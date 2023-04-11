В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Вносить в него сведения будут все, у кого они есть – госорганы, работодатели, учебные заведения, медучреждения и пр. Реестр будет максимально подробным, с гигантским объемом персональных данных каждого подлежащего призыву гражданина. Также законопроект уточняет правовой статус электронных повесток и перечисляет ограничительные меры, применяемые к уклонистам.

Расскажут всё и обо всех

Госдума во втором чтении и одновременно в третьем чтениях приняла законопроект о так называемом «Едином реестре воинского учета». Документ находится в Госдуме с 2018 г., теперь ему предстоит пройти лишь два этапа рассмотрения – получить одобрение Совета Федерации и подпись Президента России Владимира Путина.

Дата следующего этапа пока не назначена. Но, как показала практика с «законом о приземлении» иностранных интернет-компаний в России, нынешний законопроект может стать полноценным законом в ближайшие несколько дней.

В нынешней редакции документ подразумевает, что вносить сведения в единый реестр воинского учета военнообязанных будут все, у кого есть к ним доступ. Это в первую очередь многочисленные госорганы, включая Федеральную налоговую службу (ФНС), Министерство внутренних дел (МВД), фонды социального и пенсионного страхования и пр.

В списке также есть вузы – они внесут в реестр сведения обо всех студентах и сотрудниках мужского пола, а также работодатели. Они, как и учебные заведения, будут направлять сведения оператору нового реестра посредством портала госуслуг.

Фото: Минобороны России Стать солдатом после принятия закона будет проще

Медицинские организации не останутся в стороне – на их плечи ляжет обязанность добавления в каталог сведений о состоянии здоровья граждан, находящихся на воинском учете. Информация о лицах, обязанных пройти процедуру постановки на учет, но по каким-то причинам этого делающих, тоже «посчитают» благодаря медучреждениям.

Персональные данные в полном объеме

В едином реестре воинского учета будут содержаться колоссальные объемы персональных данных. Виртуальный каталог по каждому, должен отслужить или состоит в запасе, будет содержать в первую очередь: ФИО, дату рождения, пол, номер СНИЛС, номер ИНН, детальные сведения об удостоверяющем личность документе, а также информацию о месте жительства и (или) месте пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания.

В дополнение к перечисленному карточка состоящего на воинском учете россиянина будет содержать: наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; код и наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете; сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; сведения о факте выдачи документа воинского учета; сведения о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе; сведения о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации; сведения о состоянии здоровья в объеме, установленном правительством России; код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе; признак наличия у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу.

Отдельно в законопроекте указано, что в реестр будут вноситься «иные сведения, определенные правительством России». Какие именно иные сведения подразумеваются, авторы документа не уточняют.

Контроль со стороны военкоматов

Вести учет сведений, вносимых в новый реестр будут военные комиссариаты. Они будут контролировать наличие информации о: направлении военными комиссариатами повесток в отношении гражданина; получении гражданами повесток; явке (неявке) граждан по повесткам военных комиссариатов, в том числе о подтверждении уважительных причин неявки; применении в отношении граждан временных мер, направленных на обеспечение их явки по повесткам военных комиссариатов, предусмотренных законом; о применении мер административной, уголовной ответственности в отношении граждан в связи с нарушением обязанностей, предусмотренных законом; об обжаловании гражданами отдельных решений, принимаемых в соответствии с законом, и о результатах рассмотрения таких жалоб.

Оператора нет

На момент публикации материала Единый реестр воинского учета не располагал оператором. Это означает, что пока неизвестно, кто будет обеспечивать сохранность персональных данных военнообязанных, и с кого россияне смогут спросить в случае утечки сведений о них из нового каталога.

В то же время известно, что доступ к сведениям из нового реестра будет являться Министерство обороны России. Военкоматы тоже смогут пользоваться им.

Электронные повестки

В тексте законопроекта также содержится информация о новых видах оповещения призывников о необходимости их переезда в казармы. Если раньше повестку могли вручить исключительно в бумажном виде лично под роспись или через работодателя, то теперь их будут рассылать еще и через портал госуслуг. Притом повестка будет считаться врученной, как только окажется в личном кабинете пользователя, а его владельцу нужно будет прийти в военкомат в до окончания призывной кампании.

В конце марта 2023 г., когда появилась первая информация об электронных повестках, с «Госуслуг» совершенно неожиданно пропала опция удаления профиля. Как сообщал CNews, Минцифры объяснило это заботой о безопасности пользователей портала и уточнило, что удалить профиль можно через МФЦ. 9 апреля 2023 г. кнопка «Удалить профиль» вновь появилась в личном кабинете на «Госуслугах».

Еще один новый способ получения повестки – посредством МФЦ. Как именно он будет реализован, в документе не прописано.

В солдаты – без личного присутствия

Согласно тексту законопроекта, россиянам мужского пола, достигшим 17-летнего (не 18-летнего) возраста, больше не придется посещать военкомат для первоначальной постановки на воинский учет (для приписки к военкомату). Этот процесс можно будет провести без личной явки гражданина на основании данных госинформистем и военкоматов.

К тем, кто был поставлен на воинский учет без личной явки, применяются те же правила распространения уведомлений о необходимости прибыть в военкомат. Они тоже могут получить повестки через «Госуслуги», МФЦ, лично или через работодателя.

Зачислять россиян, подлежащих постановке на первоначальный воинский учет, военкоматы тоже смогут без личной их явки.

Меры против уклонистов

К россиянам, не желающим против их воли переезжать в казармы, будут применены новые ограничительные меры, прописанные в законопроекте. Тем, кто получил повестку одним из перечисленных способов, тут же запретят выезжать за пределы России.

Те, кто не явился в военкомат в течение 20 календарных дней с указанного в повестке дня, получат еще больше ограничений. В список входят: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого; временный запрет регистрации прав на недвижимость; ограничение управления транспортными средствами, а также запрет на их регистрацию. В качестве дополнительной меры понуждения россиянина к посещению военкомата станет запрет на получение займа или кредита.

Узнать о введении против него ограничительных мер гражданин сможет узнать на портале госуслуг. Как эту информацию смогут получить те, кто не пользуется этим ресурсом, авторы документа не уточняют. Все ограничения будут сняты через сутки с момента появления гражданина в военкомате.

Все перечисленное применимо и к тем, кто по той или иной причине не получил повестку. Они должна будут на добровольных началах явиться в военкомат в течение двух недель с момента начала следующего призыва.