Московские ЦОДы вот-вот останутся без клиентов из-за беспилотников. Данные массово переносятся за Урал для безопасности

Бизнес бежит из столичных ЦОДов. Компании, в том числе и очень крупные, хотят как можно быстрее перенести свою инфраструктуру подальше от Москвы из-за атак беспилотников и возросшей террористической угрозы. Обработка данных переносится за тысячи километров – в Новосибирск, Екатеринбург и другие города, расположенные за Уралом.

ЦОДы Москвы теряют привлекательность

Столичные центры обработки данных (ЦОД) столкнулись с оттоком клиентов. Резко выросло количество компаний, в том числе и среди представителей бизнеса, которые хотят как можно скорее перенести обработку информации подальше от столичного региона.

Как пишет «Коммерсант», основная причина – это стремление обезопасить свою инфраструктуру. По словам источников издания, на решение бизнеса о смене не только оператора ЦОДа, но и региона, влияют атаки беспилотников на Москву, а также возросший риск террористической угрозы.

О миграции клиентов ЦОД за пределы Москвы и Московской области изданию сообщили участники российского рынка дата-центров – представители хостинг-провайдеров. «Если раньше компании, даже работающие в регионах, стремились к централизованному хранению информации и консолидировали ее в Московском регионе, поскольку здесь происходит основная бизнес-активность, то сейчас формируется обратная тенденция», – заявил один из них.

Более того, компании хотят не просто отказаться от услуг московских ЦОДов, а перенести свою инфраструктуру как можно дальше от столичного региона и Центрального федерального округа. Так, мощный наплыв клиентов сейчас испытывают дата-центры за Уралом.

Чем дальше от Москвы, тем лучше

Крупные операторы ЦОДов подтверждают, что бизнес действительно переносит свою инфраструктуру за Урал. На это, в частности, указывают представители «Ростелекома», одного из основных игроков на отечественном рынке дата-центров. Они рассказали изданию, что в сравнении с июлем 2022 г. в настоящее время в Новосибирске (около 2810 км от Москвы по прямой) фиксируется 20-30-процентный рост спроса на услуги ЦОДов.

Абсолютно аналогичная ситуация сейчас и в Екатеринбурге, расстояние от которого до Москвы по прямой составляет около 1420 км.

Операторы зауральских дата-центров вынуждены реагировать на столь внезапный скачок спроса на их услуги. «ЦОД в этих городах (Новосибирск и Екатеринбург; – прим. CNews) в ближайшее время будут пополняться мощностями, планируется за ближайшие пять лет удвоить число стойко-мест», – сообщили «Коммерсанту» в «Ростелекоме».

Хостинг-провайдер RUVDS тоже фиксирует внушительный рост спроса на услуги ЦОДов в Екатеринбурге, Новосибирске, а также во Владивостоке (6420 км по прямой от Москвы) – за последний год прирост количества клиентов в этих регионах превысил 80%, сообщили изданию в компании. Для сравнения, во всей европейской части России этот показатель составил лишь 17%.

Урал встречает крупный бизнес

По словам собеседников издания, из Москвы за Урал в кратчайшие сроки перекочевала как минимум часть инфраструктуры компании «Вертолеты России». Аналогичным образом поступила и алмазодобывающая компания «Алроса». И это лишь два из множества подобных примеров. Как сообщил изданию основатель и гендиректор RUVDS Никита Цаплин, рост спроса на услуги ЦОДов за Уралом почти впятеро выше в сравнении с европейской частью России.

По словам Цаплина, все происходящее вызвано двумя причинами, первая из которых – это возросшая террористическая угроза. Например, в городах и небольших населенных пунктах, расположенных неподалеку от западной границы России, участились случаи падения беспилотников, многие из которых попадают в жилые дома и места скопления людей. Некоторые населенные пункты подвергаются регулярным обстрелам, от чего страдает гражданская инфраструктура. При этом власти этих регионов уже заявили, что не намерены восстанавливать как минимум часть частных жилых домов.

«Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, а также нестабильная политическая ситуация – серьезный риск для компаний, использующих ЦОД в этом регионе», – заявил источник «Коммерсанта». По его мнению, «спрос на дублирование данных в более безопасных регионах будет расти», поскольку в случае выхода из строя столичных ЦОДов из-за прекращения подачи электричества или интернета работа тех клиентов, у которых нет запасных арендованных серверов в других регионах, попросту остановится.

Диверсификация – ключ к успеху

Другие участники рынка подтверждают, что клиенты столичных ЦОДов теперь обращают пристальное внимание на место дислокации дата-центра, в который они собираются перенести всю свою инфраструктуру или хотя бы ее часть. Представитель сети дата-центров 3data Дмитрий Преде сообщил изданию, что сейчас компании хотят, чтобы между основным и резервными ЦОДами было как можно больше километров. «При появлении новой физической угрозы устремление компаний на Урал логично с точки зрения большей катастрофоустойчивости», – сообщили изданию представители «Информзащиты».

При этом виртуальная миграция клиентов ЦОД за Урал не так проста, как может показаться на первый взгляд. Возросший спрос на услуги местных дата-центров совпал по времени с периодом, когда в местных коммерческих ЦОДах почти нет свободных мощностей. Чтобы решить проблему, нужно строить новые ЦОДы, но, как сообщил изданию ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин, на это уйдет некоторое время. Впрочем, по его словам, до конца 2023 г. несколько новых дата-центров откроются на Сахалине, в Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, а также в Тюмени.