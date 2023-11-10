Арестована четверть пиратской группировки, перепродававшей взломанные телеканалы

В Австрии произведены аресты членов группы, которая занималась взломом и незаконной перепродажей сигналов коммерческих телестанций. Ключевые участники покупали себе дорогостоящую недвижимость и занимались легальным инвестированием. Теперь их будут судить и за отмывание денег.

Четырехкратный навар

Правоохранительные органы Австрии нейтрализовали пиратскую телесеть, функционировавшую с 2016 по 2023 г., и арестовали почти два десятка человек - участников преступной группы.

Расследование началось после жалобы, поданной в Германии. В результате правоохранители обнаружили в Германии и Австрии целое подпольное «предприятие», целиком состоявшее из граждан Турции.

Ядро банды состояло из лиц, занимавшихся взломом (дешифровкой) и перекодированием сигналов коммерческих телестанций и для IPTV-сетей. Далее в дело вступали реселлеры, которые покупали доступ к пиратской сети по цене до $50 в год и перепродавали конечным покупателям за $200 в год.

Непродолжительное время эта «операция» рекламировалась в Facebook, однако основным рекламным каналом до последнего момента оставалось «сарафанное радио». Причем многие бывшие конечные пользователи со временем сами сделались реселлерами.

Клиентура каждого реселлера насчитывала от 300 до 2500 абонентов.

Арестована четверть банды

В Австрии отыскались 15 таких реселлеров и трое поставщиков.

Аресты были произведены в Вене, в Нижней Австрии, в Зальцбурге, Форарльберге и Тироле. У «пиратов» изъяли €1,6 млн, раскиданных по 60 банковским счетам, 35 серверов, которые использовались для взлома шифрования и распространения IPTV-сигнала, роскошный автомобиль Audi A7, а также 55 компьютерных систем, жесткие диски и смартфоны.

Следствие утверждает, что ключевые фигуры группировки владеют также роскошными объектами недвижимости, спортивными автомобилями, а также несколькими легальными компаниями, клубами и возглавляют «частные сообщества», что бы это ни значило.

Как отмечает издание Bleeping Computer, часть нелегально заработанных денег использовалась для легального инвестирования, что позволило поставщикам повысить свой экономический и социальный статус.

«Пока неясно, был ли заработок на пиратстве основным профилем деятельности этой группировки», - говорит технический директор компании SEQ Алексей Водясов. По его словам, их в любом случае будут судить и за отмывание денег, а это даже более серьезное преступление. «Не стоит исключать, что у пойманных «пиратов» были и другие источники средств, которые также нуждались в отмывании. Пиратство в сфере развлекательного контента так никуда и не исчезает, сколько бы ни снижались цены в легальных каналах», - подытожил Алексей Водясов.

Общая численность группировки оценивается в 80 человек. Большая ее часть разгуливает на свободе в Германии, и там власти еще даже не начали производство по делу. Или, по крайней мере, не объявляли об этом.