Инженер после увольнения взломал работодателя и едва не устроил экологическую катастрофу. Ему грозят 10 лет тюрьмы

Американский инженер по КИПиА перед увольнением из компании по обслуживанию водоочистных сооружений обеспечил себе удаленный доступ к компьютерной сети станции по очистке воды. Он намеренно пытался удалить софт, отвечающий за ее корректную работу, что могло привести к проблемам со здоровьем у людей из ближайших населенных пунктов. Теперь ему грозят 10 лет в тюрьме и крупный штраф.

Как испортить ценнейший ресурс на планете

Инженер Рамблер Галло (Rambler Gallo) после своего увольнения решил устроить диверсию в компьютерной сети своего работодателя, что могло вылиться в крупномасштабную экологическую катастрофу. Как пишет портал Bleeping Computer, Галло работал на водоочистной станции, но после увольнения удаленно подключился к ее системе управления и удалил критически важные данные, включая специализированное ПО для контроля за показателями станции.

53-летний (на момент выхода материала) Галло работал на полную ставку в частной компании в Массачусетсе (США) на должности инженера по КИПиА, то есть он не был внештатным сотрудником. Эта компания занималась, в том числе, управлением водоочистной станции, обслуживающей небольшой населенный пункт Дискавери Бэй. Он расположен неподалеку от Сан-Франциско (Калифорния, США).

Галло проработал в этой компании более четырех лет – с июля 2016 по декабрь 2020 гг., после чего ушел из нее. Причины его увольнения не раскрываются – он мог уйти с работы по собственному желанию или по требованию работодателя.

Оператор станции на удаленке

Прежде, чем покинуть свое теперь уже бывшее место работы, Галло встроил в сеть станции специализированное ПО для удаленного доступа – он разместил в ней серверную его часть. Клиентскую часть Галло установил на свой домашний ПК, что открыло ему массу возможностей по контролю над станцией. В частности, он мог, сидя на диване, отслеживать показания многочисленных приборов и датчиков и управлять электромеханическими процессами объекта.

Причины, по которым Галло так поступил, к моменту выхода материала известны не были. Однако в Министерстве юстиции США уверены, что Галло сделал это намеренно, и что его целью было именно удаление важных компонентов программной системы управления станцией.

В частности, его целью было удаление программ, отвечающих за мониторинг давления воды, фильтрации и уровня химических веществ в воде, говорится в пресс-релизе американского Минюста.

Потенциальные последствия взлома

Действия Галло могли сильно ухудшить уровень жизни приблизительно 15 тыс. человек, то есть всего населения городка Дискавери Бэй, пишет Bleeping computer. Он поставил под угрозу здоровье и безопасность этих людей, поскольку из-за него водоочистная станция могла работать некорректно, и ближайшие водоемы могли быть загрязнены.

В настоящее время Галло находится под следствием. Ему уже предъявлены обвинения в нарушении нескольких пунктов американского законодательства, касающихся удаленного взлома ПК, а за потенциальный вред окружающей среде ему пока ничего не грозит.

Если следствие докажет вину Галло, или если он сам признается в содеянном, то ему будет грозить тюрьма сроком 10 лет – это максимальное наказание за удаленный взлом компьютерных сетей. Дополнительно недавно отметивший свой 50-летний юбилей хакер должен будет выплатить государству штраф в размере $250 тыс. (22,87 млн руб. по курсу ЦБ на 11 июля 2023 г.).

История ничему не учит

Проступок Галло – далеко не первый в своем роде за новейшую историю США. Американские водоочистные сооружения регулярно подвергаются хакерским атакам, и наиболее заметный случай произошел в 2021 г. Киберпреступники проникли в сеть водоочистной станции в городе Олдсмар (Флорида, США) и попытались принудительно увеличить концентрацию щелочи NaOH, также известной как гидросксид натрия, едкий натр или каустическая сода, до максимально опасного уровня.

После этого инцидента, который послужил тревожным сигналом о связанных со взломом систем водоочистки рисках, Служба водоснабжения и водоотведения США сообщила, что банды вымогателей регулярно атакуют общественные объекты по всей стране, чтобы прервать их работу и получить от этого прибыль.