Российский «тамагочи для хакеров» научился выводить из строя смартфоны и ПК в радиусе действия. Как от этого защититься

«Тамагочи для хакеров» превращают в инструмент DDoS-атак

Разработчики альтернативной прошивки Xtreme для хакерского мультитула Flipper Zero также известный, как «тамагочи для хакеров» добавили в нее функцию «спам-атаки» Android- и Windows-устройств по Bluetooth, пишет Bleeping Computer.

Отдельное приложение BLE Spam, которое будет включено в следующую версию микропрограммы, позволяет обрушить на некоторые из устройств с поддержкой Bluetooth Low-Energy в зоне действия Flipper Zero волну запросов на подключение по BLE.

В результате владельцы этих устройств будут наблюдать на экране появление все новых и новых уведомлений. Таким образом можно не только ввести пользователя в заблуждение относительно того, какой из присланных запросов является «настоящим», но и фактически временно вывести гаджет из строя.

Фото: Flipper Zero Flipper Zero может обретает опасные возможности с альтернативной прошивкой

Разработчики прошивки Xtreme выпустили видеоролик, в котором продемонстрировали эффект воздействия атаки на смартфон Samsung Galaxy, в котором пользователь не имеет возможности вмешаться в работу девайса из-за непрерывно поступающих уведомлений, при этом не прибегая к перезагрузке аппарата.

Автор YouTube-канала Talking Sasquach опробовал тестовую версию прошивку в деле и подтвердил работоспособность функции “spam attack” в тех ситуациях, когда «мишенями» выступают Android- и Windows-устройства.

Работает и с гаджетами Apple

Приложение BLE Spam также поддерживает аналогичный способ атаки на устройства Apple.

В сентябре 2023 г. исследователь в области безопасности Techryptic продемонстрировал способ атаки на владельцев техники Apple (iPhone, iPad) непрерывным потоком уведомлений по Bluetooth. Для этого был использован Flipper Zero, который можно научить отправлять поддельные ADV-пакеты в радиусе действия Bluetooth, имитирующие запрос на подключение к устройству.

ADV-пакеты применяются в экосистеме Apple для обмена информацией между устройствами, к примеру, по протоколу AirDrop.

Как защититься от атаки

Bleeping Computer отмечает, что опасность подобных атак на самом деле не очень высока, поскольку с ее помощью невозможно добиться выполнения произвольного кода на целевом устройстве или нанести ему прямой ущерб. Они скорее, способ разыграть кого-либо, нежели реальный вектор атаки.

Однако опасность применения этой техники с целью фишинга все же существует, поэтому важно знать, как обезопасить себя в случае попадания под удар.

В ОС Android 14 и Windows 11 уведомления в случае получения запроса на сопряжение устройств по Bluetooth включены по умолчанию, поэтому эти системы изначально уязвимы перед атакой «шутников», вооруженных Flipper Zero.

К счастью, отключить эти уведомления не составит большого труда даже для начинающего пользователя.

В прошивках под управлением ОС Android достаточно в «Настройках» найти разделы Google->«Обмен с окружением» и деактивировать переключатель «Показывать уведомление (Когда устройства поблизости могут обмениваться контентом»).

В Windows 11 аналогичного результата можно добиться, перейдя в «Настройки»->«Bluetooth и устройства»->«Устройства» и выставить переключатель «Показывать уведомления для подключения с помощью быстрой связи» в положение «Откл».

Что такое Flipper Zero

Flipper Zero – портативный универсальный инструмент для пентестеров и гиков в корпусе игрушки, говорится на официальном сайте проекта.

Своим прозвищем «тамагочи для хакеров» обязан некоторому сходству с легендарной японской игрушкой компании Bandai, которая давала возможность ребенку ухаживать за виртуальным питомцем. Внутри Flipper Zero тоже «живет» питомец – дельфин, который «любит взламывать цифровые сущности – радиопротоколы, системы контроля доступа, оборудование и многое другое».

В составе гаджета встроенные Bluetooth- и NFC-модули, позволяющие обмениваться информацией со смартфонами и прочими компьютерными устройствами. Поддержка стандарта RFID (125 КГц) и суб-гигагерцового частотного диапазона дают возможность владельцу устройства управлять умными датчиками и дверными звонками, розетками, автоматическими гаражными дверьми и шлагбаумами.

Встроенный инфракрасный датчик позволяет имитировать пульты дистанционного управления аудио-, видео- и бытовой техникой. Поддержка iButton (1-Wire) обеспечивает, в частности, возможность открытия входных дверей с домофоном, оснащенных этой технологией.

Исходный код прошивки полностью открыт и доступен на хостинге ИТ-проектов GitHub под свободной лицензией GPL v3. Обновление микропрограммы осуществляется при помощи специального мобильного приложения по Bluetooth или через программу для Windows, macOS, Linux посредством кабеля USB Type-C.

Создателем Flipper Zero является россиянин Павел Жовнер. С идеей проекта в 2020 г. он вышел на краудфандинговую платформу Kickstarter, где в невероятно короткие сроки собрал необходимую сумму.

В июле 2023 г. CNews писал о создании специального магазина приложений для Flipper Zero силами сторонних разработчиков. Магазин выполнен в стиле Google Play и App Store, все расширения распределены по категориям.

В апреле 2023 г. CNews сообщил, что маркетплейс Amazon запретил продажи Flipper Zero, поскольку устройство якобы предназначено для скимминга банковских карт.