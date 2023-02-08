В России арестован хакер, взламывавший банки. Ему светит четыре года за решеткой

УФСБ по Тамбову поймало 38-летнего кибервзломщика, пытавшегося проникнуть в сеть кредитной организации путем запуска в ней вредоносного ПО – вируса. Неизвестно, удалось ли ему добиться цели, и смог ли он украсть что-либо из этой сети. Расследование продолжается, и могут обнаружиться сведения о других его виртуальных похождениях. Пока что его хотят посадить на четыре года по ч.1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Играть с вирусами – к тюрьме

Сотрудники Тамбовского управления Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали хакера, атаковавшего кредитную организацию. Им оказался 38-летний житель региона, пишет портал «Тамбовский курьер».

Имя подозреваемого во взломе в интересах следствия держится в секрете. На момент публикации материала было известно лишь, что это представитель мужского пола, рожденный в 1984 г.

Название кредитной организации, которую хакер избрал в качестве своей жертвы, тоже не сообщается. По словам представителей Тамбовского УФСБ, хакер пытался взломать сеть организации при помощи вредоносного ПО, чтобы получить доступ к хранящейся в ней информации.

«Для нейтрализации средств защиты информации»

В УФСБ Тамбова утверждают, что подозреваемый в июне 2022 г. использовал некую вредоносную программу, предназначенную «для нейтрализации средств защиты информации». По всей видимости, здесь говорится о компьютерном вирусе, но какие именно «средства защиты информации» он должен был обезвредить, остается загадкой.

Обвинительный приговор и временная «смена места жительства» - вполне вероятный исход этого дела

По данным следствия, хакер атаковал кредитную организацию в июне 2022 г. Насколько удачной была его «операция», сумел ли он украсть информацию, и если да, то что было в полученных им файлах, неизвестно.

Возможные последствия

В настоящее время 38-летнему подозреваемому в преступлении вменяют в вину нарушение ч.1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Но представители следствия не намерены останавливаться на достигнутом – расследование пока не завершено, и правоохранительные органы не отрицают, что в ходе мероприятий вполне могут быть выявлены и другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Нарушение ч.1 ст. 272 УК РФ может обернуться для подозреваемого четырьмя годами лишения свободы. Это максимальное наказание за этот проступок – он вполне может отделаться ограничением свободы или принудительными работами на тот же срок и штрафом в размере до 200 тыс. руб.

Если же по результатам расследования выяснится, что хакер действовал не один, то ему могут вменить нарушение ч.2 ст. 272 УК РФ, что карается, как максимум пятью годами в камере. В этой статье есть и третий пункт – «Деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления». Здесь наказание одно – переезд в места не столь отдаленные на семь лет.

Поймают всех

В последние годы российские правоохранительные органы с особым рвением взялись за расследование происшествий, совершенных гражданами страны в виртуальном пространстве. Одним из самых резонансных дел стало расследование против известной хакерской группировки Lurk. В первой половине февраля 2022 г. его участникам был вынесен обвинительный приговор – глава группы получил 14 лет колонии строгого режима, другие же проведут за решеткой до 13 лет. Обвинение запрашивало до 18 лет лишения свободы всей «верхушке» и от шести лет участникам на низших ступенях в иерархии группы.

В первые месяцы 2023 г. столь крупными успехами в поимке хакеров-соотечественников российские силовики похвастаться пока не могут. Но охота на киберпреступников не останавливается. Например, в начале февраля 2023 г. был пойман «опасный хакер» – 20-летний студент из Ульяновска. Его хотят бросить в камеру на два года по ч.1. ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации) за взлом странички в соцсети, принадлежащей 12-летнему школьнику из Вологодской области.