсю пользовались злоумышленники. Оба бага относились к классу уязвимостей нулевого дня, то есть, вендор узнал о них уже после того, как началась их активная эксплуатация.

Уязвимость CVE-2022-32893 присутствовала в компоненте WebKit (браузерный движок) и допускала запуск произвольного кода при обработке специально сформированного веб-контента. Иными словами, жертву надо было заманить на специально созданный веб-сайт.

Вторая уязвимость, CVE-2022-32894 выявлена была непосредственно в ядре операционных систем Apple и также позволяла запускать произвольный код в системе. Для ее эксплуатации требовалось создать специальное вредоносное приложение и добиться того, чтобы жертва его установила на свое устройство. Вероятно, идея состояла в том, чтобы атаковать таким образом смартфоны, над которыми уже произведен джейлбрейк, открывающий возможность установки приложений из иных, нежели AppleStore, источников.

В обоих случаях речь шла об ошибках, связанных с записью информации за пределами выделенной области памяти. Уязвимости устраняются обновлениями iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1 и macOS Monterey.

Apple исправила две уязвимости в iOS и iPadOS, уже использовавшиеся хакерами

Обновления iOS предназначаются для версии iPhone 6s и более новых моделей. Обновления iPadOS — для всех версий iPad Pro, iPad Air 2 и более новых, версий iPad пятого поколения и более новых, а также iPad mini 4 (и позднее) и iPod touch (начиная с седьмого поколения).

Целевые атаки

По данным Apple, исправленные уязвимости уже подвергались активной эксплуатации, однако деталей компания раскрывать не стала.

«Вероятнее всего речь шла о целевых, узконаправленных атаках, где злоумышленники действовали наверняка, — предполагает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — В таких атаках эксплуатация той или иной уязвимости даже не обязательно является ключевым элементом; злоумышленникам сперва требуется провести масштабную разведывательную работу, чтобы определить, кто именно им нужен, и как эффективнее всего произвести компрометацию его или ее рабочих инструментов. Как бы там ни было, пользователям устройств Apple стоит как можно оперативнее обновить программные оболочки своих устройств: сейчас, когда информация об уязвимостях раскрыта, количество желающих ими воспользоваться резко вырастет».

С начала 2022 г. Apple уже неоднократно вынуждена была устранять уязвимости «нулевого дня». С января по май были исправлены шесть таких багов, получивших индекс CVE.