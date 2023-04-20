Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят

Создатели почты Proton Mail запустили менеджер паролей Proton Pass, который сразу сравнили с «дырявым» LastPass. Последний оказалось легко взломать, чем и воспользовались хакеры, притом неоднократно. Авторы Proton Pass заявляют, что все пароли защищены сквозным шифрованием, что до нуля снижает вероятность утечки. В России сервис недоступен – сайт Proton не открывается без специальных технических средств.

Пароли под надежной защитой

Компания Proton разработала менеджер паролей Proton Pass с развитыми возможностями безопасности и защиты от взлома. Он был создан по многочисленным запросам пользователей, утверждают авторы, которые мечтали о нем с момента запуска электронной почты Proton Mail в 2013 г.

Proton Mail – это один из самых известных и популярных почтовых сервисов среди тех, кто ценит приватность и не хочет, чтобы его корреспонденцию читали без его ведома. Он имеет в некоторых случаях избыточно развитые опции безопасности, за что в интернете его называют «почтой для параноиков».

Proton Mail был создан сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и принадлежит компании Proton Technologies, главный офис и серверы находятся в Швейцарии. В мае 2022 г. сервис сменил название на Proton.

На момент выхода материала Proton Pass был доступен лишь в режиме бета-тестирования. Владельцев бесплатных профилей или тарифов с минимальной оплатой к нему не подпустят – воспользоваться Proton Pass могут только те, кто в свое время получил тариф Visionary, то есть пользователи, проспонсировавшие запуск Proton Mail в 2013 г. Исключение сделано для обладателей тарифа Lifetime, обеспечивающего пожизненную подписку на сервисы Proton, но получить еще сложнее – только путем победы в розыгрыше, организуемом авторами Proton раз в год.

Присоединиться к бета-тестированию Proton Pass очень непросто, особенно для россиян

Не исключено, что по окончании бета-теста Proton Pass смогут опробовать все пользователи Proton, платные бесплатные. Но дату выхода Proton Pass из бета-режима разработчики не раскрывают. По данным портала Neowin, стабильный релиз предварительно назначен на конец 2023 г.

Поддержка популярных платформ в сервисе заявлена заранее – предварительная сборка сервиса доступна в виде мобильного приложения для Android и iOS и расширения для настольных браузеров Chrome и Brave.

Лучше конкурентов

Авторы Proton Pass утверждают, что третьи лица, кем бы они ни были, не смогут добраться до содержащихся в хранилище паролей благодаря технологии сквозного шифрования, которую также можно встретить в современных мессенджерах, например, в WhatsApp. Менеджер шифрует как сами пароли, так и все другие данные, к ним относящиеся – логины, веб-адреса и пр., что укажет пользователь. Среди дополнительных опций в Proton Pass есть возможность случайным образом генерировать адреса электронной почты для регистрации в различных онлайн-сервисах, чтобы не раскрывать им реальный электронный адрес.

Фото: Proton Proton не сомневается, что ее новый менеджер паролей лучший среди аналогов

Анонсируя Proton Pass, разработчики, не скрывая, заявили, что их сервис более надежный, чем конкуренты. В качестве примера они привели печально известный LastPass, который с осени 2021 г. регулярно подвергался успешным хакерским атакам. Неизвестные киберпреступники раз за разом получали доступ к хранилищам пользовательских паролей, покуда владельцы LastPass старательно отрицали факты утечек. В итоге они все же признали их.

Не для России

Оценить все возможности, предоставляемые пользователям сервисом Proton Pass, россияне не смогут. На момент публикации материала сайт Proton из России без специальных технических средств не открывался – редакция CNews убедилась в его недоступности при подключении через «Билайн» (мобильный и проводной интернет), МТС, Yota и Tele 2 (мобильный интернет). При этом в «черном списке» Роскомнадзора сайт proton.me на 20 апреля 2023 г. не числился.

Так выглядит сайт Proton при подключении с российским IP-адресом

Между тем, россиян действительно лишают возможности пользоваться наработками Proton. Так, почта Proton по решению Генпрокуратуры России попала под блокировку в январе 2020 г. под предлогом, что с нее якобы рассылались письма о минированиях на территории России.

В июне 2022 г. внезапно перестал работать другой сервис Proton, позволявший россиянам без ограничений пользоваться заблокированными в России сайтами. Владельцы проекта тогда заявили, что не блокируют пользователей из России, и предположили, что проблема на стороне российских провайдеров и регуляторов. Позже сервис ненадолго возобновил работу в России – на апрель 2023 г. он вновь был недоступен.

О причинах недоступности Proton в России остается лишь догадываться

Альтернативой Proton Pass могут стать сервисы хранения паролей, способные работать автономно. Это, по сути, отдельные приложения, позволяющие держать все пароли в защищенном файле без привязки к онлайн-серверам.