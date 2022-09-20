Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6

Киберзлоумышленник, возможно, тот же, что атаковал Uber на прошлой неделе, угнал и распространил 90 видеороликов с геймплеем разрабатываемой игры Grand Theft Auto 6 и исходные коды GTA V и GTA 6. Исходники выставлены на продажу. Хакер, вероятно, также шантажирует разработчика.

Похищение века

Киберзлоумышленник предположительно похитил исходный код готовящейся к выпуску игры Grand Theft Auto 6 (название условное, официальное ещё не объявлено) и некоторое количество видео её геймплея. Видео уже разлетелись по Сети, а что касается исходников, то, по-видимому, ими вор шантажирует разработчиков.

Видео и фрагменты исходного кода были опубликованы сперва на площадке GTAForums для поклонников серии GTA. Злоумышленник, известный как Tea Pot или teapotuberhacker, выложил RAR-архив, в котором оказались 90 украденных видео.

По сведениям Bleeping Computer, злоумышленник уже опубликовал несколько порций украденых исходников GTA6 через Telegram.

Эти ролики, по-видимому, делались разработчиками в процессе отладки различных функций - таких как ракурсы камеры, отслеживание неигровых персонажей (NPC) и т.д. В части роликов даже присутствует озвучка.

Хакер утверждает также, что в его распоряжении - исходный код предыдущей игры серии GTA V (2013 года выпуска), а также тестовый билд GTA 6. Злоумышленник выставил на продажу всё, кроме исходников будущей игры, отметив походя, что его интересуют предложения, начинающиеся с пятизначных сумм.

Киберзлоумышленник угнал и распространил 90 видеороликов с геймплеем разрабатываемой игры Grand Theft Auto

В качестве доказательства злоумышленник выложил скриншоты исходного кода GTA V и GTA 6. Между делом он заявил также, что именно ему принадлежит сомнительная честь недавнего взлома сервисов компании Uber.

Разработчик GTA, фирма Rockstar Games, пока официально никак не комментировала произошедшее. Однако журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) получил от инсайдеров Rockstar подтверждение, что взлом имел место и исходники действительно утекли. Шрайер также отметил, что это одна из крупнейших утечек в игровой индустрии за всю её историю.

Всё сначала?

«Похищение исходного кода будущей игры - это колоссальный удар по разработчику, - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Теперь вариантов может быть только два: либо Rockstar перезапускает разработку игры фактически с нуля, как в своё время поступили, например Valve после кражи исходников Half-Life 2, либо за очень крупную сумму выкупает украденное у хакера, - не получая никаких гарантий, что потом эти исходники не всплывут где-либо ещё».

Злоумышленник также заявил, что именно он взломал сервисы Uber на прошлой неделе - по-видимому, атаковав кого-то из работников компании посредством отправки множества запросов мультифакторной авторизации (MFA).

Проверить его слова пока не представляется возможным.

Украденные видеоролики уже попали на Youtube, но владелец Rockstar Games - компания Take 2 Interactive активно удаляет их с Youtube как нарушающие копирайт.