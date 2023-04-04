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Программы-взломщики для правительств отсталых стран методично атакуют смартфоны на iOS и Android

Обнаружены две кибершпионские кампании, которые были нацелены на людей в разных странах. Реальный размах и цели этих операций неизвестны, но как минимум одна из них использовала очень масштабную инфраструктуру и длилась не менее двух лет. Основной подозреваемый — испанский вендор коммерческих шпионских программ.

Цепочки эксплойтов вразвес

Эксперты группы анализа киберугроз Google (TAG) сообщили, что поставщики коммерческих шпионских программ стали активно эксплуатировать целую серию уязвимостей в устройствах на базе Android и iOS.

Сами уязвимости были устранены еще в 2022 г., однако между выпуском патчей и реальной установкой их на конечные устройства обыкновенно проходит какое-то время, чем и пользуются и разработчики шпионских программ и их непосредственные пользователи.

В публикации TAG указывается, что речь идет об «опасных хакерских инструментах, которыми вооружают правительства, не обладающие самостоятельным потенциалом для разработки подобных средств».

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Фото: © GaudiLab / Фотобанк Фотодженика
Две кибершпионские кампании атаковали жертв через свежие уязвимости в iOS и Android

«В то время как использование средств слежения может быть законным в соответствии с национальным и международным правом, чаще всего власти применяют их для атак на диссидентов, журналистов, правозащитников и представителей оппозиционных партий», — отметил сотрудник TAG Клеман Лесинь (Clement Lecigne).

Кампания I

Первая из двух известных операций состоялась в ноябре 2022 г. Она была узконаправленной; первичным вектором заражения были SMS-сообщения, отправленные пользователям в Италии, Малайзии и Казахстане. В этих сообщениях содержались сокращенные ссылки, перенаправлявшие пользователя на вредоносную страницу с эксплойтами для уязвимостей в Android и iOS, затем пользователя снова перебрасывали на легитимные новостные сайты или на ресурсы для отслеживания почтовых отправлений.

Цепочка эксплойтов для iOS включала вредоносы к уязвимостям CVE-2022-42856 (на тот момент она была еще неизвестна Apple), CVE-2021-30900 и уязвимость обхода криптографической подписи PAC (pointer authentication code). Через эти уязвимости устанавливался архивный файл .IPA, содержавший шпионские вредоносы.

Цепочка эксплойтов к Android включала три уязвимости CVE-2022-3723, CVE-2022-38181 и CVE-2022-4135 — уязвимость нулевого дня на момент эксплуатации.

CVE-2022-38181 — уязвимость, позволяющая повышать привилегии в драйверах ядра GPU Mali, была исправлена компанией Arm в августе 2022 г. Был ли в распоряжении злоумышленников эксплойт к ней до выпуска обновлений, неизвестно.

Любопытно, что пользователи Android, пытавшиеся открыть предлагаемую ссылку в браузере Samsung Internet Browser, принудительно перебрасывались в Chrome.

Кампания II

Вторая кампания, которую эксперты наблюдали в декабре 2022 г., использовала несколько свежих на тот момент уязвимостей в Samsung Internet Browser, в том числе еще не устраненных на тот момент: CVE-2022-4262, CVE-2022-3038, CVE-2022-22706, CVE-2023-0266 и CVE-2023-26083.

Эксплойты доставлялись в виде одноразовых ссылок в SMS-сообщениях. Получателями стали несколько устройств в ОАЭ. Их перебрасывали на некую веб-страницу, сильно напоминавшую ресурс, использовавшийся испанским поставщиком шпионских программ Variston IT. Эксперты полагают, что цепочку эксплойтов поставляла либо сама эта компания, либо кто-то из ее партнеров.

В декабре 2022 г. эта же кампания была описана в публикации Amnesty International. Там указывалось, что атаки начались не позднее 2020 г., что направлены они были не только на устройства под Android, но и десктопы, и что инфраструктура кампании насчитывала не менее 1000 вредоносных доменов, в том числе имитировавших легитимные сайты различных СМИ.

Точной информации о размахе и целях кампании на данный момент нет.

Индустрия на подъеме

Лесинь отметил, что индустрия коммерческих шпионских программ продолжает буйно цвести, и что даже некрупные игроки имеют доступ к уязвимостям нулевого дня.

«Есть спрос, будет сохраняться и предложение, — отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Пока правительства и коммерческие компании готовы использовать такие шпионские программы в своих целях, коммерческие поставщики тоже никуда не денутся. Если запретить их работу в одном регионе, они перекочуют в другой. Коммерческое spyware всегда будет оставаться в серой зоне в плане легитимности, и можно лишь пытаться добиваться прозрачности деятельности его вендоров.

Между тем правительство США опубликовало указ, ограничивающий федеральные агентства в праве использовать коммерческие шпионские программы, которые составляют риск для национальной безопасности.

Роман Георгиев

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