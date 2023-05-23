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Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки

В США через популярную соцсеть была вброшена фейковая фотография взрыва, якобы произошедшего возле здания Министерства обороны это страны. Его опубликовал целый ряд популярных аккаунтов, что на короткое время сказалось на рыночных финансовых индексах.

То, чего не было

Фейковое изображение взрыва, якобы случившегося возле Пентагона привело к кратковременному спаду на рынках. Местная полиция подтвердила, что никакого взрыва на самом деле не было.

Изображение облака взрыва в окрестностях здания министерства обороны США широко разошлось в соцсетях, в первую очередь в заблокированной в России соцсети Twitter. Картинку распространили несколько аккаунтов с обширной базой подписчиков, в их числе официальный аккаунт российского госиздания RT (RussiaToday).

В дальнейшем, когда с заявлением выступили представители полиции Арлингтона, сообщившие, что изображение — подделка, стало окончательно понятно, что взрыва не было. Большая часть публикаций с фейком была удалена.

ИИ-пропаганда

Многое в этом изображении указывает на то, что его создали при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Некоторые объекты на «фотографии» сливаются друг с другом, что никакими оптическими искажениями не объяснить. Вдобавок, в случае реальных инцидентов моментально появляется множество других снимков, сделанных с разных точек. В данном случае речь шла только об одном изображении.

vzryv_690.jpg
Фото: ru.freepik.com
Созданное ИИ фото «террористической атаки на Пентагон» привело к падению рынков

Тем не менее, его распространение через ряд популярных аккаунтов привело к краткосрочному снижению рыночных показателей: S&P 500 упал на 30 пунктов, DowJonesIndustrialAverage — на 50 пунктов, но потери были быстро отыграны.

«Все это выглядит как демонстрация силы: авторы этого “спектакля” смогли показать, как легко с помощью низкокачественного фейка в соцсетях повлиять на экономическую обстановку, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Владелец TwitterИлон Маск (ElonReeveMusk) ранее в 2023 г. призывал снизить темп разработок генеративных ИИ, ссылаясь в том числе на возможность использования их для кампаний по распространению дезинформации. И теперь как раз через Twitter вбрасывается грубо выполненный фейк, оказывающийся, однако, весьма действенным.

Действительно, в марте Маск и более 1 тыс. экспертов в области ИИ призвали ввести полугодовалый мораторий на разработку продвинутых систем ИИ, пока не будут внедрены механизмы безопасности.

Эксперты высказали опасения, что ИИ будет способствовать распространению «пропаганды и лжи», вызовет массовую безработицу, и что существует реальная угроза «потери контроля над нашей цивилизацией» под напором «цифровых умов, которые в итоге обойдут нас количеством, интеллектуальными способностями, сделают нас ненужными и заменяемыми».

Роман Георгиев

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