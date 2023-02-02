Создатели главной российской СУБД выпустили версию для легкой миграции с Oracle

Разработчики российской СУБД Postgres Professional на основе открытой PostgreSQL выпустили новый релиз ее версии Enterprise для крупного бизнеса. Его подготовка заняла у компании на три месяца меньше, чем обычно.

Релиз с ускорением

Как стало известно CNews, российский софтверная компания Postgres Professional выпустила новую версию своей СУБД на основе открытой PostgreSQL — Postgres Pro Enterprise 15.1.1. Об этом редакции рассказали представители компании.

Продукты из линейки Enterprise предназначены для крупных организаций, нуждающихся в СУБД промышленного уровня для работы в составе высоконагруженных систем.

В компании отмечают, что новый релиз удалось выпустить более чем на три месяца раньше, чем обычно. Последние несколько лет система обновлялась раз в год. Прошлая версия увидела свет 13 мая 2022 г. Такое ускорение стало возможным благодаря совершенствованию технологий работы с программным кодом, поясняют разработчики.

Обновленный продукт уже доступен на корпоративном сайте компании.

Простота миграции с Oracle

По заверению разработчиков, новая Postgres Pro Enterprise включает все возможности выпущенных осенью 2022 г. открытой PostgreSQL 15 и облегченной версии СУБД компании — Postgres Pro Standard 15, а также новые разработки компании.

Фото: postgrespro.ru Увидела свет СУБД Postgres Pro Enterprise 15.1.1

Среди них видное место занимают средства упрощения миграции на систему с СУБД Oracle. В частности была реализована поддержка пакетов (Packages, наборов функций и процедур) «в стиле Oracle».

С технической точки зрения поддержка пакетов представляет собой расширение синтаксиса языка PL/pgSQL (с небольшими дополнениями в ядре СУБД), благодаря которому реализуется функциональный аналог пакетов Oracle и вводится ряд дополнительных команд для работы с ними, отмечают разработчики.

Также для упрощения миграции была внедрена передача позиционных параметров в скрипт в psql. Благодаря этому новшеству в Postgres Pro Enterprise можно будет создавать более гибкие и универсальные shell-скрипты для работы с СУБД. «Помимо явных преимуществ при проектировании новых скриптов, это упростит адаптацию SQL-скриптов при миграции с СУБД Oracle, где подобная функциональность привычна пользователю», — добавляют в компании.

Маскировка данных

Другим важнейшим новшеством СУБД стало появление Расширение pgpro_anonymizer для маскирования данных. «Часто компании сталкиваются с ситуацией, когда им нужно передать базу с конфиденциальными данными другой организации, например подрядчикам для разработки или тестирования дополнительных функций, — рассказали CNews разработчики. — При этом важно сохранить конфиденциальность всех данных или их части. Иногда бывает важно, чтобы часть сотрудников по долгу службы видела конфиденциальные данные, а остальные сотрудники не видели их вообще или видели часть или искаженный вариант (например, номера кредитных карт, телефонов, места работы и пр.).

В этих случаях применяется маскирование — искажение или фальсификация данных. Расширение для маскирования позволяет заменить другими символами, частично или полностью исказить, фальсифицировать (заменить случайными, но правдоподобными значениями), хешировать, шифровать, перемешать или задать собственные правила маскирования, поясняют представители компании.

Маскирование бывает статическое и динамическое, добавляют они. Статическое позволяет единомоментно изменить данные БД до передачи БД в другую организацию. Динамическое позволяет изменять их в онлайн-режиме («на лету») и применяется, когда часть пользователей должна видеть реальные данные, а часть — искаженные.

«Расширение позволяет сохранять полную функциональность приложения, — заключают разработчики. — В частности, подрядчики смогут добавлять в него дополнительные функции, или сотрудники смогут работать с определенной частью данных. При этом конфиденциальные данные будут надежно сохранены».

Прочие новшества

В новом релизе на основе элемента pg_probackup для управления резервным копированием и восстановлением кластеров баз данных была разработана утилита pg_probackup Enterprise. Функциональные возможности ее первой версии включают новую подсистему ввода-вывода, повышающую производительность, поддержку протокола S3 для хранения данных в частных и общедоступных облаках, обеспечение совместимости CFS (компрессии данных) с механизмом создания инкрементальных резервных копий, поддержку алгоритмов сжатия LZ4 и ZSTD.

Также в ней поддерживаются все режимы создания резервных копий (DELTA, PAGE и PTRACK), но PTRACK — это рекомендованный метод инкрементальных бэкапов для больших баз данных.

Помимо вышеупомянутых новшеств и ряда оптимизаций для работы с крупными и высоконагруженными базами данных, Postgres Pro Enterprise 15.1.1 взяла от Postgres Pro Standard 15 новые функции обработки JSON из стандарта SQL:2016 в дополнение к ранее реализованному языку JSONPATH. Была реализована готовность к работе с расширением TimescaleDB (после официального объявления по поддержке его разработчиком PostgreSQL 15), добавлен модуль tds_fdw для упрощения миграции с MS SQL Server, внедрена поддержка процессоров из линейки «Эльбрус».

Как уже сообщалось ранее, в версиях СУБД Postgres Pro редакций Standard и Enterprise начиная с 15 прекращена поддержка ОС Windows.

Полный список обновлений можно найти на сайте разработчика в «замечаниях к выпуску».