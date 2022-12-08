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Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками

«Лаборатория Касперского» представила сложную динамику активности телефонных мошенников, звонивших в 2022 г. на мобильные устройства россиян. Она оказалась в прямой зависимости от геополитической обстановки, хотя и с некоторыми оговорками.

Статистика мошенничества 2022 года

Начавшаяся 24 февраля 2022 г. спецоперация на Украине привела к практически полному прекращению активности телефонных мошенников в отношении россиян на несколько недель. Затем эта активность выросла в пять раз по сравнению с исходными показателями, а к настоящему моменту снова вернулась к значениям середины февраля.

Об этом рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов со ссылкой на статистику мобильного приложения компании под Android и iOS для борьбы с нежелательными звонками Kaspersky Who Calls. Оно способно по входящему номеру с высокой долей вероятности установить, что звонок с него лучше не принимать, и предупреждает об этом пользователя.

По словам Голованова, за последнее время первый взрывной рост числа мошеннических звонков в России произошел в 2020 г., когда на фоне пандемии коронавируса люди сидели дома на самоизоляции. «С начала 2020 г. вышли на стабильный рост и уже приближались к некоему плато, и тут наступает 24 февраля, — вспоминает он. — По очень многим показателям у нас произошло падение статистики в России “в ноль”, включая телефонное мошенничество. И эти минимальные значения были в течение месяца-полутора. Сотрудники, которые разрабатывают Who Calls, думали, что потеряют работу».

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Касперский отследил активность телефонных мошенников в контексте изменений ситуации на Украине

Ситуация изменилась примерно в середине апреля, когда начался огромный прирост количества звонков злоумышленников. На пик мошенники вышли примерно в июле. Тогда их активность достигла десятков тысяч звонков в день, то есть нежданные вызовы стали получать более 50% пользователей приложения «Касперского». «Рост был фактически пятикратным по сравнению с началом года, — уточняет Голованов. — Потом начался медленный спад».

Этот спад продолжился без явных скачков в ту или иную сторону. На характер графика, по словам эксперта, начавшиеся 10 октября массированные ракетные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины никакого влияния не оказали — падения статистики не произошло. «Соответственно, электричество не влияет на работу телефонных мошенников, — делает вывод Голованов. — И на сегодня мы вышли на показатели 20-23 февраля 2022 г.»

«Украинский след»

Отсутствие скачков статистики после 10 октября 2022 г. эксперт склонен объяснять тем, что злоумышленники, располагавшиеся ранее на территории Украины, успели к тому моменту покинуть страну. «Сейчас звонки преимущественно идут из южных республик: Турции, Ирана и Казахстан», — заверяет он.

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Количество звонков с подозрением на мошенничество по статистике Kaspersky Who Calls

Отвечая на вопрос, какая часть мошеннических звонков россиянам поступала с территории Украины до 24 февраля 2022 г., Голованов сообщил «практически все». В контексте этого, по мнению эксперта, обрушение статистики с началом спецоперации произошло по той причине, что злоумышленникам тогда «стало не до того».

Главный совет россиянам

Эксперты «Касперского» склоняются к тому, что затягивать разговоры с телефонными мошенниками не стоит, даже если вы не сомневаетесь в том, что вам звонит человек с целью выманить у вас деньги, и вы переполнены желанием его проучить.

Голованов отмечает, что в 2022 г. злоумышленники начали дозваниваться до сотрудников «Касперского», а те пытались вывести мошенников из себя, создавая у них иллюзию скорого достижения их целей.

«Один наш коллега поставил рекорд, продержав телефонного мошенника на проводе в течение 45 минут», — вспоминает эксперт. Однако это привело к тому, что разъяренные «обманутые» мошенники стали использовать в качестве так называемых подменных номеров для отображения на экранах своих оппонентов номера вволю поглумившихся над ними работников «Касперского».

После этого KasperskyWhoCalls начало блокировать у клиентов звонки разработчиков этого приложения, и им пришлось принудительно удалять самих себя из «стоп-листа».

«Поэтому общая рекомендация: не надо с ними разговаривать», — резюмирует эксперт.

Денис Воейков

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