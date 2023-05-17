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«Диасофт» установил специальные цены на услуги в области ИБ

Компания «Диасофт» установила специальные цены на наиболее востребованные услуги в области информационной безопасности. До 1 июля 2023 года «Сервис ИБ» и сертификационный аудит по ГОСТ Р 57580.1 будут стоить 1 млн рублей. В эту сумму входит либо «Сервис ИБ» на один календарный год в объеме 35 рабочих дней, либо сертификационный аудит по ГОСТ Р 57580.1 для финансовых организаций, реализующих стандартный или базовый уровень соответствия.

«Сервис ИБ»: защита информации

Задачи, связанные с организацией защиты информации и выполнением комплексных требований законодательства в этой области, требуют от компаний серьезной внутренней экспертизы. Не все обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы решить эти задачи самостоятельно. При этом в 2023 году финансовые организации должны быть готовы продемонстрировать четвертый уровень соответствия ГОСТ Р 57580.1.

Компания «Диасофт» предлагает «Сервис ИБ», который поможет организовать и поддержать необходимый уровень защиты информации, а также выполнить требования регуляторов в области информационной безопасности: Банка России и других.

В рамках «Сервиса ИБ» для клиентов разрабатываются стратегические планы развития, определяются ключевые показатели эффективности, метрики в области информационной безопасности. Выполняется работа по обеспечению соответствия требованиям ИБ новых продуктов и сервисов при их выводе на рынок. По любым решениям предоставляется юридическая оценка тех или иных законодательных требований по защите информации и их применимости.

«Сервис ИБ» обеспечивает решение и текущих задач: например, поддержание процессов обеспечения безопасности персональных данных или подготовку к прохождению аудитов и самооценок. Также эксперты «Диасофт» выполняют работы по актуализации параметров инфраструктуры, готовят планы по проведению тестов на проникновение, обновляют внутреннюю документацию, сопровождают разработку политик, правил и процедур в части обеспечения ИБ.

Сервисная модель позволяет добиться полной прозрачности для клиентов, которые сами определяют задачи для выполнения.

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Фото: © HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика
«Сервис ИБ» позволяет решать возникающие задачи в максимально короткие сроки

«Сервис ИБ» позволяет организовать процессы кибербезопасности таким образом, чтобы клиент мог решать возникающие задачи в максимально короткие сроки, без согласования дополнительных бюджетов и длительного поиска специалистов с необходимыми компетенциями.

Получить дополнительную информацию об услуге, а также ознакомиться с реальными кейсами, которые решены с помощью «Сервиса ИБ» от «Диасофт», можно здесь.

Как пройти сертификационный аудит?

Одной из самых востребованных услуг на рынке ИБ для финансовых организаций остается подготовка и проведение сертификационного аудита по ГОСТ Р 57580.1 и оценка выполнения требований Положений Банка России № 802-П, № 683-П, № 719-П и № 757-П. Принципы и процедуры, разработанные экспертами «Диасофт», позволяют подготовиться к проверке в релевантно короткие сроки и продемонстрировать аудиторам требуемый уровень соответствия.

Состав услуг сертификационного аудита разделяется на подготовительный этап и непосредственно аудит. В ходе подготовки выявляются технологические процессы, информационные системы и ресурсы, подпадающие под требования указанных Положений Банка России. Определяется область оценки и формируется план, позволяющий участникам видеть процесс целиком. После сбора данных о реализованных технологических и организационных мерах защиты выполняется их анализ и разрабатываются рекомендации по приведению системы обеспечения ИБ в соответствие требованиям ГОСТ Р 57580.1 и Положений Банка России.

По завершении подготовительного этапа организация получает карту необходимых мероприятий по повышению уровня соответствия внутренних процессов, которая определяет текущее состояние и наиболее актуальные меры защиты, которые нужно внедрить. Таким образом, клиент получает исчерпывающую информацию для решения этой задачи и сохранения баланса между бизнес-целями и регуляторными требованиями.

До 1 июля на «Сервис ИБ» и сертификационный аудит по ГОСТ Р 57580.1 компания «Диасофт» установила специальную стоимость – 1 000 000 рублей. В эту сумму входит либо «Сервис ИБ» на один календарный год в объеме 35 рабочих дней, либо сертификационный аудит по ГОСТ Р 57580.1 для финансовых организаций, реализующих стандартный или базовый уровень соответствия.

Для финансовых организаций, входящих в топ-40, расчет стоимости указанных услуг осуществляется индивидуально, по запросу.

Хотите получить подробную информацию и воспользоваться предложением? Напишите по электронному адресу: ib@diasoft.ru.

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