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В России создан беспилотник по имени «ТрАМП»

В стране разработан транспортный беспилотник самолетного типа. Он способен перевозить перевозить до 250 килограмм груза на дальние расстояния. Особенность беспилотника позволяет ему сбрасывать грузы с помощью парашюта без приземления. Летательный аппарат можно применять и в сельском хозяйстве.

ТрАМП

В России разработана транспортная авиационная многофункциональная платформа (ТрАМП) — транспортный беспилотник самолетного типа. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в оборонно-промышленном комплексе.

ТрАМП способен перевозить груз весом до 250 килограммов на дистанцию свыше 600 километров.

Помимо доставки грузов, беспилотник ТрАМП может использоваться для выполнения опасных для пилотируемых воздушных судов задач в сложных метеоусловиях и при минимальных затратах, уточнил источник издания.

Особенность беспилотника

По словам собеседника издания в оборонно-промышленном комплексе, особенность ТрАМП состоит в объеме грузового отсека (2650 литров). Это позволяет загружать на борт крупный груз и сбрасывать его в место назначения с помощью парашюта без приземления на землю.

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Фото: Изображение от tawatchai07 на Freepik
В России разработали новый беспилотник

Крейсерская скорость беспилотника достигает 195 километров в час, а крейсерский потолок — три тысячи метров.

В гражданских целях ТрАМП может использоваться для мониторинга больших площадей, а также в сельском хозяйстве для распыления удобрений. В грузовой отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование для наблюдения.

В качестве еще одной особенности беспилотника собеседник издания приводит шасси, которое позволяет взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки. Он также выделил систему спасения груза и летательного аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуры при авариях.

Рой дронов

В январе 2023 г. «Ростех» анонсировал серийное производство принципиально нового поколения авиационных и наземных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Также «Ростех» начнет производить и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сейчас в арсенале госкорпорации есть комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, которые могут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов и для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников.

Помимо специальных устройств борьбы с дронами госкорпорация в октябре 2022 г. разработала самообучающееся программное решение, которое сможет выявлять подозрительные объекты, запоминать их и впоследствии идентифицировать новые цели, сравнивая их с уже «знакомыми» образами.

Кристина Холупова

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