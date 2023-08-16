Китай ловко торпедировал покупку Intel желанного чипмейкера

Сделка сорвалась

Intel отказалась от планов по приобретению израильского контрактного производителя интегральных микросхем Tower Semiconductor, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании. Теперь американскому чипмейкеру предстоит выплатить Tower неустойку за расторжение сделки в размере $353 млн.

Intel не удалось заручиться поддержкой антимонопольных регуляторов в заранее оговоренные в рамках готовившейся сделки сроки, передает агентство. Подробности, касающиеся характера проблем, возникших в ходе взаимодействия с регуляторами, в Intel не раскрывают. Однако, по информации Reuters, сделка по приобретению Intel компании Tower Semiconductor так и не получила одобрение Государственного управления по регулированию рынка КНР (SAMR), в том числе выполняющего функции национального антимонопольного регулятора.

Intel объявила о покупке Tower Semiconductor в середине февраля 2022 г. за $5,4 млрд. Компании планировали закрыть сделку в течение года – для этого требовалось получить одобрение со стороны регуляторов в ряде стран мира.

К марту 2023 г. эта задача была практически решена – оставалось лишь заручиться поддержкой SAMR. Однако, как ранее писал CNews, антимонопольщики по неизвестной причине затягивали с вынесением вердикта. Тем не менее, в Intel по-прежнему сохраняли оптимизм относительно результата работы китайского ведомства и рассчитывали закрыть сделку до конца июня 2023 г.

Эпизод противостояния США и Китая?

Причины, в силу которых регулятору не хватило полутора лет на принятие решение по сделке Intel и Tower, неизвестны. В контексте противостояния Вашингтона и Пекина в сфере высоких технологий продемонстрированный китайскими антимонопольщиками акт пассивного саботажа можно рассматривать как ассиметричный ответ КНР на американские санкции, призванные замедлить развитие ее национальной полупроводниковой промышленности.

В октябре 2022 г. Минторг США с подачи администрации президента страны Джозефа Байдена (Jospeh Biden) ужесточил правила поставок полупроводников, при разработке которых используются американские технологии, в КНР. В частности, предусматривалось введение ограничений на производительность поставляемой в Китай полупроводниковой продукции.

В конце мая 2023 г. власти КНР запретили использование чипов производства американской компании Micron в ряде секторов отечественной экономики.

В августе 2023 г. вступили в силу китайские ограничения на экспорт галлия и германия, используемых в производстве микросхем, в США.

Чем занимается Tower Semiconductor

Tower Semiconductor – израильская компания, основанная в 1993 г. на «останках» американской National Semiconductor.

Производит интегральные схемы с использованием специальных технологических процессов, включая SiGe, BiCMOS, SOI, смешанные сигналы и RFCMOS, датчики изображения CMOS, датчики без формирования изображения, энергонезависимую память и микроэлектромеханические системы.

В распоряжении компании в общей сложности находится семь производственных площадок, расположенных в Израиле, США и Японии. Техпроцессы Tower Semiconductor позволяют выпускать продукцию на полупроводниковых пластинах диаметром 150 мм, 200 мм и 300 мм.

Среди клиентов Tower – Broadcom, On Semiconductor, Samsung, Semtech, Skyworks Solutions и собственно Intel. Для последней компания выпускала инфракрасные датчики, которые затем использовались в камерах Intel RealSense.

Зачем Tower Semiconductor нужна Intel

Покупка Tower Semiconductor вполне вписывается в рамки актуальной стратегии развития Intel, принятой в 2021 г. и реализуемой под началом гендиректора компании Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger).

Новая стратегия, в частности, предусматривала трансформацию Intel в одного из главных мировых контрактных производителей интегральных микросхем на базе автономного бизнес-подразделения Intel Foundry Services (IFS).

Переход Tower Semiconductor под контроль Intel позволил бы американскому чипмейкеру достичь ряда важных целей. В распоряжении Intel оказался бы успешный отлаженный бизнес по контрактному производству полупроводников, имеющий постоянных клиентов и генерирующий стабильный поток выручки.

Кроме того, сделка позволила бы Intel приобрести множество предприятий, выпускающих полупроводниковую продукцию по «зрелым» технологическим процессам, которые, к примеру, применяются в автомобилестроении.

Не следует забывать и о кадрах. Помимо оборудования, обширного пула клиентов и актуальных технологий, в структуру Intel влилась бы команда успешных и опытных управленцев, имеющих представление о том, как строится контрактный бизнес.