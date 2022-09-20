Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Техника
|

Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6

Киберзлоумышленник, возможно, тот же, что атаковал Uber на прошлой неделе, угнал и распространил 90 видеороликов с геймплеем разрабатываемой игры Grand Theft Auto 6 и исходные коды GTA V и GTA 6. Исходники выставлены на продажу. Хакер, вероятно, также шантажирует разработчика.

Похищение века

Киберзлоумышленник предположительно похитил исходный код готовящейся к выпуску игры Grand Theft Auto 6 (название условное, официальное ещё не объявлено) и некоторое количество видео её геймплея. Видео уже разлетелись по Сети, а что касается исходников, то, по-видимому, ими вор шантажирует разработчиков.

Видео и фрагменты исходного кода были опубликованы сперва на площадке GTAForums для поклонников серии GTA. Злоумышленник, известный как Tea Pot или teapotuberhacker, выложил RAR-архив, в котором оказались 90 украденных видео.

По сведениям Bleeping Computer, злоумышленник уже опубликовал несколько порций украденых исходников GTA6 через Telegram.

Эти ролики, по-видимому, делались разработчиками в процессе отладки различных функций - таких как ракурсы камеры, отслеживание неигровых персонажей (NPC) и т.д. В части роликов даже присутствует озвучка.

Хакер утверждает также, что в его распоряжении - исходный код предыдущей игры серии GTA V (2013 года выпуска), а также тестовый билд GTA 6. Злоумышленник выставил на продажу всё, кроме исходников будущей игры, отметив походя, что его интересуют предложения, начинающиеся с пятизначных сумм.

gta6600.jpg
Киберзлоумышленник угнал и распространил 90 видеороликов с геймплеем разрабатываемой игры Grand Theft Auto 6

В качестве доказательства злоумышленник выложил скриншоты исходного кода GTA V и GTA 6. Между делом он заявил также, что именно ему принадлежит сомнительная честь недавнего взлома сервисов компании Uber.

Разработчик GTA, фирма Rockstar Games, пока официально никак не комментировала произошедшее. Однако журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) получил от инсайдеров Rockstar подтверждение, что взлом имел место и исходники действительно утекли. Шрайер также отметил, что это одна из крупнейших утечек в игровой индустрии за всю её историю.

Всё сначала?

«Похищение исходного кода будущей игры - это колоссальный удар по разработчику, - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Теперь вариантов может быть только два: либо Rockstar перезапускает разработку игры фактически с нуля, как в своё время поступили, например Valve после кражи исходников Half-Life 2, либо за очень крупную сумму выкупает украденное у хакера, - не получая никаких гарантий, что потом эти исходники не всплывут где-либо ещё».

Злоумышленник также заявил, что именно он взломал сервисы Uber на прошлой неделе - по-видимому, атаковав кого-то из работников компании посредством отправки множества запросов мультифакторной авторизации (MFA).

Проверить его слова пока не представляется возможным.

Украденные видеоролики уже попали на Youtube, но владелец Rockstar Games - компания Take 2 Interactive активно удаляет их с Youtube как нарушающие копирайт.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров

Диски с данными клиентов Morgan Stanley продавали с молотка в Сети. Финансовый гигант отделался смехотворным штрафом

«Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами

Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок

Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов

4 тренда на рынке СЭД по данным Market.CNews

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks

Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще