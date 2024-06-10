Россияне создали мощный ПАК для резервного копирования. В основе – отечественное ПО и современное «железо»

«Группа Астра» и «Аквариус» совместными усилиями разработали программно-аппаратный комплекс для быстрого создания бэкапов любой требуемой информации. «Аквариус» отвечала за аппаратную составляющую, а «Группа Астра» предоставила отечественный софт в виде связки ОС Astra Linux и ПО для резервного копирования RuBackup.

Одна копия – хорошо, много копий – надежно

«Группа Астра», разработчик ОС Astra Linux и широкой линейки программного обеспечения, сообщила CNews о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией «Аквариус», производителем серверов, компьютеров, систем хранения данных, периферии и прочей техники.

Согласно условиям подписанного документа, стороны будут совместными усилиями развивать и продвигать отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАК) для резервного копирования данных. У компаний уже готов первый ПАК, представляющий собой решение для бизнеса, способное вмещать десятки и даже сотни терабайт информации в зависимости от конфигурации.

Новинка получила название AQ_Serv\RuBackup. На вопрос CNews об используемом в ней программном обеспечении представители «Группы Астра» ответили, что за основу взята операционная система Astra Linux 1.7 в модификации для серверов, адаптированная под высокие нагрузки. Ее дополнили программным обеспечением RuBackup для создания бэкапов, разработанным российской компанией «РуБэкап» (входит в «Группу Астра»).

Группа Астра Совместное творение «Группы Астра» и «Аквариуса»

В «Группе Астра» рассказали CNews, что новый ПАК способен заменить множество решений для резервного копирования, созданных зарубежными компаниями. Представители «Группы Астра» привели в пример Veritas NetBackup Appliance и Commvault HyperScale.

Отметим, что в настоящее время «Группа Астра» ведет разработку Astra Linux 1.8 – новой версии системы, в которой ожидается множество изменений, включая модернизированный интерфейс. Как сообщал CNews, релиз ОС ожидается в июле 2024 г., а до конца 2024 г. в рознице появятся ноутбуки отечественного бренда OSiO под ее управлением.

И для стартапов, и для корпораций

Как сообщили CNews в «Аквариусе», новый ПАК AQ_Serv\RuBackup будет доступен в трех конфигурациях. Базовая модель предназначена для хранения сравнительно небольших объемов данных имеет систему накопителей суммарной емкостью от 40 до 320 ТБ. В качестве носителей информации используются SAS-винчестеры с частотой вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту.

Такой ПАК имеет типоразмер 2U, но также есть его модификация 4U, которая отличается вместительностью. По умолчанию в ней можно хранить 120 ТБ информации, но этот объем можно расширить до 1,2 ПБ. Используемые накопители – жесткие диски, пластины внутри которых вращаются на скорости 7200 оборотов в минуту.

Для тех, кто не желает доверять свою информацию HDD, есть модификация ПАК под названием «Скоростной». Это 2U-решение, в котором вместо жестких дисков установлены современные SSD общей емкостью от 76 ТБ до 1,2 ПБ.

Целевая аудитория

На вопрос редакции CNews о целевой аудитории новой системы резервного копирования представители «Аквариуса» ответили: «ПАК ориентирован на ИТ-инфраструктуру как государственных, так и корпоративных заказчиков, в том числе уровня Enterprise и небольших предприятий».

Группа Астра Внутреннее убранство готовой системы резервного копирования

«ПАК AQ_Serv\RuBackup способен реализовать многофункциональные решения в области резервного копирования данных в информационных системах любого масштаба», – заявили CNews в «Группе Астра».

«ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup – это сбалансированное архитектурное решение, оптимизирующее затраты на проектирование и интеграцию. Совместное решение способно закрыть потребности как организаций со сложной инфраструктурой корпоративного уровня, так и небольших компаний», – сказал CNews Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».

«Основанный на российской аппаратной платформе Aquarius, ПАК использует операционную систему Astra Linux, программное обеспечение по резервному копированию и восстановлению данных RuBackup, а также поддерживает различные среды виртуализации, в том числе VMmanager», – добавили в «Аквариусе».

CNews поинтересовался у представителей «Аквариуса», какие еще среды виртуализации, помимо VMManager поддерживает новый ПАК, и получил такой ответ: «ПАК поддерживает различные среды виртуализации: OpenStack, RuStack, oVirt, zVirt, Brest, VMmanager, KVM, OpenNebula, «Базис» и т.п.». Разработчики подчеркнули, что «все это позволяет компаниям снизить издержки при переходе с зарубежной цифровой инфраструктуры на отечественную».

Тесты пройдены

В «Группе Астра» рассказали CNews, что система резервного копирования AQ_Serv\RuBackup прошла пилотную эксплуатацию в высоконагруженных средах, в результате которой «продемонстрировала заявленную эффективность в полном объеме». На вопрос редакции, как проходило нагрузочное тестирование, и в чем оно заключалось, в «Группе Астра» ответили: «ПАК разрабатывался и использование RuBackup 2.0, проводилось QA-тестирование работоспособности и совместимости, а также расчеты сайзинга (аппаратных ресурсов). В конце мая (2024 г. – прим CNews) презентовали новую мажорную версию нашего решения, в которой значительно повышена скорость резервного копирования, реализованы новые механизмы многопоточности создания резервной копии и передачи на сервер. Первые этапы тестирования показали внушительные результаты? и сейчас заканчиваются финальные стадии для обеспечения оптимального выбора модели/конфигурации ПАК».

«ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup прошел пилотную эксплуатацию в высоконагруженных средах и продемонстрировал заявленную эффективность в полном объеме, – заявили CNews представители «Аквариуса». – Тестирование проводилось на разных сценариях, включая базы данных, виртуальные машины и файловые ресурсы. Проведенные тесты были весьма обширны, включая варианты с множеством мелких объектов, или небольшое количество очень крупных».

Российское производство

Разработка Astra Linux и ПО RuBackup ведется на территории России. Это в равной степени относится и к аппаратной составляющей нового совместного решения «Группы Астра» и «Аквариуса».

«Платформа Aquarius производится на собственных производственных комплексах ГК «Аквариус» в Шуе и Твери, имеет сертификат, подтверждающий российское происхождение, внесена в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России, – заявили CNews представители «Аквариуса». – Кроме того, разработка платформы ведется инженерами собственного Центра разработки компании «Аквариус» в Москве. Также ПО, на котором работает новое решение, является полностью отечественным».

«ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup – универсальное решение для упрощения развертывания и обслуживания систем резервного копирования данных в информационных системах различных масштабов, – сообщил CNews Владимир Степанов, президент ПК «Аквариус». – ПАК работает на аппаратной платформе Aquarius и операционной системе Astra Linux, позволяющей решать задачи резервирования и восстановления данных различной сложности и управления резервным копированием больших объёмов информации».



«ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup имеет единую точку сервиса и ориентирован на ИТ-инфраструктуру как государственных, так и корпоративных заказчиков, в том числе уровня enterprise и небольших предприятий, – добавил Владимир Степанов. – Решение прошло все необходимые тесты, и сегодня мы с «Группой Астра» как результат плодотворного сотрудничества выпускаем на рынок надежное и современное решение».

