Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй

В 2018 г. автомобиль Tesla Model X, шедший на автопилоте, врезался в отбойник. Его обладатель, судя по всему, не следил за дорогой вовсе. Семья погибшего подала в суд на Tesla, но процесс закончился, не начавшись.

Трагедии могло и не произойти

Автопроизводителю Tesla удалось урегулировать во внесудебном порядке иск с со стороны семьи водителя, погибшего в результате аварии автомобиля Model X. Катастрофа произошла в 2018 г.: машина, где на водительском месте сидел Вей Лунь Хуан (Wei Lun Huang), сотрудник компании Apple, врезалась в отбойник. В этот момент автомобилем управлял автопилот, и представители Tesla довольно быстро признали этот факт.

В то же время в компании утверждали, что у погибшего были все возможности предотвратить столкновение: ничто не мешало ему увидеть надвигающийся разделитель и заставить машину свернуть. По крайней мере, если бы его руки были на руле. Кроме того, утверждают в Tesla, в салоне машины звучали «многочисленные предупреждения» о возможности столкновения, которые Хуан, дескать, проигнорировал.

Charlie Deets / Фотобанк Unsplash Автопилот Tesla не справился с управлением автомобилем и это привело к смерти водителя

Между тем, сторона истцов утверждала в иске, что, во-первых, в рекламных материалах Tesla Autopilot говорилось, будто автопилот достаточно безопасен, чтобы водитель мог не держать руки на руле постоянно. При этом считается, что Model X - это машина второго из шести уровня автономности, то есть, водитель всё-таки должен постоянно контролировать, что делает автопилот, и быть готовым перехватить управление на себя.

Прежние жалобы

В дело вмешалось Национальное управление по безопасности транспорта США (NTSB). В ходе расследования с его стороны выяснилось, что Хуан уже жаловался на поведение автомобиля: дескать, машина беспричинно съезжала с шоссе, а также будто бы нарочно пыталась въехать в тот самый разделитель. Хуан проинформировал об этом дилеров, у которых приобретал машину, но те заявили, что не смогли воспроизвести проблему.

Не менее важно и то, что, согласно результатам расследования NTSB, система предупреждений о столкновениях в салоне автомобиля, вопреки заявлениям производителя, не подала нужных сигналов, а система аварийного торможения, которая должна была остановить машину при опасном сближении с барьером, так и не сработала должным образом.

В то же время расследователи NTSB выяснили, что в момент аварии на мобильном устройстве Хуана была запущена игра. При этом не удалось узнать точно, был ли смартфон в руках водителя в момент столкновения. По данным The New York Times юристы Tesla готовились предъявить доказательства, что Хуан был занят игрой. Адвокаты его семьи, впрочем, это отрицают.

Своевременное урегулирование

Как бы там ни было, стороны сошлись на примирительной, причём об урегулировании иска было объявлено в тот самый день, когда должен был стартовать отбор присяжных.

Юристы Tesla также добились от суда разрешения не публиковать объём выплаченной компенсации. В компании не хотят, чтобы «другие потенциальные истцы (или их юридические представители) трактовали размер компенсации как потенциальный признак ответственности Tesla за понесённый ущерб, что может ухудшить перспективы урегулирования в последующих делах».

«Единственное, что тут однозначно - это гибель человека. Гибель, ставшая следствием избыточного доверия к технологии, которая и сейчас-то едва ли может считаться проверенной, а в 2018-м положение было куда хуже», - считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». По его словам, досудебное соглашение стало результатом раскрытия взаимных козырей, так что обе стороны поняли, что ни одна не может рассчитывать на однозначную победу в суде. Он полагает, что в случае, если бы существовали и были обязательными к соблюдению как стандарты безопасности для ИИ, так и правила дорожного движения, учитывающие беспилотный транспорт, то не произошло бы ни аварии, ни судебного иска. «В отсутствие стандартов и жёсткого регулирования риски никуда не денутся и каждый такой инцидент будет неизбежно выливаться в длительные судебные тяжбы», - сказал Дмитрий Гвоздев.

Урегулирование можно назвать весьма своевременным: в начале августа 2024 г. Tesla обещает представить полностью беспилотные такси.