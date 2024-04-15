Создан идеальный гаджет для уничтожения секретных данных. Он превращает жесткие диски в груду мусора за считанные секунды

Создано устройство для уничтожения жестких дисков. Оно не только стирает с накопителя всю информацию почти без возможности восстановления, но и делает сам HDD непригодным для дальнейшей эксплуатации. Сам прибор относительно компактный и имеет ручку для транспортировки, что, в теории, позволяет специалистам по уничтожению данных использовать его на выездах. Правда, весит он под 100 кг.

Секреты параноиков никто не узнает

Компания Garner (не путать с Gartner и Garnier) разработала прибор под названием DiskMantler, единственное предназначение которого – это тотальное уничтожение жестких дисков. Как пишут порталы TechSpot и Tom’s Hardware, после того, как HDD побывает в недрах DiskMantler, с него почти невозможно будет прочесть информацию, а сам он станет бесполезной грудой электронного мусора. Эксперты порталов утверждают, что устройство создано в первую очередь для быстрой разборки дисков и сокращения электронных отходов, но также упоминают и про возможность безвозвратного удаления данных, что очень важно для корпораций.

По утверждению разработчиков, DiskMantler способен ломать по одному накопителю каждые две-три минуты. Этот процесс состоит из нескольких этапов, самый важный из которых – это превращение работоспособного накопителя в 2,5- или 3,5-дюймовый «кирпичик», извлечь данные из которого в большинстве случаев никогда не представится возможным.

Garner DiskMantler

Почти 100-процентная гарантия защиты данных от посторонних глаз достигается через 60 секунд после включения прибора.

Об экологии тоже позаботились

После приведения винчестера в негодность внутри DiskMantler начинается второй этап работы – своего рода «дезинтеграция». Прибор начинает интенсивно трясти накопитель, вследствие чего он буквально разваливается на отдельные составные элементы, пригодные для дальнейшей переработки.

Этот процесс может пройти как в разы быстрее удаления информации, так и несколько затянуться – здесь все зависит непосредственно от конструкции жесткого диска. Бесконтактную разборку HDD прибор DiskMantler осуществляет за 8-120 секунд.

Фактически, DiskMantler выполняет две задачи. Первая это избавление владельца жесткого диска от необходимости искать более сложные способы уничтожения данных. Вторая – DiskMantler экономит время специалистов по разборке техники и отправке ее электронных внутренностей на переработку.

Чтобы уж наверняка

В Garner отмечают, что DiskMantler не дает 100-процентной гарантии защиты от восстановления информации с уничтоженного жесткого диска. Специалисты рекомендуют использовать дополнительный прибор DeMag для размагничивания пластин (все данные хранятся на них) – с ним вероятность доступа к данным сравняется с нулем.

Garner Результат работы DiskMantler

Вероятнее всего, можно будет обойтись и без DeMag – после того, как HDD побывает в недрах DiskMantler, можно будет сломать пластины, например, разбив их молотком.

Что касается габаритов DiskMantler, то это относительно компактный прибор. Его размеры составляют 60х40х115 см в ширину, высоту и глубину соответственно.

Кому это нужно

Коммерческий прибор по уничтожению данных пригодится в первую очередь компаниям, для которых защита информации своих клиентов путем ее полного стирания – главный или вовсе единственный вид деятельности. Обычным пользователям он вряд ли пригодится – они могут или самостоятельно уничтожить свой HDD, или доверить это специалистам.





Также DiskMantler и его аналоги пригодятся крупным корпорациям. CNews писал, что Microsoft, Google и прочие ИТ-гиганты, а также госсектор платят немалые деньги за уничтожение накопителей, срок эксплуатации которых подошел к концу. Счет идет на миллионы накопителей.

А как же флешки

Индустрия уничтожения флешек и SSD-драйвов, то есть накопителей на базе флеш-памяти, развита далеко не так хорошо, как направление по выводу из строя жестких дисков. CNews писал, что компании регулярно теряют ценные данные, не умея утилизировать SSD.

На помощь им приходят непосредственно производители накопителей. Например. В конце осени 2021 г. в России силами специалистов «Ростеха» был создан USB-накопитель с отдельной кнопкой для физического уничтожения. Она активирует электродетонатор, выбрасывающий кумулятивную струю, которая полностью повреждает печатную плату. Восстановление данных становится невозможным. Заказать такую флешку могут как госкорпорации и предприятия, так и обычные потребители.

В начале 2024 г. ИТ-специалист разработал флешку с функцией самоуничтожения, которая работает по иному принципу. Для стирания всех данных из памяти этот накопитель очень сильно нагревается.