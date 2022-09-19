Google за $5,4 млрд купила ИБ-компанию с непростой судьбой

Защитные технологии Mandiant будут предлагаться клиентам облачных ресурсов Google. Это уже второе крупное приобретение Google в сфере защиты облаков с начала 2022 г.

$5,4 млрд за богатую историю

Компания Google объявила о завершении процедуры поглощения фирмы Mandiant, специализирующейся на раннем выявлении киберугроз. Стоимость сделки составила $5,4 млрд. Технологии Mandiant будут использоваться в облачных продуктах Google. Бренд при этом сохранит независимость.

У Mandiant весьма богатая на события история. Созданная в 2004 г., она стала со временем одним из ведущих игроков на рынке кибербезопасности. В 2013 г. она выпустила исследование, в котором аргументированно описывалась кибершпионская активность Китая. В конце того же года конкурирующая фирма FireEye выложила $1 млрд за приобретение Mandiant.

Еще спустя девять лет, однако, бренд и все продукты FireEye были проданы венчурным инвесторам Symphony Technology Group за $1,2 млрд, а Mandiant стала снова самостоятельной компанией с портфолио, ориентированным на корпоративный сектор. В мае 2021 г. экспертов Mandiant привлекли к расследованию широко известной кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline, вызвавшей топливный кризис на востоке США.

Google завершила поглощение компании Mandiant за $5,4 млрд

И вот в марте 2022 г. Google решила выкупить Mandiant и все ее технологии, превратив в дочернее предприятие. Оно, впрочем, сохранит независимость как минимум своего бренда.

Расширение портфолио

В пресс-релизе GoogleMandiant называется «лидером в области динамической киберобороны, разведки угроз и реагирования на инциденты».

«Mandiant разделяет наши воззрения на кибербезопасность и присоединяется к Google Cloud, чтобы помочь организациям-клиентам усовершенствовать свои подходы к управлению рисками, реагированию на инциденты и снизить подверженность внешнему воздействию», — говорится в заявлении Google.

В самом начале 2022 г. Google выкупила израильский стартап Siemplify, разработчика технологии организации и автоматизации киберзащиты и реагирования на инциденты. Сумма сделки составила $500 млн.

«Google с начала 2022 г. расширяет свое портфолио продуктов, связанных с информационной безопасностью, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Колоссальная сумма, которую компания решила выплатить за Mandiant, несмотря на бурную историю владения, указывает на то, что Google на данный момент интересуют вполне конкретные технологии, которые могли бы предоставить ей значительные преимущества над другими облачными вендорами, и именно Mandiant их оказался способен предоставить».