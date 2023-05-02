Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в госсекторе Техника
|

Полиция накрыла хакерскую сеть, но вместо тюрьмы участникам предложили перейти на «светлую сторону силы»

Бывшим участникам разгромленного год назад хакерского форума RaidForums разослали письма с предложениями прекратить противоправную деятельность. «Вы не анонимны», — говорится в сообщении полиции Голландии. Идентифицированным несовершеннолетним участникам форумов полицейские даже звонили с увещеваниями.

Мы всех вас посчитали

Полиция Голландии разослала известным участникам разгромленного хакерского форума RaidForums письма, в которых указывалось, что все эти люди больше не анонимны. В сообщениях также предлагалось стереть все украденные данные со своих накопителей и в целом прекратить противоправную деятельность.

RaidForums был популярной площадкой для киберпреступников, участники которого публиковали, хранили и перепродавали данные, похищенные результате разного рода атак.

Выведенные и перепроданные персональные данные затем могли использоваться в новых атаках — фишинговых, мошеннических и так т. д. RaidForums часто становился источником информационного сырья для атак на криптовалютные кошельки и распространения вредоносного ПО.

Данные, на которые не находилось покупателей, часто выкладывались в общий доступ бесплатно.

haker_700.jpg
Фото: © AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика
Полиция Голландии напугала хакеров письмами и звонками

В апреле 2022 г. в результате международной операции веб-сайт и инфраструктура были захвачены правоохранительными органами, а основной администратор, известный как Omnipotent, и двое его пособников оказались за решеткой.

В ходе последующего анализа базы данных следователи идентифицировали множество завсегдатаев форума. В базе хранились их адреса электронной почты, IP-адреса, с которых производилась регистрация, а также те IP-адреса, с которых публиковались или скачивались данные.

Информация помогла арестовать минимум трех человек, шантажировавших разные компании украденными у них данными.

А несовершеннолетним позвоним

Остальным опознанным пользователям RaidForums было разослано пространное письмо, в котором адресатам доходчиво объяснялась криминальная природа их деятельности.

«Полиция Голландии призывает вас прекратить онлайн-активность, такую как торговля утекшими данными. Вы рискуете нарушить закон. Удалите пиратское ПО или базы данных, полученные на Raidforums или других похожих сайтах. Дальнейшее участие в киберпреступной деятельности может стать причиной для санкций против ВАС лично», — говорится в письме. Санкции включают судебное преследование, наличие судимости и конфискацию компьютера и других электронных устройств.

Кроме того, в письме прямо говорится, что адресат «менее анонимен, чем он думает».

Аналогичные письма были разосланы в бумажном виде. Кроме того, представители полиции обзвонили целый ряд несовершеннолетних участников RaidForums и их родителей — в разъяснительных целях.

Подобные внушения в полиции считают более действенными, чем рассылка писем.

Довольно значительная часть участников киберкриминальных форумов — несовершеннолетние. Для них полиция Голландии в свое время запустила программу GameChangers, которая сподвигает молодых хакеров переходить на «светлую сторону силы».

«Несовершеннолетние хакеры — иногда большая проблема, чем взрослые, поскольку зачастую не имеют понятия о соразмерности и способны нанести тяжелый ущерб просто ради того, чтобы покрасоваться, без понимания возможных последствий, — говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — С другой стороны, их проще убедить в том, что этический хакинг — гораздо более позитивная альтернатива киберкриминалу. И чем больше будет программ по привлечению новых кадров в white-hat, тем меньше будет появляться новых киберпреступников».

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для государственной слежки за всеми подряд нащупал новые дыры в iPhone

Российский ИБ-вендор представил новую версию своей операционной системы

Россиян заставят регистрировать электросамокаты и гироскутеры через «Госуслуги»

Работники Google просят не запускать их чат-бот Bard: «Он не просто бесполезный, он еще хуже»

Россиянам позволят получать компенсации за утечки данных с помощью «Госуслуг»

Госуслуги Израиля в коллапсе из-за криворуких программистов. Хакеры ежедневно их ломают, чтобы заработать. Власти бессильны

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени

Новый экваториальный ледник на Марсе подтверждает, что люди там могут выжить

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими
Показать еще