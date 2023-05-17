«Диасофт» установил специальные цены на услуги в области ИБ

Компания «Диасофт» установила специальные цены на наиболее востребованные услуги в области информационной безопасности. До 1 июля 2023 года «Сервис ИБ» и сертификационный аудит по ГОСТ Р 57580.1 будут стоить 1 млн рублей. В эту сумму входит либо «Сервис ИБ» на один календарный год в объеме 35 рабочих дней, либо сертификационный аудит по ГОСТ Р 57580.1 для финансовых организаций, реализующих стандартный или базовый уровень соответствия.



«Сервис ИБ»: защита информации

Задачи, связанные с организацией защиты информации и выполнением комплексных требований законодательства в этой области, требуют от компаний серьезной внутренней экспертизы. Не все обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы решить эти задачи самостоятельно. При этом в 2023 году финансовые организации должны быть готовы продемонстрировать четвертый уровень соответствия ГОСТ Р 57580.1.

Компания «Диасофт» предлагает «Сервис ИБ», который поможет организовать и поддержать необходимый уровень защиты информации, а также выполнить требования регуляторов в области информационной безопасности: Банка России и других.

В рамках «Сервиса ИБ» для клиентов разрабатываются стратегические планы развития, определяются ключевые показатели эффективности, метрики в области информационной безопасности. Выполняется работа по обеспечению соответствия требованиям ИБ новых продуктов и сервисов при их выводе на рынок. По любым решениям предоставляется юридическая оценка тех или иных законодательных требований по защите информации и их применимости.

«Сервис ИБ» обеспечивает решение и текущих задач: например, поддержание процессов обеспечения безопасности персональных данных или подготовку к прохождению аудитов и самооценок. Также эксперты «Диасофт» выполняют работы по актуализации параметров инфраструктуры, готовят планы по проведению тестов на проникновение, обновляют внутреннюю документацию, сопровождают разработку политик, правил и процедур в части обеспечения ИБ.

Сервисная модель позволяет добиться полной прозрачности для клиентов, которые сами определяют задачи для выполнения.

«Сервис ИБ» позволяет организовать процессы кибербезопасности таким образом, чтобы клиент мог решать возникающие задачи в максимально короткие сроки, без согласования дополнительных бюджетов и длительного поиска специалистов с необходимыми компетенциями.

Получить дополнительную информацию об услуге, а также ознакомиться с реальными кейсами, которые решены с помощью «Сервиса ИБ» от «Диасофт», можно здесь.

Как пройти сертификационный аудит?

Одной из самых востребованных услуг на рынке ИБ для финансовых организаций остается подготовка и проведение сертификационного аудита по ГОСТ Р 57580.1 и оценка выполнения требований Положений Банка России № 802-П, № 683-П, № 719-П и № 757-П. Принципы и процедуры, разработанные экспертами «Диасофт», позволяют подготовиться к проверке в релевантно короткие сроки и продемонстрировать аудиторам требуемый уровень соответствия.

Состав услуг сертификационного аудита разделяется на подготовительный этап и непосредственно аудит. В ходе подготовки выявляются технологические процессы, информационные системы и ресурсы, подпадающие под требования указанных Положений Банка России. Определяется область оценки и формируется план, позволяющий участникам видеть процесс целиком. После сбора данных о реализованных технологических и организационных мерах защиты выполняется их анализ и разрабатываются рекомендации по приведению системы обеспечения ИБ в соответствие требованиям ГОСТ Р 57580.1 и Положений Банка России.

По завершении подготовительного этапа организация получает карту необходимых мероприятий по повышению уровня соответствия внутренних процессов, которая определяет текущее состояние и наиболее актуальные меры защиты, которые нужно внедрить. Таким образом, клиент получает исчерпывающую информацию для решения этой задачи и сохранения баланса между бизнес-целями и регуляторными требованиями.

До 1 июля на «Сервис ИБ» и сертификационный аудит по ГОСТ Р 57580.1 компания «Диасофт» установила специальную стоимость – 1 000 000 рублей. В эту сумму входит либо «Сервис ИБ» на один календарный год в объеме 35 рабочих дней, либо сертификационный аудит по ГОСТ Р 57580.1 для финансовых организаций, реализующих стандартный или базовый уровень соответствия.

Для финансовых организаций, входящих в топ-40, расчет стоимости указанных услуг осуществляется индивидуально, по запросу.

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