Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Законодательство Кадры Техника
|

Банду хакеров посадили за кражу криптовалюты на $24 млн. Ее возглавлял 15-летний подросток

В 2018 г. группа молодых людей и подростков с помощью относительно несложного мошенничества увела у известного криптоинвестора активов на сумму около $24 млн. Теперь они предстали перед судом. Предполагаемому главарю банды на момент совершения преступления было 15 лет. Его подельник приговорен к тюремному сроку.

На 18 месяцев!

Киберзлоумышленник из американской Флориды Николас Трулья (Nicholas Truglia) получил 18 месяцев тюрьмы за соучастие в крупной мошеннической схеме, результатом которой стала кража двух десятков миллионов долларов.

Жертвой мошенников в 2018 г. стал крупный криптоинвестор Майкл Тёрпин (Michael Terpin), лишившийся криптовалютных активов на сумму около $23,8 млн.

Трулья, специализирующийся на мошенничестве с подменой SIM-карт, помог злоумышленникам получить контроль над смартфоном Тёрпина и перевести большой объем криптоактивов на кошелек под контролем злоумышленника.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый сконвертировал большую часть украденного в биткоины и перевел их своим соучастникам, оставив себе часть средств в качестве оплаты за услуги. «Комиссия» оказалась довольно существенной — около $673 тыс.

trulya_600.jpg
В США отправили за решетку участника кражи средств криптоинвестора

Теперь, помимо 18-месячного срока, 25-летнему Трулье придется компенсировать пострадавшему инвестору его потери. Из них $12 млн — до 31 декабря 2022 г., оставшееся — до 30 января.

После тюремного срока Трулья будет в течение трех лет оставаться под надзором полиции и должен будет выплатить штраф в размере более $983 тыс.

15-летний капитан

Еще один участник схемы — Эллис Пински (EllisPinsky) — в ноябре 2022 г. заключил сделку с Тёрпином и согласился выплатить ему $22 млн возмещения. Следствие считает, что именно Пински был главарем группы, ограбившей Тёрпина. На момент совершения преступления ему было всего 15 лет.

«Подросток, способный организовывать и провернуть целую операцию по киберограблению, — это очень скверное свидетельство тому, насколько низок “порог входа в киберпреступность”, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — То, что участников этой операции переловили, указывает, что либо правоохранительные органы очень хорошо научились отслеживать криптовалютные транзакции, либо что злоумышленники плохо замели следы. Либо и то, и другое».

Подмена SIM — это распространенная и набирающая популярность мошенническая схема, при которой злоумыленники создают или обманом получают копию SIM-карты жертвы. Самый распространенный вариант — это ситуация, в которой хакеры заявляют телеком-оператору об утере карты и убеждают выпустить новую.

ФБР сообщило, что с января по 2018 по декабрь 2020 гг. в его Центр сообщений об интернет-преступлениях (IC3) поступило 320 жалоб об атаках, связанных с подменой SIM-карт. Общий объем ущерба составил около $12 млн. В 2021 г. таких жалоб было уже 1611, а размер ущерба составил $68 млн.

Федеральная комиссия по связи выпустила специальные инструкции о том, как защититься от подмены SIM, а три крупнейших американских телеком-оператора (Verizon, T-Mobile и AT&T) рекомендуют пользователям установить PIN-коды на свои аккаунты, чтобы киберзлоумышленники не смогли обмануть службу поддержки пользователей.

Со своей стороны, большая часть банков требует повторной привязки SIM-карты к учетной записи после замены — как раз в целях защиты от такого рода мошенничества.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Половина пользователей недовольна: отечественное защитное ПО плохо совместимо с российскими ОС

Android наводнили «дырявые» приложения, ворующие пароли и переписку. Под ударом миллионы пользователей

Из-за трояна-шифровальщика читатели остались без бумажных выпусков любимой газеты

Хакеры набросились на российские Linux

Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

Клиенты российских банков под угрозой. За их данные обещают иностранный паспорт и переезд на Запад

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

9 главных мифов об умном доме

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще