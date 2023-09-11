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ИБ-«дочка» «Ростелекома» разделит бизнес надвое, чтобы избежать имиджа госкомпании

ИБ-компанию «Ростелеком-Солар» разделят на две фирмы. Она больше не хочет зависеть от «Ростелекома» и терпеть имидж госкомпании. Дела у нее в финансовом плане идут плохо – 2022 г., ставший мега-успешным для ее конкурентов, для нее самой завершился падением выручки и гигантским ростом чистого убытка впервые за многие годы.

Один делится на два

Компания «Ростелеком-Солар», работающая в сфере информационной безопасности, запланировала разделить свой бизнес на две отдельные организации, как пишет Forbes со ссылкой на группу источников из области кибербезопасности и представителей компании. По информации издания, одна из причин столь глобальных изменений – это стремление компании «уйти от образа госкомпании». Редакция CNews направила в «Ростелеком-Солар» запрос и ожидает ответа.

Также 11 сентября 2023 г. «Ростелеком-Солар» разослала электронные письма с приглашением на мероприятие, посвященное ее трансформации. Оно назначено на 14 сентября 2023 г.

В будущем на месте «Ростелеком-Солар» возникнут две компании, одна из которых займется сотрудничеством с госзаказчиками. Вторая будет предоставлять свои услуги бизнесу, но обе они останутся в поле ИБ.

По словам источника издания, одним только разделением тут не обойдется – понадобится еще и ребрендинг. Так, приставка «Солар» станет отдельным брендом и достанется компании, которая будет работать с коммерческим сегментом, а бренд «Ростелеком» будет отдан компании по обслуживанию госсектора. «Таким образом «Ростелеком-Солар» пытается уйти от образа госкомпании», – добавил собеседник Forbes.

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Фото: Ростелеком-Солар
История компании вновь меняется, и вновь кардинально

«Ростелеком-Солар» – один из крупнейших игроков отечественного ИБ-рынка. Например ,в рейтинге «CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2022» она располагается на четвертой строчке. Ее основные направления деятельности – это (анализ защищенности ИТ-систем, консалтинг, разработка ИБ-стратегий и пр. В дополнение к этому компания занимается организацией безопасного интернета в российских школах, отвечает за кибербезопасность «Гособлака» и ведет другие проекты, в том числе и на государственном уровне.

Полная свобода действий

Другой собеседник Forbes утверждает, что «Ростелеком-Солар» «тяготит необходимость согласований всех своих действий с «Ростелекомом». По его информации, перемены внутри компании уже идут, но затронули они не ее название, а штат сотрудников – команда была поделена две группы, одна из которых будет заниматься исключительно нуждами «Ростелекома», тогда как вторая будет «продвигать продукты компании на рынке». В каких пропорциях штат был поделен между этими группами, не установлено.

Но и в юридическом плане первые подвижки уже сделаны, притом даже немного заранее. Еще во второй половине августа 2023 г. юрлицо «Ростелеком-Солара» в лице ООО «Солар секьюрити» подало 13 заявок на регистрацию различных товарных знаков, в каждом из которых есть слово «Солар» на кириллице или латинице (Solar).

В «Ростелеком-Солар» сообщили изданию, что в настоящее время в компании проходит «масштабная бизнес-трансформация. «Эти изменения не могут не отразиться на внешнем облике компании, – подчеркнули представители компании. – В ближайшее время мы будем готовы представить новые бренды на рынок, приглашаем присоединиться к этому событию клиентов и партнеров».

Ребрендинг на фоне убытков

«Ростелеком-Солар» существует сравнительно давно, но поначалу компания не имела никакого отношения к «Ростелекому». Это бывшая «дочка» крупного российского ИТ-интегратора «Инфосистемы джет», созданная в апреле 2015 г. и носившая название Solar Security. Под ним она была известна до конца мая 2018 г., когда «Ростелеком» выкупил ее за 1,5 млрд руб. и переименовал в «Ростелеком-Солар».

Позицию гендиректора Solar Security после смены ее владельца и названия сохранил за собой Игорь Ляпунов. Он занимал этот пост вплоть до марта 2023 г., когда стало известно, что «Ростелеком-Солар» через при помощи Арбитражного суда Москвы добилась того, что подробности о ее гендиректорt были исключены из публичной части ЕГРЮЛ. Как сообщал CNews, сделано это было из-за боязни персональных санкций Запада.

К концу весны 2023 г. сведения о СЕО компании по-прежнему были доступны в ЕГРЮЛ, но на 11 сентября 2023 г. их уже не было. По информации Forbes, Ляпунов по-прежнему возглавляет «Ростелеком-Солар».

В последнее время дела у «Ростелеком-Солара» идут не лучшим образом. Несмотря на то, что 2022 г. стал годом небывалого роста российского рынка информационной безопасности на фоне бесконечных хакерских и DDoS-атак из-за рубежа, компания завершила этот период с гигантским убытком. Более того, убыточной она стала впервые за многие годы, а падение ее финансовых показателей оказалось невероятно стремительным

Так за 2022 г. выручка компании достигла 2,87 млрд руб., а чистый убыток составил 1,25 млрд руб. (данные «Контур.фокуса»). Для сравнения, 2021 г. ИБ-«дочка» «Ростелекома» завершила с 4,86-миллиардной выручкой и чистой прибылью на уровне 1,19 млрд руб.

Георгий Дорофеев

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