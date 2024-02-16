Новый сюрприз от Microsoft. Windows 11 удалит данные пользователя, если отказаться от обновлений

В новой сборке Windows 11 появилась недокументированная функция удаления информации из памяти компьютера при откате на предыдущую версию ОС. Если поставить это обновление, а затем отказаться от него, можно лишиться важных документов. Microsoft проблему признала.

Ни клика назад

Корпорация Microsoft объявила во всеуслышание, что в ОС Windows 11 есть встроенный механизм удаления пользовательской информации при попытке откатиться на более раннюю версию системы. Она сообщила об этом в одном из своих официальных микроблогов в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России).

Проблема касается сборки 26052 – если обновить Windows 11 до этой версии, от откатываться назад ни в коем случае нельзя без предварительного сохранения всей важной информации на отдельном носителе.

Некоторые пользователи уже успели столкнуться с проблемой до того, как Microsoft опубликовала свое заявление. Связано это с тем, что сборка 26052 сама по себе очень «сырая» и ломает очень много компонентов в Windows 11. Впрочем, ничего нового – почти все выпускаемые Microsoft апдейты так или иначе вредят системе, вследствие чего компании приходится срочно готовить патчи к патчам.

Фото: Microsoft Пользователи давно привыкли, что новый апдейт для Windows - это не только новые функции, но и новые проблемы

Однако в случае сборки 26052 подавляющему большинству пользователей бояться нечего – она доступна только для участников программы бета-тестирования Windows Insider. Россияне так и вовсе надежно защищены от проблем, которые несет в себе билд 26052 – с лета 2022 г. они исключены из Windows Insider, а с осени 2022 г. они не могут открыто скачивать обновления Windows. Впрочем, оба запрета снимает подмена IP-адреса, так что при должном уровне упорства лично ознакомиться с «возможностями» 26052 россияне все же могут.

Когда минусов больше, нежели плюсов

А «возможностей» у новой сборки Microsoft, прямо скажем, немало. В первую очередь она уничтожает приложение «Параметры» – часть разделов в нем перестают корректно работать.

Также пользователи выяснили, что установка новой сборки Windows 11 влечет за собой выход из строя множества видеоигр. Система ломает их лишь визуально – при запуске игр экран заливает зеленым оттенком.

Потоковый контент в этой сборке тоже перестает корректно отображаться, хотя и не во всех программах, а лишь скачанных из магазина Microsoft Store. Не исключено, что со временем багов в этой сборке будет обнаружено еще больше.

Предвестник чего-то глобального

Microsoft выпустила обновление 26052 около недели назад, 8 февраля 2024 г. Это одна из первых сборок будущего глобального апдейта, который выйдет приблизительно через полгода и будет известен как 24Н2, пишет портал Neowin.

В сборке есть масса действительно интересных «фишек», о многих из которых, Microsoft, к слову, умолчала. Одна из них – это Speak to me, которая даст пользователю возможность сделать цифровую копию своего голоса, чтобы в дальнейшем Windows 11 могла озвучивать им тексты.

В российском сегменте интернета уже появились пошаговые инструкции по активации и Speak to me, и других скрытых возможностей сборки 26052. К таковым относится и опция Super Resolution на базе искусственного интеллекта, необходимая для более плавного воспроизведения игр с повышенной детализацией внутриигрового мира.

К объявленным функциям следует отнести обновленный редактор реестра и поддержку команд Sudo, как в Linux, о чем CNews писал в начале 2024 г.

Обновление не для всех

Следует отметить, что обновление 24Н2 нельзя будет использовать на очень старых компьютерах. Microsoft встроит в него обязательную поддержку процессорной инструкции POPCNT, которой нет на CPU 15-летней давности и более древних. Как пишет Neowin, даже в сборке 26052 есть запрет на установку на старые ПК, но его пока еще можно обойти. В более свежем апдейте 26058 Microsoft добавила еще один блок непосредственно в меню установки, и обойти его пока не получилось. При выявлении отсутствия поддержки POPCNT процесс инсталляции обновления прерывается с соответствующим сообщением на экране.

Делается это, в том числе, для того, чтобы владельцы старых ПК поскорее купили новое «железо», которое пока еще поддерживается Windows 11. Сэкономить деньги можно, продолжая пользоваться Windows 11 23H2 или променяв ее на другую платформу – Linux или, как предлагает Google, Chrome OS Flex.