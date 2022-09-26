«Касперского» решили выгнать из Европы

Пять стран Евросоюза хотят полностью «отменить» «Лабораторию Касперского» в Европе. Под этим подразумевается запрет европейским компаниям сотрудничать с ней. По предварительным данным, за это выступают Польша, Литва, Латвия, Ирландия и Эстония.

Европа против российских ИБ-решений

В Европе вскоре могут запретить работу российской компании «Лаборатория Касперского», пишет Bloomberg. Данную инициативу продвигает Евросоюз.

В частности, по информации издания, на запрете настаивают пять европейских государств. Пока что это абсолютное меньшинство, поскольку в состав Евросоюза на сентябрь 2022 г. входило 27 стран. Однако нельзя исключать, что с течением времени мнение меньшинства может превратиться в мнение большей части стран – участников ЕС.

По всей вероятности, «забанить» российскую ИБ-компанию в Европе мечтают Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Эстония. Bloomberg не раскрывает конкретные названия государств, но упоминает эти страны в контексте других предложенных антироссийских ограничений.

«Лаборатория Касперского» может ощутить на себе всю тяжесть европейских санкций

Почти никаких подробностей о готовящейся инициативе по «отмене» на территории Европы «Лаборатории Касперского» к моменту публикации материала не было. Редакция CNews обратилась за комментариями к представителям компании и ожидает ответа.

Все дело в санкциях

Европа в настоящее время активно соперничает с США в вопросе количества новых санкций против России. Старый свет ведет разработку нового пакета ограничений, и «Лаборатория Касперского» вполне может фигурировать в нем, пишет Bloomberg.

В частности, новые санкции вполне могут подразумевать под собой полный запрет европейским компаниям на сотрудничество с «Лабораторией Касперского». Но, согласно имеющимся данным, только этой компанией все не ограничится.

Авторы нового пакета санкций планируют пройтись по сфере кибербезопасности и ужесточить существующие ограничения на экспорт технологий. Попутно они хотят расширить список запрещенных для экспорта в Россию технологических товаров.

В список могут войти, например, системы обработки данных и устройства хранения информации. Как пишет Bloomberg, ограничения могут коснуться и «некоторых видов электроники» (several electronics), но пока неясно, какие именно устройства страны ЕС больше не смогут поставлять в Россию.

Прежние нападки европейцев

Европейские власти достаточно давно пытаются выгнать «Лабораторию Касперского» со своей территории. Разумеется, давление значительно усилилось после 24 февраля 2022 г., но высказывания против присутствия «Лаборатории» в Европе звучали еще как минимум четыре года назад.

Например, летом 2018 г. Европарламент принял рекомендательную резолюцию по кибербезопасности, в которой назвал продукцию «Лаборатории Касперского» «вредоносной» и призвал отказаться от ее использования в европейских учреждениях. В ответ на это «Лаборатория» заморозила совместные проекты с европейскими партнерами, в том числе с Европолом.

История продолжалась вплоть до весны 2019 г. и завершилась в пользу российской компании. Еврокомиссия вынесла официальный вердикт об отсутствии вредоносного кода и функций кибершпионажа в продукции «Касперского».

Но уже в ноябре 2019 г. все началось заново. Европейская организация по обмену разведывательными данными проверила ИТ-системы австрийской контрразведки и нашла их ненадежными — в частности, потому, что австрийское ведомство не отказалось от ПО «Касперского», которое, по мнению коллег из других стран, может использоваться для шпионажа.

В конце апреля 2022 г. против решений «Касперского» выступили власти Италии. Они настоятельно попросили все госорганы как можно скорее отказаться от них в пользу продуктов других производителей, но только не российских. Рекомендацию выпустило Национальное агентство кибербезопасности Италии (ACN), в котором также упоминались компании Group-IB и Positive Technologies

Русские не сдаются

Несмотря на все происходящее, «Лаборатория Касперского» пока не спешит покидать европейский рынок. Более того, она стремится укрепиться на нем, о чем свидетельствует открытие в Старом свете двух новых центров прозрачности.

Один из них расположен в Риме (Италия), другой – в Утрехте (Голландия). Об открытии этих центров компания сообщила 21 сентября 2022 г.

В общей сложности у «Касперского» девять центров прозрачности в Европе. Этого результата компания добилась за четыре года – первый такой центр, размещенный в Цюрихе (Швейцария), заработал в 2018 г.

Центры прозрачности «Касперского» есть и за пределами Европы. Например, они расположены в Бразилии, Малайзии, Сингапуре, США и Японии.