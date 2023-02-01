Positive Technologies закрыла свои офисы в Европе

ИБ-компания Positive Technologies закрыла свои представительства в Великобритании и Чехии. На это могла повлиять как геополитическая ситуация, так и то, что в Европе сосредоточена небольшая часть бизнеса компании. Теперь разработчик планирует открывать офисы в других странах. Эксперты предполагают, что Positive Technologies сможет развиться в Азии, Латинской Америке и Африке.

Закрытие европейских офисов

Российский разработчик решений в области информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies закрыл свои офисы в Великобритании и Чехии. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей компании.

Офисы были закрыты в конце 2022 г. Представитель Positive Technologies отказался сообщить изданию причины их закрытия. Positive Technologies открыла центр разработки в Брно (Чехия) в 2016 г. Офис был необходим для для разработки продуктов, направленных на зарубежный телеком-рынок. В конце 2016 г. компания начала набирать и персонал по направлению исследований в свой лондонский офис, писал TAdviser.

Издание отмечает, что бизнес за рубежом приносил ИБ-компании около 2% от общего оборота. Общую выручку Positive Technologies не раскрывает. Выручка АО «Позитив текнолоджиз» в России по итогам 2021 г., согласно базе «Контур.фокус», составила 6,4 млрд руб. при чистой прибыли 1,5 млрд руб.

Сейчас у Positive Technologies вне России остается офис в Казахстане. Компания планирует открывать представительства и в других странах, не раскрывая подробности.

Санкции США

Positive Technologies занимает второе место на российском ИБ-рынке, приводит статистику Центр стратегических разработок (ЦСР). Первое место занимает «Лаборатория Касперского». Объем отечественного ИБ-рынка в 2021 г., по оценке ЦСР, составил 185,9 млрд руб. Большая его часть (61%) приходится на российских игроков, остальная (39%) — на зарубежных. Центр полагает, что с учетом геополитической ситуации рынок кибербезопасности России может вырасти до 469 млрд руб.

США ввели санкции против Positive Technologies и еще пяти ИТ-компаний в апреле 2021 г. Согласно сообщению Министерства финансов США, правительство страны ввело санкции против российских организаций из-за подозрений в их связи с российскими спецслужбами.

В ноябре 2021 г. США внесли Positive Technologies в список организаций, которым запрещен экспорт и реэкспорт ИБ-решений, компьютеров и многих других категорий товаров. Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, российская ИБ-компания была добавлена в список на основании того, что она используют киберинструменты «для получения несанкционированного доступа к информационным системам, угрожая конфиденциальности и безопасности отдельных лиц и организаций по всему миру».

Как рассказал РБК замгендиректора «Гарда Технологии» Рустэм Хайретдинов, жесткие американские санкции добавляют минимум 30% к себестоимости продукта. Это обусловлено необходимостью обходить американские санкции путем создания новых юрлиц, финансовых посредников и пр. По его словам, если маржинальность бизнеса выдерживает такую финансовую нагрузку, то можно продолжать вести его, если нет — его «проще закрыть».

Решение закрыть офисы в Великобритании и Чехии, по мнению гендиректора «Лаборатории информационной безопасности» Анны Андреевой, «абсолютно логично». По ее мнению, оно продиктовано не только санкциями, но и небольшим объемом бизнеса в этих странах. Андреева предположила, что Positive Technologies может пойти по пути Softline. А именно открыть основную часть зарубежного бизнеса в дальних дружественных странах (Азии, Латинской Америки и Африки).

По мнению руководителя управления информационной безопасности Softline Дмитрия Васильева, закрытие Positive Technologies своих европейских офисов незначительно повлияет на бизнес компании.

Чем занимается Positive Technologies

Positive Technologies специализируется на производстве решений в области информационной безопасности. Штат компании по состоянию на 2021 г. насчитывает более 1,2 тыс. сотрудников, говорится на сайте компании.

Портфель Positive Technologies включает среди прочих систему выявления инцидентов MaxPatrol SIEM, программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager, межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall, решение для выявления уязвимостей в исходном коде или готовом приложении PT Application Inspector, систему защиты от вредоносных программ PT MultiScanner и другие.