Крупнейшие ИТ-компании мира создали альянс для борьбы с Nvidia

Крупнейшие ИТ-компании мира пытаются поколебать монополию Nvidia в сфере искусственного интеллекта, для чего пришлось создавать целый альянс и разрабатывать не только аппаратные, но и программные альтернативы продуктам рыночного лидера.

Язык: любой, процессор: любой

Ряд крупнейших мировых ИТ-корпораций пытаются бросить вызов технологической монополии Nvidia в сфере искусственного интеллекта. Intel, Google, Arm, Qualcomm, Samsung и несколько других компаний объявили о создании Фонда объединённого ускорения (UXL), назначением которого станет создание открытой программной платформы, обеспечивающей разработчикам свободу выбора и возможность запускать их код на любой машине с любыми процессорами.

Nvidia на данный момент является абсолютным лидером в сфере производства аппаратных технологий для ИИ-решений. Компания стала первым производителем процессоров, добившимся рыночной капитализации в размере $2 трлн - и именно благодаря тому, что сфокусировала все свои усилия на производстве схемотехники для моделей искусственного интеллекта. Однако GPU Nvidia H100 (и готовящийся к выпуску процессор H200) используют исключительно проприетарную архитектуру Nvidia CUDA, и, соответственно, разработки оказываются привязаны к её функциональным особенностям и требованиям. В 2023 г. глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объявил, что на тот момент более 4 млн разработчиков использовали именно CUDA.

И хотя на данный момент ни один из конкурентов не смог предложить что-либо превосходящее H100, взрывной рост спроса на эти процессоры привёл к их дефициту. Между тем, конкуренты предлагают свои разработки, которые при ряде условий вполне могут составить заметную альтернативу GPU Nvidia.

И именно для того, чтобы привлечь разработчиков к этим процессорам, UXL и создаёт собственный программный фреймворк, который позволит писать код для ИИ-решений, не привязанный к архитектуре CUDA - или какой-либо ещё.

На данный момент известно, что в рамках проекта поддерживается открытый стандарт OneAPI, разработанный Intel; он призван устранить ограничения вроде необходимости использовать только какие-то конкретные языки программирования, массивы кода и другие инструменты, которые могут «привязывать» разработчиков к отдельно взятым архитектурам.

Долой царя горы

UXL ведёт переговоры с различными производителями схемотехники и облачными вендорами, такими как Microsoft и Amazon, чтобы удостовериться, что платформа UXL будет совместима с любым аппаратным обеспечением.

Microsoft, кстати, не входит в UXL; при этом с прошлого года ходят слухи, что эта компания заключила пакт с AMD с целью поколебать монополию Nvidia в сфере ИИ-процессоров. Нынешнее состояние этого альянса неизвестно: возможно, что дальше слухов дело и не пошло.

Так или иначе UXL представляется наиболее перспективным начинанием, направленным на то, чтобы сместить Nvidia с текущей позиции. С другой стороны, члены альянса сразу заявили, что в конечном счёте UXL реализует поддержку и всех технологий Nvidia, просто потому, что игнорировать их бесполезно.

«Принцип "пусть расцветают сто цветов" всегда работает на порядок лучше, чем какая бы то ни было, даже самая благонамеренная монополия», - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». По его словам, Nvidia добилась своего статуса отчасти в силу объективной компетентности своих разработчиков, отчасти - в силу того, что оказалась в нужное время в нужном месте, но при этом компания едва ли способна полностью удовлетворить хайповый общемировой спрос на ИИ-ориентированные GPU в одиночку. «Поэтому весь рынок заинтересован в том, чтобы расширить разработчикам пространство для манёвра и обеспечить возможность запуска ИИ-приложений не только на процессорах одной компании, пусть и лучших в своем классе. Главное, впрочем, это чтобы в конечном итоге сформировалось функциональное и саморегулируемое сообщество, следующее правилам здоровой конкуренции», - подытожил Дмитрий Гвоздев.

Во второй половине года планируется довести всю платформу UXL до зрелого состояния, но когда состоится окончательный релиз, пока неизвестно.