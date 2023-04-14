В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения

«Ростелеком», ВТБ и Positive Technologies намерены инвестировать в совокупности 3,5 млрд руб. в разработку собственных NGFW-продуктов. Российский рынок NGFW достигает 16 млрд руб. В то же время западные игроки, занимавшие 80% рынка, ушли из России, а российские аналоги пока отстают от них.

Российский рынок NGFW

Российский рынок NGFW (межсетевые экраны нового поколения) в 2023 г. составит 16 млрд руб., а к 2025 г. увеличится до 19,1 млрд руб. Такие прогнозы сделал гендиректор «РТК-Солар» («дочка» «Ростелекома») Игорь Ляпунов. Доля отечественных разработчиков к этому времени вырастет до 75%, в том числе благодаря требования о переводе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО с 2025 г.

При этом в 2022 г. 80% рынка NGFW приходилось на иностранных вендоров, которые уже покинули Россию. В то же время продукты российских игрокам пока отстают от импортных решений по своему функционалу и техническим характеристикам.

Также 91% отечественных компаний уже используют решения класса NGFW или планируют их внедрение в течение ближайших двух лет. Но более 70% заказчиков не удовлетворены используемым продуктом и собираются его менять.

«Ростелеком», ВТБ и Positive Technologies намерены инвестировать в совокупности 3,5 млрд руб. в разработку собственных межсетевых экранов нового поколения (NGFW)

Согласно определению аналитической компании Gartner, к NGFW предъявляются следующие требования: масштабируемость, работа с приложениями на седьмом уровне (степень анализа IP-пакетов позволяет экрану определять, какие файлы и в каком направлении передаются), продвинутая защита от атак «нулевого дня», простота использования с точки зрения администратора, централизованное управление и отчетность.

Межсетевые экраны от ВТБ

Согласно дорожной карте «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK, «Ростелекомом», «Лабораторией Касперского» и «1С» в рамках соглашения с Правительством, госбанк ВТБ планирует реализовать сразу два проекта в области NGFW. Первый из них – «Шифратор 100 gb NGFW». Данный продукт предназначен для криптографической защиты информации, передаваемой по высокоскоростным каналам связи на скорости 100 Гбит/с.

Изделие содержит плату на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), в котором на аппаратном уровне реализованы криптографические алгоритмы ГОСТ, что обеспечивает высокую производительность и минимальную задержку. Инвестиции в разработку продукта составят 600 млн руб.

Второй продукт – «Современный NGFW 100 gb». Продукт обеспечит фильтрацию сетевого трафика для защиты организаций от внутренних и внешних угроз. Продукт будет поддерживать функции межсетевых экранов с проверкой состояния, такие как фильтрация пакетов, поддержка IpSec и SSL VPM, мониторинг сети и функции сопоставления IP-адресов, а также будет включать более глубокую проверку содержимого.

Инвестиции в разработку продукта составят 1 млрд руб. То есть всего ВТБ вложит в продукты на базе NGFW 1,6 млрд руб. Оба продукты должны быть готовы к началу 2026 г.

Solar Dozor NGFW

Solar Dozor NGFW, продукт «РТК-Солар», также включен в дорожную карту «Новое общесистемное ПО». Согласно документу, инвестиции в его разработку составят 150 млн руб., он должен быть готов к лету 2023 г. В то же время Игорь Ляпунов сообщил агентству «Интерфакс», что инвестиции в его разработку в ближайшие пять лет составят гораздо больше – 1,2 млрд руб. В настоящее время межсетевой экран поддерживает скорость 20 Гбит/с, к 2024 г. будет достигнута скорость 100 Гбит/с.

NGFW от Positive Technologies

О на намеренье разработать собственный NGFW заявили и в Positive Technologies. По словам управляющего директора компании Дениса Кораблева, такое решение связано с уходом зарубежных разработчиков NGFW-решений из России, после чего клиенты Positive technologies остались без защиты. Инвестиции в проект составят 750 млн руб. Таким образом, заявленный размер инвестиций ВТБ, «Ростелекома» и Positive Technologies в разработку составят 3,55 млрд руб.