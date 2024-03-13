Юную россиянку посадили на два года. Она выманивала миллионы у пенсионеров по телефону
20-летнюю жительницу Волгограда ждут два года в тюрьме за участие в мошеннической схеме по отъему денег у пенсионеров посредством обмана по телефону. Она была курьером – забирала деньги у жертв и относила злоумышленникам. Мошенники как дозванивались до своих жертв, так и продолжают дозваниваться – усилия операторов и властей должного эффекта не дают.
10% жизни
Жительница Волгограда Анастасия Звонникова по решению Дзержинского районного суда Волгограда проведет два года своей жизни в колонии общего режима за участие в схеме телефонного мошенничества. Это 10% ее жизни, поскольку на момент оглашения приговора ей было всего 20 лет.
По информации Telegram-канала Дзержинского райсуда, Звонникова выполняла роль курьера – она должна была забирать деньги у жертв, предварительно обработанных мошенниками по телефону. По результатам расследования стало известно, что группа злоумышленников, в которой состояла Звонникова, звонила пожилым россиянам и представлялась сотрудниками правоохранительных органов. Они в красках рассказывали своим жертвам историю о том, что их родственники попали в ДТП, и что нужно срочно заплатить деньги во избежание привлечения этого родственника к уголовной ответственности.
По данным следствия, мошенники пытались обмануть как минимум пятерых жителей России из Волгограда и Ахтубинска (Астраханская область) на общую сумму почти 2,16 млн руб., но деньги Звонникова собрать не успела – ее задержали сотрудники органов правопорядка.
Могло быть и хуже
Два года колонии общего режима – это очень щадящий приговор, поскольку Звонникову судили сразу по двум статьям УК РФ – ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Максимальное наказание по данным статьям – это 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Звонникова проведет в тюрьме в пять раз меньше времени, но штраф ей выплатить придется – по решению суда он составил 828 тыс. руб.
На момент выпуска материала приговор Дзержинского райсуда Волгограда в силу не вступил. Он был оглашен 12 марта 2024 г., и с этого момента у Звонниковой и ее адвокатов есть 15 календарных дней на его обжалование.
Молниеносное рассмотрение дела
Редакция CNews нашла в картотеке суда дело Анастасии Звонниковой. Судя по датам, его рассмотрение было весьма стремительным.
Дело поступило в Дзержинский райсуд Волгограда 26 января 2024 г. Через четыре часа оно было передано судье Светлане Долговой. Первое заседание по нему состоялось 6 февраля 2024 г. Следующее заседание откладывалось дважды, в том числе и по причине неявки в зал суда подсудимой.
12 марта 2024 г. состоялось итоговое на момент выпуска материала заседание суда, на котором Анастасии Звонниковой был вынесен приговор. Судя по карточке дела, апелляцию сторона защиты в лице адвоката Дмитрия Бирюкова пока не подавала.
Почему мошенники звонят россиянам
Жители России ежедневно сталкиваются со звонками мошенников и спамеров, и меньше их не становится. При этом у всех крупнейших операторов связи есть собственные средства борьбы с такими вызовами, а на уровне государства запущена система «Антифрод» за авторством Роскомнадзора, к которой обязаны подключиться все действующие на территории России операторы под угрозой штрафов и отзыва лицензии.
Также летом 2022 г. «Большая четверка» совместно с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) запустила систему жалоб на номера, с которых поступают мошеннические вызовы. Она позволяет блокировать эти номера.
Но, судя по всему, всех перечисленных мер недостаточно, чтобы раз и навсегда избавить россиян от звонков надоедливых рекламщиков мошенников и до нуля снизить им риск попасться на уловки звонящих и потерять деньги, а также движимое и недвижимое имущество. В марте 2024 г. CNews писал, что для этого требуется еще как минимум одна антимошенническая система, в рамках которой операторы мобильной связи будут напрямую сотрудничать с банками.