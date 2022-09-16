Небоскреб крупнейшего в мире оператора вспыхнул и сгорел дотла за считанные минуты. Видео

В Китае выгорело 42-этажное здание, в котором располагался офис оператора China Telecom – третьего по числу абонентов в КНР и шестого по выручке в мире. Пожар уничтожил 200-метровое издание всего за 20 минут. По предварительным данным, внутри небоскреба располагались ЦОД оператора и хранилище топлива для аварийных дизель-генераторов суммарным объемом 35 тонн. Причина пожара устанавливается.

Был небоскреб, и нет небоскреба

На юго-востоке Китая полностью выгорело 42-этажное здание – офис оператора связи China Telecom. Огню хватило всего 20 минет, чтобы полностью уничтожить строение, несмотря на то, что его высота составляет около 220 метров.

Небоскреб, в котором располагался офис China Telecom, находится в городе Чанша в китайской провинции Хунань. К моменту выхода материала причины возникновения пожара не раскрывались.

China Telecom – это третий по величине оператор связи в Китае и один из крупнейших в мире. По итогам 2021 г. его услугами пользовались 317,1 млн абонентов против 372 млн у China Unicom и почти 957 млн у China Mobile. По данным mbaSkool, China Telecom занял шестое место среди всех операторов связи мира по размеру выручки в 2021 г. Впереди него только американские AT&T и Verizon, китайский China Mobile, немецкий Deutsche Telekom и японский Nippon Telegraph & Telephone.

Дым от горящего небоскреба был виден за многие километры

По информации китайской газеты «Бэйцзин жибао», пожар начался около приблизительно в 11:30 утра по московскому времени. Возгорание возникло на одном из нижних этажей, после чего огонь начал быстрораспространяться вверх по фасаду здания.

Подлить дизель в огонь

По данным китайской прессы, в здании China Telecom, помимо офисных помещений, располагался еще и ЦОД, отвечавший за работу некоторых сервисов оператора. Такие системы в подавляющем большинстве случаев оснащаются автономными системами питания на случай аварии на центральных электросетях. Они работают от генераторов – по предварительным подсчетам, в здании на момент возгорания находилось около 35 тонн топлива для них.

Видео с места событий

Не исключено, что это повлияло на скорость распространения пламени и его мощь. Однако представители China Telecom пока не сообщают, было ли на самом деле в здании топливо для автономных систем питания серверов.

Ситуация с жертвами

На борьбу с огненной стихией было направлено 36 пожарных машин и 280 пожарных. Пока неясно, как быстро им удалось приехать на вызов, но справиться с огнем она смогли приблизительно за один час. Однако к тому времени от здания мало что осталось – оно распространился очень быстро.

Между тем, по официальным данным, в результате пожара никто не погиб, несмотря на то, что огонь распространился очень быстро. Сколько людей находилось в здании, когда начался пожар, и как они смогли спастись, с учетом того, что огонь охватил здание целиком, не установлено. Между тем, факт наличия людей в здании подтвержден – они выкладывали ролики с возгоранием в Сеть, находясь внутри небоскреба.

Совпадение? Не факт

С пожаром в здании China Telecom связано много вопросов, на которые нет ответов. В частности, совершенно непонятно, почему не сработала штатная система пожаротушения.

Между тем, в здании она гарантированно была, однако нет данных о ее техническом состоянии. Известно лишь, что China Telecom объявил тендер на ее замену менее чем за две недели до происшествия – 5 сентября 2022 г. К моменту возгорания подрядчик еще не был найден. Зачем оператору потребовалось менять данную систему, не раскрывается.

Разрушения, судя по всему, огонь принес колоссальные

Дальнейшая судьба здания, а также итоговое состояние после пожара, еще не определены. Небоскреб был построен в 2000 г. и стал первым строением в городе Чанша высотой более 200 метров.

Инфраструктура (не) пострадала

Как пишет издание ABC News, представители China Telecom утверждают, что выгорание целого здания с находящимся внутри него ЦОД и тоннами топлива для его серверов никак не повлияло на работу сети и сервисов оператора. Однако абоненты с этим заявлением в корне не согласны.

По информации издания, абоненты сети China Telecom не могут пользоваться своими телефонами – сеть недоступна, как и сервисы оператора. На это они жалуются в китайских соцсетях. Представители China Telecom не комментируют происходящее.