Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Импортонезависимость Техника
|

Выручка российских ИБ-компаний резко рванула вверх

В 2022 г. у российских ИБ-компаний значительно выросла выручка. Причиной тому стали увеличившееся число кибератак, уход иностранных игроков с рынка, а также запрет использовать зарубежное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры страны. Самыми популярными стали решения по обеспечению сетевой безопасности, сервисы противодействия DDoS-атакам и системы киберразведки.

Рост ИБ-выручки

Выручка российских ИБ-компаний по итогам 2022 г. весьма значительно выросла, иногда в разы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных разработчиков решений в области информационной безопасности.

В частности, выручка BI.Zone, по предварительным данным, выросла на 40% по сравнению с 2021 г., рассказали изданию представители компании. Конкретные суммы они не назвали. По данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Бизон» (бренд BI.Zone) в 2021 г. по России составила 2,8 млрд руб. (общая выручка компании в 2021 г. составила 10,4 млрд руб.).

Как рассказали CNews представители компании «Код безопасности», их выручка по результатам 2022 г. составила чуть более 7,4 млрд руб. Этот показатель выше результатов 2021 г. на 40% (выручка 5,3 млрд руб.). Гендиректор Group-IB Валерий Баулин отказался раскрывать «Ведомостям» финансовые показатели компании по итогам 2022 г., отметив лишь, что они выросли. По данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Группы айби» по итогам 2021 г. составила 457,2 млн руб.

В 2022 г. в два раза выросла выручка созданной сотрудниками МГУ Qrator Labs, сообщил изданию основатель компании Александр Лямин, не уточнив суммы. Но по данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Эйч-эль-эль» (бренд Qrator Labs) по результатам 2021 г. достигла 568 млн руб. Таким образом, по итогам 2022 г. этот показатель может составить 1,1 млрд руб.

cash600.jpg
Выручка ИБ-компаний за 2022 г. выросла в 1,5-2 раза

Как рассказали изданию представители разработчика решений для многофакторной аутентификации «Мультифактор», выручка компании выросла с 15 млн руб. в 2021 г. до 188 млн в 2022 г., то есть 12,5 раза.

Продажи продуктов российского разработчика ПО и микроэлектроники в сфере ИБ UserGate в 2022 г. выросли в три с половиной — четыре раза по сравнению с 2021 г., рассказал изданию директор компании Дмитрий Курашев. По данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Юзергейт» по итогам 2021 г. составила 982,2 млн руб. В компании кратно вырос спрос на высокопроизводительные межсетевые экраны следующего поколения (NGFW). Решения фильтруют сетевой трафик для защиты организаций от внутренних и внешних угроз.

Представители Positive Technologies в России отказались комментировать изданию финансовые показатели 2022 г., но отметили, что объем работ, связанных с анализом защищенности, реагированием на инциденты и их расследованием, вырос более чем в два раза.

Руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев рассказал изданию, что рост выручки у ИБ-компаний составил в среднем 30-40%. Но он был неравномерным. По его мнению, выручка производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК) выросла больше, чем у разработчиков ПО.

Какие ИБ-продукты популярны

Представители BI.Zone отметили значительно выросший спрос на решения по обеспечению сетевой безопасности. Большую часть выручки «Кода безопасности» обеспечили решения для обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры. По словам коммерческого директора компании Федора Дбара, ее ключевыми клиентами остаются госорганизации и компании с госучастием.

Среди популярных решений Qrator Labs Александр Лямин назвал сервис противодействия DDoS-атакам и решение для защиты от взломов (Web Application Firewall).

По словам Валерия Баулина, в 2022 г. повысился спрос на системы Group-IB для киберразведки (Threat Intelligence), обнаружения и реагирования на инциденты (XDR). Это позволило российскому бизнесу Group-IB выполнить план за III квартал финансового года на 173%, отметил он.

Повышенным спросом среди продуктов Positive Technologies пользовались межсетевые экраны, анализатор защищенности, а также система выявления атак в сетевом трафике.

Что оказало влияние на рынок

По словам экспертов, влияние на российский ИБ-рынок оказали рост количества кибератак, а также замещение решений иностранных игроков, ушедших с российского рынка. На выручку отечественных компаний повлияло и повышение стоимости на ИБ-продукты, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу «Информзащиты» Алексей Сова.

Влияние на рост выручки оказало и то, что с 31 марта 2022 г. госструктурам в России запрещено приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры страны (КИИ). Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. Непосредственное использование зарубежного ПО на объектам КИИ полностью запрещается с 1 января 2025 г. — на импортозамещение дается почти три года. Поэтому к концу 2023 г. эксперт «РТК-солара» ожидает наибольшее число ИБ-внедрений среди госорганов, ИТ-компаний и структур из области энергетики и транспорта.

Основными заказчиками решений по информационной безопасности выступают крупные корпорации, госорганы и финансовые учреждения, отметил руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности Kept Илья Шаленков. Вклад в рост рынка в первую очередь внесли крупнейшие компании. На них пришлось до половины всех продаж ИБ-решений, рассказала изданию руководитель группы рыночной аналитики «РТК-солара» Юлия Косова.

Кристина Холупова

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти США требуют отказаться от языка C++. Его создатель призывает одуматься

Рынок хакерского шифрования обрушился. Жертвы массово отказываются платить

Начались продажи программы для полного захвата и контроля чужого смартфона на Android

Россияне становятся миллионерами, продавая сведения о согражданах. Услуги «пробива» в банках и операторах связи резко подорожали

Власти передумали аккредитовывать частные компании для расследования кибепреступлений

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще