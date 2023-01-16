Сисадмин парализовал работу крупного банка в попытке найти внеземной разум и повысить свой рейтинг

Системный администратор использовал вычислительные мощности серверов и другого оборудования банка, чтобы помочь проекту SETI@home найти инопланетян. Суть идеи как раз в том, чтобы компьютеры добровольцев по всему миру обрабатывали огромное количество информации. Чем больше их ПК обработают данных, тем выше их рейтинг в проекте. Сисадмин стал одним из крупнейших контрибуторов SETI@home, а его афера так и не была раскрыта, хотя он был на волосок от провала.

Во благо науки и цивилизации

Системный администратор крупного инвестиционного банка тайно использовал свое служебное положение для поиска инопланетян на просторах космоса, пишет The Register. Он внедрил в ИТ-систему банка программу SETI@home для анализа радиосигналов из космоса на предмет наличия в них признаков инопланетной разумной жизни. Все это происходило в конце XX – начале XXI веков.

Издание не раскрывает ни название банка, ни имя специалиста. Известно лишь, что программа подмяла под себя все свободные мощности сети банка.

Программу SETI@home может установить на личный, а иногда и рабочий компьютер любой желающий, чтобы помочь в поиске внеземной жизни. Такое название носит и софт, и проект, в рамках которого он был разработан – Search for Extra-Terrestrial Intelligence at Home «Поиск внеземного разума на дому).

Проект был создан исследовательским центром SETI при Калифорнийском университете в Беркли (США) еще в мае 1999 г. Программа задействует вычислительные ресурсы на компьютерах добровольцев, чтобы ускорить обработку и анализ сигналов, поступивших из космоса. Пока неизвестно, насколько успешными являются изыскания SETI@home. Однако за неполные 24 года существования проекта обнаружение внеземной цивилизации подтверждено не было ни разу. К тому же, как сообщал CNews, в марте 2020 г. проект был заморожен.

Особенностью SETI@home является рейтинговая система. Чем больше данных обработал компьютер пользователя, тем выше он в рейтинге, у которого, к тому же, есть топ-100 наиболее полезных проекту добровольцев.

А нужно все это было для того, чтобы ученые могли сэкономить гигантские по своим масштабам деньги и закупать «железо» на миллионы долларов для обработки сигналов.

Быть лучше других

Доподлинно неизвестно, чем именно руководствовался системный администратор, подключая банковскую сеть к проекту SETI@home. Он хотел или поскорее подтвердить существование жизни за пределами Земли, или возглавить рейтинг проекта.

Как бы то ни было, для достижения одной из этих целей (или обеих сразу), ИТ-шник установил программу SETI@home. Все это происходило еще на рубеже XX и XXI веков, когда специалист работал в банке и занимался внедрением и поддержкой ОС Windows NT на устройствах.

На тот момент у него был доступ к тысячам весьма производительных по меркам более чем 20-летней давности компьютеров. Также он мог беспрепятственно пользоваться мощными компьютерами из исследовательского центра банка. Это оборудование, включая дюжину многоядерных серверов и пару высокопроизводительных многопроцессорных рабочих станций для каждого из инженеров лаборатории, системный администратор, ни на секунду не усомнившись в своих действиях, подключил к SETI@home.

Та же участь настигла и различное оборудование, которое, по словам героя истории, нуждалось в техобслуживании или проходило оценку для банка.

«Все эти вычислительные мощности в основном простаивали по ночам, поэтому, будучи добросовестным парнем, я решил пожертвовать все эти неиспользуемые вычисления науке, скачал клиент SETI и заставил его работать», – признался ИТ-шник.

Проделанная работа действительно помогла герою истории повысить своей рейтинг, Ему эксперты The Register присвоили кодовое имя Альф (Alf). Это может быть отсылкой к одноименному культовому сериалу почти 40-летней давности про инопланетянина.

Однако результатов, которых Альф смог достичь, ему оказалось недостаточно. «Используя свои навыки Windows-инженера, я создал версию клиента SETI, которую можно было запускать по сети на нескольких рабочих станциях одновременно», – сказал он. Вскоре он задействовал еще около двадцати лабораторных рабочих станций и полдюжины серверов в поисках маленьких зеленых человечков.

Успех и неудача

В первую же неделю после проделанной работы Альф ворвался в мировой топ-100 участников SETI@home. Но его афера не могла продолжаться вечно.

«Однажды в понедельник утром, примерно две недели спустя, мне позвонил мой босс и спросил, могу ли я прийти пораньше, поскольку поступили сообщения о том, что у нас идет масштабная вирусная атака, и все руки были готовы к инженерным работам», — вспоминает Альф.

Альф прибыл как раз вовремя, чтобы выслушать отчет своего босса о том, что лаборатория банка была заражена вирусом, который потреблял 100% мощности ЦП и распространился на каждую рабочую станцию и сервер отдела, в котором работал Альф. Руководитель подчеркнул, что если этот вирус распространится еще дальше, у банка будут очень большие проблемы.

В ответ на речь руководителя Альф «сделал свое самое невинное, но обеспокоенное лицо». Но он был совершенно уверен, что причиной проблемы был он сам, вернее, его жажда помочь SETI@home и быть лучшим в этом проекте.

У Альфа был скрипт, который должен был отключать софт SETI@home в заданное время. Он исправно работал в течение нескольких недель, но однажды дал сбой, в результате чего руководство и обнаружило высокую нагрузку на системы.

«Я должен был действовать быстро, чтобы предотвратить массовую панику, поэтому незамедлительно запустил код отключения на всем оборудовании и исключил возможность повторного запуска, а также удалил весь софт из сети», – сказал Альф.

Никаких последствий

Экстренные меры, предпринятые Альфом, сработали. Паника улеглась, работа систем банка была восстановлена, а идея с вирусом не подтвердилась. Руководство посчитало, что это была простая аномалия.

«Учитывая, что это было ограничено нашей лабораторией и больше не повторялось, никто не проводил более углубленного судебно-медицинского анализа или не изучал журналы прокси-сервера, поэтому я избежал обнаружения и потенциальных неприятностей или, что еще хуже, увольнения», – сказал Альф.

Причиной сбоя скрипта, который до этого работал безотказно, оказались банальные профилактические работы на лабораторного оборудовании банка. Оно, вместе с общим сетевым накопителем, где располагался скрипт, временно было отключено от компьютерной сети банка.

Общим итогом всего этого стало попадание Альфа в топ-20 участников SETI@home, внесших наибольший вклад в развитие проекта. Однако обнаружить в бескрайнем космосе инопланетян его усилия пока не помогли.