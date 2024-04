ИТ-система гигантской железнодорожной сети на грани коллапса. Она построена на древних дискетах, и нет возможности от них избавиться

Система управления поездами в Сан-Франциско до сих пор работает на дискетах. Эксперты не сомневаются в ее скором крахе, но выхода из ситуации нет - в ближайшие 10 лет менять систему не станут.

К чему приводит отсутствие инноваций

В США вот-вот может случиться транспортный коллапс на железной дороге. Как пишет портал Tom’s Hardware, в округе Сан-Франциско местная система управления поездами (San Francisco Municipal Transportation Agency, SFMTA) до сих пор работает на дискетах.

В округе Сан-Франциско на конец 2022 г. проживало почти 875 тыс. человек. Поезда, на которых ездят они, а также гости региона, обслуживает система SFMTA, не видевшая апгрейда почти 30 лет – ее ИТ-система в последний раз обновлялась в 1998 г., когда дискеты еще были в ходу. В 2024 г. большинство пользователей ПК или не помнят как выглядят такие накопители, или вовсе не застали их.

Настолько древняя технология, как ненадежные магнитные диски, не может лежать быть основой столь сложной системы, от стабильной работы которой зависят сотни тысяч человек. Это понимает и директор SFMTA Джеффри Тамлин (Jeffrey Tumlin) – он открыто высказывает опасения, что рано или поздно устаревшая техника вызовет «катастрофический сбой (catastrophic failure) в системе управления поездами.

Почему все так

Глава SFMTA попытался объяснить, почему столь важная система – это лишь горстка флоппи-приводов, а не серверная стойка с современным «железом» внутри. По его словам, система, обеспечивающая бесперебойную работу железных дорог, в своем нынешнем исполнении была введена в эксплуатацию в период, когда «в компьютерах не было жестких дисков» (in an era when computers didn’t have hard drives).

© Walter_Cicchetti / Фотобанк Фотодженика Поезда в США , может, и современные, но следит за их передвижениями архаичная система из прошлого века

Однако это заявление – полнейший абсурд, поскольку в 1998 г. подавляющее большинство ПК имели в своем составе винчестер, в некоторых случаях даже на несколько гигабайт. Эксперты Tom’s Hardware полагают, что слова директора SFMTA больше подходят к 1980-м годам, но никак не к концу XX века.

Более того, 1998 г. – это далеко не эра расцвета дискет, пик популярности которых пришелся на конец 1980-х – начало 1990-х годов. 1998 г. – это, скорее, расцвет эпохи компакт-дисков. Весь софт тогда выпускался, по большей части, на дисках, в том числе и самая известная ОС того времени – Windows 98. Для сравнения, вышедшая тремя годами ранее Windows 95 первое время поставлялась на 24 дискетах.

Слишком много тайн

Слова главы SFMTA по поводу того, что система создавалась в эпоху отсутствия жестких дисков в компьютерах, сразу вызвала у экспертов сомнения в том, что SFMTA базируется именно на относительно современных 3,5-дюймовых дискетах. Как пишет Tom’s Hardware, существует вероятность, что в этой системе все еще используются совсем уж древние 5,25-дюймовые дискеты 40-летней давности.

Тамлин уверяет, что в настоящее время система стабильна и функционирует нормально. Но, по его словам, «с каждым годом увеличивается риск ухудшения качества данных на дискетах и ​​того, что в какой-то момент произойдет катастрофический сбой» (with each increasing year risk of data degradation on the floppy disks increases and that at some point there will be a catastrophic failure).

Ни денег, ни времени, ни подрядчика

Тамлин сделал отдельный акцент на том, нынешняя версия SFMTA работает дольше положенного – при ее разработке планировалось, что ее срок эксплуатации составит 20-25 лет, но ей уже 26 лет, и менять ее никто в обозримом будущем не собирается.

По словам Тамлина, для внедрения любой новой системы потребуются солидные вложения как денег, так и времени. Он упомянул срок в 10 лет и сумму в размере нескольких сотен миллионов долларов, обмолвившись также, что на данный момент нет даже подрядчика.

Все три фактора указывают на то, что разработка новой версии SFMTA до сих пор не началась.

Где брать дискеты

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются системы, до сих пор использующие дискеты – это дефицит таких накопителей, поскольку их производство давно остановлено. Приводы под них тоже давно не выпускаются.

Nik / Unsplash В 2024 году дискету проще найти на свалке, чем в магазине

Одна из причин «смерти» дискет – это их крошечный по современным меркам объем – всего 1,44 МБ (мегабайта), если речь о 3,5-дюймовой модификации – ранее выпускались еще менее вместительные и более крупные экземпляры. К недостаткам дискет также относят их общую ненадежность и медлительность.

Тем не менее, спрос на дискеты все еще сохраняется, потому что SFMTA – не единственная в мире система, где они по-прежнему используются. CNews писал, что некоторые самолеты Boeing, которые до сих пор летают, получают обновление ПО именно на дискетах. В США даже развит бизнес по продаже таких накопителей – объемы измеряются сотнями тысяч проданных дискет в год.

Но всем очевидно, что дискеты – это давно устаревший формат носителя информации. И пусть инвестиции в отказ от них могут быть гигантскими, многие делают этот шаг – например, в конце 2019 г. система ядерного вооружения США, наконец, избавилась от зависимости от дискет, которыми пользовалась с 1960-х годов.