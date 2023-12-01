Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках

Программный комплекс MagicLine4NX для аутентификации в корпоративных средах стал очередной добычей печально известной группировки Lazarus.

День номер ноль

Северокорейские хакеры из группировки Lazarus отыскали уязвимость нулевого дня в программном обеспечении (ПО) MagicLine4NX и с его помощью осуществляют атаки через «цепочки поставок». MagicLine4NX - это программный комплекс для аутентификации, разработанный южнокорейской компанией Dream Security для применения в корпоративном секторе.

Как указывается в бюллетене, выпущенном совместно Национальным центром кибербезопасности Великобритании и Национальной разведывательной службой Южной Кореи, хакеры, пользующиеся поддержкой спецслужб КНДР активно атакуют преимущественно южнокорейские учреждения. Благодаря уязвимости в MagicLine4NX они пролезают во внутренние сети организаций. Однако цепочка заражений довольно сложна.

В самом начале хакеры взломали вебсайт неназванного средства и внедрили вредоносные скрипты в популярную статью. Когда представители интересующих их компаний с определённых IP-адресов посещали статью на скомпрометированном сайте, скрипты выполняли вредоносный код, эксплуатировавший уязвимость. В результате злоумышленники вначале получали доступ к данным на компьютере, доступном из интернета, и устанавливали соединение между ним и командным сервером под своим контролем.

28_11_23_hakery_600.jpg
Фото: freepik / Фотобанк Фрипик
Северокорейские хакеры доказывают свою эффективность в очередной раз

Используя функцию синхронизации MagicLine4NX, хакеры внедряли уже на легитимный сервер на стороне жертвы внедряли вредонос, который позволял красть данные, а также производить дальнейшую разведку интранета жертвы, загружать на сервер и исполнять дополнительные вредоносные модули и осуществлять скрытное передвижение по сетям.

Типичный модус

Издание Bleeping Computer указывает, что для Lazarus атаки на цепочки поставок и эксплуатация уязвимостей нулевого дня - совершенно типичное поведение.

В марте 2023 года подразделение Lazarus, известное как Labyrinth Chollima, произвела атаку на разработчика инструментов VoIP 3CX для осуществления атак на ряд крупных компаний по всему миру.

На прошлой неделе Microsoft обнародовала информацию об атаке через цепочку поставок на CyberLink: Lazarus распространила троянизированные инсталляционые файлы CyberLink (причём снабжённые действующей цифровой подписью) и таким образом заразила как минимум сотню компьютеров с помощью вредоноса LambLoad.

Как правило, Lazarus и его подразделения либо осуществляют шпионскую деятельность, либо финансовые мошенничества, либо кражу криптовалют.

«Lazarus - не столько хакерская группировка, сколько часть обширной киберармии страны, ведущей скрытую войну со всем миром, включая своих условных союзников», - говорит директор по информационной безопасности компании SEQ Анастасия Мельникова. По ее словам, это не наемники или мелкие воришки, а полноценные кибердиверсанты и шпионы, но сама возможность их существования связана с тем же явлением, которое обусловило появление любых других проблем с кибербезопасностью, - уязвимости в программном обеспечении. «Хотя это может прозвучать двусмысленно, но таких профессионалов как члены Lazarus любая компания, занимающаяся кибербезопасностью, наняла бы за очень крупное вознаграждение, да и в любой другой киберармии они бы молниеносно сделали бы прекрасную карьеру», - заключила Анастасия Мельникова.

На данный момент, впрочем, Lazarus - это проблема уже мирового масштаба.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как централизованно решать проблемы импортозамещения бизнес-систем

Разработка OpenAI может угрожать человечеству: сотрудники били тревогу в закрытом письме

Денис Афанасьев, CorpSoft24: Ужесточение санкций увеличило спрос на развертывание ИТ-сервисов на локальных ресурсах

В Bluetooth найдены опасные фундаментальные уязвимости, которые живут в нем годами. Инструкции по взлому уже в Сети

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Легализация «белых» хакеров в России откладывается. Силовики резко против. Под угрозой программы Bug Bounty

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще