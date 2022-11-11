Умные домофоны таят опасность. Хакеры взламывают их за пару минут и запрещают жильцам попадать домой. Решения проблемы нет

Самый дешевый смартфон с NFC может стать инструментом для взлома умного домофона. Они содержат в себе уязвимость, позволяющую за пару минут подобрать код доступа и даже сменить его на новый, чтобы жильцы не могли попасть к себе домой. Уязвимые домофоны стоят не только в жилых домах, но и в государственных учреждениях и даже в парламенте Великобритании.

Не очень умные домофоны

Современные умные домофоны, как оказалось, можно взломать при помощи обычного смартфона, потратив на весь процесс всего несколько минут. По информации TechCrunch, это наглядно доказала норвежская компания Promon, работающая в сфере информационной безопасности.

По словам исследователей, они взломали смарт-домофон линейки Aiphone GT, задействовав неназванный Android-смартфон. Модель и производитель мобильника, в целом, не имеют значения – главное, чтобы в нем был модуль NFC.

Эксперты заявляют, что взлом домофона Aiphone GT сам по себе очень прост, что не делает чести производителю данного устройства.

Подобные устройства лишь кажутся надежными и неприступными. На деле взломать их может даже школьник

Проблема усугубляется не только возможностью использования почти любого современного Android-смартфона для атаки на него, но и тем, что домофоны серии Aiphone GT используются в жилых домах и государственных учреждениях. Например, они используются в Белом доме (резиденция Президента США) и парламенте Великобритании.

Как пользоваться

NFC в современных смартфонах в подавляющем большинстве случаев используется для оплаты товаров и услуг. Достаточно просто поднести мобильник к терминалу на небольшое расстояние, и деньги тут же спишутся с привязанной к нему карты.

Взлом Aiphone GT работает по тому же принципу. Нужно расположить смартфон на минимальном расстоянии от домофона и запустить специальное приложение, перебирающее PIN-коды.

По сути, это самый классический метод взлома, известный как bruteforce. Эксперты Promon провели эксперимент с участием домофона Aiphone GT-DMB-N и доказали, что четырехзначный PIN-код мобильник может подобрать за несколько минут, просчитав все возможные 10 тыс. вариантов автоматически.

Процесс взлома

Домофоны Aiphone GT не ограничивают количество попыток ввода PIN-кода, что заметно упрощает процесс взлома. А тот факт¸ что смартфон вводит цифры самостоятельно, существенно ускоряет его. Также это позволяет злоумышленникам не касаться самого домофона, что уменьшает риск оставить улики в виде отпечатков пальцев.

«Выселить» всех жильцов

Домофоны Aiphone GT, как выяснилось, также не хранят логи, что позволяет хакерам не оставлять не только отпечатки пальцев, но и цифровые следы. Зато они могут не только проникнуть в здание, но и сделать так, чтобы больше никто не смог попасть в него.

Для этого достаточно просто поменять установленный PIN-код на любой другой. В ходе эксперимента обнаружилось, что такая возможность тоже имеется.

А вот возможности удаленно устранить уязвимость программного обеспечения у разработчиков Aiphone GT, напротив, нет. Исследователи Promon сообщили о проблеме компании Aiphone еще в конце июня 2021 г. Позже разработчики ответили, что абсолютно все домофоны линейки Aiphone GT, выпущенные до 7 декабря 2021 г., уязвимы и не могут быть обновлены.

Aiphone не стала уточнять, сколько именно «дырявых» домофонов она успела выпустить. Вполне вероятно, что их могут быть тысячи. Единственным способом защиты является замена модели с устаревшей прошивкой на новую, в которой уязвимость уже исправлена. Aiphone утверждает, что домофоны, выпущенные после 7 декабря 2021 г., защищены от взлома при помощи смартфона. Как именно реализована защита, не установлено – возможно, просто добавлено ограничение на количество неверно введенных кодов.

Зачем так сложно

Домофоны Aiphone GT не очень распространены в России, но и популярные в стране модели можно взломать при помощи современного гаджета. Летом 2020 г. CNews писал о популярном среди взломщиков устройстве Flipper Zero – своего рода «тамагочи для хакеров». Это виртуальный питомец, живущий в корпусе небольшого устройства и растущий по мере увеличения количества взломанных при помощи него устройств. Его создали россияне, и для его производства была запущена кампания на KickStarter, оказавшаяся суперуспешной. Необходимая сумма ($60 тыс., 3,64 млн руб. по курсу ЦБ на 11 ноября 2022 г.) была собрана всего за восемь минут.

Карманный «уничтожитель» домофонов

Flipper Zero предназначен для перехвата контроля над различными устройствами, например, бытовой техники. Домофоны тоже входят в список.

Кроме того, редакция CNews обнаружила на просторах интернета и на YouTube массу инструкций по взлому домофонов, распространенных именно в России. Это касается и моделей с базовыми возможностями, и более современных решений, в том числе со встроенным NFC-чипом.