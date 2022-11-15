«ТрансТелеКом» внедряет VPN по ГОСТу

Оператор цифровых сервисов компания «ТрансТелеКом» приступила к внедрению решения по шифрованию каналов связи с требованиями законодательства — VPN ГОСТ. Услуга обеспечивает целостность данных при передаче по открытым каналам связи с гарантированной конфиденциальностью.



Конфиденциальность по ГОСТу

Услуга VPN ГОСТ — это средства криптозащиты, сертифицированные ФСБ России, делегирование ответственности за соблюдение требований регуляторов на сторону ТТК с SLA 99,95%, консультации от квалифицированных специалистов и включение в кратчайшие сроки.

Компания «ТрансТелеКом» также имеет большой опыт мониторинга информационной безопасности, выявления нарушений, угроз безопасности и уязвимостей в информационных автоматизированных системах компаний и предприятий.

Компания « ТрансТелеКом » готова обеспечить полный функционал системы по сервисной модели

Специалисты центра информационной безопасности ТТК способны помочь своим клиентам и партнерам обеспечить соответствие законодательству, а также выполнить все требования регуляторов, включая исполнение Указа Президента о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации.

Компания «ТрансТелеКом» готова обеспечить полный функционал системы по сервисной модели. Узнать подробности и проконсультироваться можно на корпоративном сайте.

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