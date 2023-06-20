Android, подвинься. Смартфоны на базе ОС «Лаборатории Касперского» выходят на международный рынок

Мобильная ОС «Лаборатория Касперского» будет доступна за рубежом на смартфонах азиатских брендов. В России она тоже появится в составе мобильников отечественного производства. Сроки дебюта не раскрываются.

Вместо Android

«Лаборатория Касперского» готовится к появлению своей мобильной платформы Kaspersky OS на смартфонах, предназначенных для международного рынка. Как пишет ТАСС со ссылкой на директора по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, в настоящее время компания находится за столом переговоров с производителями мобильных устройств из стран Азии.

Параллельно ведется работа по подготовке Kaspersky OS к выпуску на территории России – переговоры ведутся и с российскими производителями смартфонов. По информации издания, мобильники для российского и заграничного рынков будут совершенно разными, но окончательное решение по данному вопросу к моменту выхода материала принято не было.

По словам Антона Иванова, в настоящее время «Лаборатория Касперского» имеет на руках лишь прототип устройства. «Для России смартфон на KasperskyOS может быть одним, и, вероятно, другим – для международного рынка», – заявил он агентству.

Таинственный дуэт смартфонов

Если «Лаборатория Касперского» в итоге решить выпустить две разные модели смартфонов под управлением своей операционной системы, то за рубежом на базе Kaspersky OS будет продаваться мобильник, вышедший из-под пера азиатского вендора. Россиянам же, вероятно, придется поддержать отечественного производителя, если они хотят отказаться от Android или iOS в пользу Kaspersky OS.

Как пишет ТАСС, Антон Иванов не сообщил ни сроки выпуска устройств, ни названия компаний, с которыми «Лаборатория Касперского» ведет переговоры по вопросам производства смартфонов. Не исключено, что это известные россиянам вендоры.

Между тем, говорить о том, что будущий мобильник «Касперского» будет наделен современной электроникой, пока рано. Антон Иванов подчеркнул, что имеющийся у компании прототип тестируется на протяжении двух лет, то есть, возможно, собран он был еще раньше. По информации издания, на конец июня 2023 г. прототип «обладает базовыми функциями и приложениями, список которых расширяется».

Мобильник не для всех

На кого будет нацелен новый смартфон «Лаборатории Касперского» с предустановленной Kaspersky OS – вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Как пишет ТАСС со ссылкой на Антона Иванова, «потребность в киберимунных, или изначально защищенных от кибератак мобильных устройствах» в первую очередь проявляется «в индустриальном и корпоративном секторах».

В то же время Иванов отметил, что такие устройства «не подходят для личного пользования». При этом еще в начале июля 2022 г. основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский говорил о планах по выпуску общедоступной версии Kaspersky OS для обычных потребителей, которые смогут установить ее на свой смартфон.

Впрочем, Евгений Касперский тогда не стал раскрывать сроки выпуска пользовательской версии Kaspersky OS. Как сообщал CNews. разработка этой модификации которой стартовала еще в первых числах марта 2019 г., то есть более четырех лет назад к моменту публикации материала. Первоначально предполагалось, что система выйдет до конца 2019 г.

11-летнее семейство ОС

В распоряжении «Лаборатории Касперского» в настоящее время есть две операционные системы Kaspersky OS, с одинаковым названием, но совершенно разным предназначением. Разработка оригинальной ОС ведется как минимум с 2012 г., и это защищенная платформа для интернета вещей. Поначалу у платформы не было названия – разработчики определились с ним лишь к концу 2013 г. Первый публичный релиз Kaspersky OS состоялся в августе 2016 г. – тогда стало известно, что система создавалась с прицелом на использование в критически важных инфраструктурах и устройствах. По задумке разработчиков, она должна поставляться в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

Первым серийным устройством на базе Kaspersky OS стал маршрутизатор российской компании Kraftway, анонсированный почти сразу после премьеры самой ОС. В 2017 г. В том же году свет увидела смарт-камера Kraftway видеонаблюдения под управлением Kaspersky OS для промышленных объектов.

Устройства с предустановленной Kaspesky OS продолжают выходить. Например, в сентябре 2022 г. CNews освещал релиз защищенного рабочего места на основе тонкого клиента Tonk TN1200.

Вторая версия платформы «Лаборатории Касперского» – мобильная, для смартфонов, но о ней почти ничего неизвестно. К моменту выхода материала в мире не существовало ни единого серийно выпускаемого смартфона под ее управлением. На российском рынке ей придется конкурировать сразу с несколькими отечественными ОС – как минимум с «Авророй», разрабатываемой компанией «Открытая мобильная платформа» и ранее известной как Sailfish Mobile OS Rus, и Asta Linux Mobile от ГК «Астра», разработчика настольной ОС Astra Linux.