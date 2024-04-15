Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Техника
|

Создан идеальный гаджет для уничтожения секретных данных. Он превращает жесткие диски в груду мусора за считанные секунды

Создано устройство для уничтожения жестких дисков. Оно не только стирает с накопителя всю информацию почти без возможности восстановления, но и делает сам HDD непригодным для дальнейшей эксплуатации. Сам прибор относительно компактный и имеет ручку для транспортировки, что, в теории, позволяет специалистам по уничтожению данных использовать его на выездах. Правда, весит он под 100 кг.

Секреты параноиков никто не узнает

Компания Garner (не путать с Gartner и Garnier) разработала прибор под названием DiskMantler, единственное предназначение которого – это тотальное уничтожение жестких дисков. Как пишут порталы TechSpot и Tom’s Hardware, после того, как HDD побывает в недрах DiskMantler, с него почти невозможно будет прочесть информацию, а сам он станет бесполезной грудой электронного мусора. Эксперты порталов утверждают, что устройство создано в первую очередь для быстрой разборки дисков и сокращения электронных отходов, но также упоминают и про возможность безвозвратного удаления данных, что очень важно для корпораций.

По утверждению разработчиков, DiskMantler способен ломать по одному накопителю каждые две-три минуты. Этот процесс состоит из нескольких этапов, самый важный из которых – это превращение работоспособного накопителя в 2,5- или 3,5-дюймовый «кирпичик», извлечь данные из которого в большинстве случаев никогда не представится возможным.

di601.jpg
Garner
DiskMantler

Почти 100-процентная гарантия защиты данных от посторонних глаз достигается через 60 секунд после включения прибора.

Об экологии тоже позаботились

После приведения винчестера в негодность внутри DiskMantler начинается второй этап работы – своего рода «дезинтеграция». Прибор начинает интенсивно трясти накопитель, вследствие чего он буквально разваливается на отдельные составные элементы, пригодные для дальнейшей переработки.

Этот процесс может пройти как в разы быстрее удаления информации, так и несколько затянуться – здесь все зависит непосредственно от конструкции жесткого диска. Бесконтактную разборку HDD прибор DiskMantler осуществляет за 8-120 секунд.

hdd600.jpg

Art Wall - Kittenprint / Unsplash
Накопители лучше уничтожать физически - если этого не сделать, посторонние могут восстановить данные на них

Фактически, DiskMantler выполняет две задачи. Первая это избавление владельца жесткого диска от необходимости искать более сложные способы уничтожения данных. Вторая – DiskMantler экономит время специалистов по разборке техники и отправке ее электронных внутренностей на переработку.

Чтобы уж наверняка

В Garner отмечают, что DiskMantler не дает 100-процентной гарантии защиты от восстановления информации с уничтоженного жесткого диска. Специалисты рекомендуют использовать дополнительный прибор DeMag для размагничивания пластин (все данные хранятся на них) – с ним вероятность доступа к данным сравняется с нулем.

di602.jpg
Garner
Результат работы DiskMantler

Вероятнее всего, можно будет обойтись и без DeMag – после того, как HDD побывает в недрах DiskMantler, можно будет сломать пластины, например, разбив их молотком.

Что касается габаритов DiskMantler, то это относительно компактный прибор. Его размеры составляют 60х40х115 см в ширину, высоту и глубину соответственно.

Кому это нужно

Коммерческий прибор по уничтожению данных пригодится в первую очередь компаниям, для которых защита информации своих клиентов путем ее полного стирания – главный или вовсе единственный вид деятельности. Обычным пользователям он вряд ли пригодится – они могут или самостоятельно уничтожить свой HDD, или доверить это специалистам.



Также DiskMantler и его аналоги пригодятся крупным корпорациям. CNews писал, что Microsoft, Google и прочие ИТ-гиганты, а также госсектор платят немалые деньги за уничтожение накопителей, срок эксплуатации которых подошел к концу. Счет идет на миллионы накопителей.

А как же флешки

Индустрия уничтожения флешек и SSD-драйвов, то есть накопителей на базе флеш-памяти, развита далеко не так хорошо, как направление по выводу из строя жестких дисков. CNews писал, что компании регулярно теряют ценные данные, не умея утилизировать SSD.

На помощь им приходят непосредственно производители накопителей. Например. В конце осени 2021 г. в России силами специалистов «Ростеха» был создан USB-накопитель с отдельной кнопкой для физического уничтожения. Она активирует электродетонатор, выбрасывающий кумулятивную струю, которая полностью повреждает печатную плату. Восстановление данных становится невозможным. Заказать такую флешку могут как госкорпорации и предприятия, так и обычные потребители.

В начале 2024 г. ИТ-специалист разработал флешку с функцией самоуничтожения, которая работает по иному принципу. Для стирания всех данных из памяти этот накопитель очень сильно нагревается.

Геннадий Ефремов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Yadro представила новую линейку систем резервного копирования

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

SIM-карту не купишь без биометрии. В России введут новые жесткие требования подключения к сотовым сетям. Кого это коснется

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Сотня тысяч сетевых накопителей D-Link открыта для тривиального взлома

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Показать еще