Касперская займется производством молока и мороженого

Глава InfoWatch Наталья Касперская стала учредителем компании по производству молочной продукции — «Экоферма полная котомка». Помимо «молочки» организация может заняться разведением крупного рогатого скота, производством мороженого, а также торговлей мясом. В 2015 г. Касперская уже пыталась заниматься сельским хозяйством, но ферма прекратила существование в 2020 г.

Молоко от Касперской

Президент InfoWatch (ООО «Инфовотч») Наталья Касперская займется производством молочной продукции. Для этой цели 24 января 2023 г. была образована ООО «Экоферма полная котомка», следует из базы «Контур.фокус».

Компания зарегистрирована в Серпухове, Московской области. Уставный капитал «Экофермы» на момент регистрации составил 10 тыс. руб. Единственным учредителем выступила Наталья Касперская. Гендиректором компании назначен Александр Вайц. Он в разное время являлся гендиректором или учредителем компаний, занимающихся сельским хозяйством (растениеводством, разведением молочного крупного рогатого скота и т.д.).

Новая компания Касперской помимо производства молока и молочной продукции может заняться выращиванием зерновых культур, овощей, плодовых деревьев, разведением крупного рогатого скота, производством мороженого, а также торговлей мясом, молоком и пр.

На новую сельхоз компанию Натальи Касперской первым обратил внимание ресурс RB.ru.



На момент публикации материала представители Касперской не ответили на вопросы о том, чем конкретно займется компания и с какой целью она создана.

Фермерское хозяйство Касперской

Это не первый опыт главы InfoWatch в занятиях сельским хозяйством. В ноябре 2015 г. ею было учреждено крестьянско-фермерское хозяйство «Зеленый барашек». Ферма, как она сообщала TAdviser, также располагалась в Серпуховском районе.

Компания Натальи Касперской займется сельскохозяйственной деятельностью

По словам главы Infowatch, компания занималась выращиванием рыб, разведением пчел, коз и птиц. Во владении Касперской было несколько десятков гектаров земли, а на ферме работало не более 12 человек. Как пояснила изданию Наталья Касперская, ферма ею рассматривалась как хобби. При этом она не исключала вариант попадания продукции на полки магазинов.

Судя по «Контур.фокусу», хозяйство ООО «Зеленый барашек» прекратило деятельность 24 августа 2020 г.

Другие начинания Касперской

В июне 2021 г. CNews выяснил, что принадлежащая Наталье Касперской ИБ-компания Infowatch предпринимала попытку выйти на рынок разведки и добычи полезных ископаемых. Попытка оказалась неудачной. Компания сначала получила, а затем в ходе загадочной истории лишилась лицензии на разработку недр и добычи гравия и песка. По внешним признакам, в новый для себя бизнес компания попыталась зайти при содействии предпринимателя, который занимается добычей ископаемых уже много лет.

Среди неудачных проектов Касперской есть и связанный с информационными технологиями. В декабре 2019 г. Компания Infowatch свернула проект защищенного смартфона для корпоративного применения «Тайгафон».

Проект «Тайгафон» был запущен в 2014 г. Идея устройства состояла в обеспечении защищенного доступа к корпоративным коммуникациям: на обычном смартфоне коммуникации пользователя могут утекать различными путями, включая Bluetooth и Wi-Fi.

Причиной неудачи «Тайгафона» стали скудные технические характеристики и отсутствие ПО для стандартной версии Android. Корпоративные клиенты, которым предоставили аппарат, постоянно просили сделать доработки, причем у разных пользователей были разные требования, пояснила ранее CNews глава Infowatch. Убыток компании от проекта составил 40 млн руб.