ФБР заплатит $5 млн за беглую «королеву криптовалют»

ФБР обещает за информацию о Руже Игнатовой, создательнице криптовалютного проекта OneCoin, стоившего инвесторам $4,5 млрд, огромные деньги. Между тем, журналисты полагают, что Игнатовой может давно не быть в живых.

Технические трудности и техничное бегство

Федеральное бюро расследований США увеличило награду за информацию о местонахождении беглой «криптокоролевы» Ружи Игнатовой, которая обвиняется в мошенничестве на общую сумму $4,5 млрд.

В 2014 г. Игнатова, немецкая предпринимательница болгарского происхождения основала проект OneCoin вместе с братом и несколькими партнерами. Как в своё время сообщало агентство BBC, меньше чем за три года существования проекта он привлек €4 млрд от частных инвесторов со всего мира. Находить клиентов Игнатовой помогали её связи в консалтинговой сфере. Инвесторов убеждали вкладываться в «основное содержание» OneCoin, на поверку оказавшееся дорогостоящими учебными пособиями по заработку на криптовалютах. Никаких эксклюзивных знаний эти пособия не давали, информация была просто скомпилирована из разных открытых источников. Однако стоимость таких учебных пособий могла превышать €100 тыс.

Вместе с «пособиями» инвесторам вручались некие токены, которые, как обещали основатели проекта, со временем можно будет обменять на фиатные валюты в рамках криптобиржи OneCoin Exchange. Однако запуск этой программы постоянно откладывался под предлогом технических трудностей.

В 2016 г. Игнатова обещала, что скоро OneCoin станет «самой успешной криптовалютой в мире», которая «убьёт биткоин».

Семь лет поисков

А в 2017 г. она бесследно исчезла. Власти США объявили её в розыск. В 2022 г. ФБР внесло её в список самых разыскиваемых преступников мира, назначив награду в размере $100 тыс. за информацию об Игнатовой. Позднее сумму увеличили до $250 тыс.

А в минувшую среду Госдепартамент США объявил, что в рамках программы по борьбе с международной организованной преступностью за информацию о местонахождении Ружи Игнатовой увеличилась до $5 млн. Формальная причина - то, что Игнатова с подельниками провернули, дескать, одну из крупнейших в истории мошеннических схем.

Столько же США предлагают за сведения о таких лицах как Дэниэль Кинахан, которого считают главой одного из крупнейших европейских наркокартелей, и российский криминальный авторитет Семён Могилевич.

В ФБР заявили, что надеются, что на предложенную сумму клюнет кто-то из приближённых беглянки. «Сработает или нет, мы поймём уже в ближайшие недели».

Между тем, несколько недель назад BBC выпустило подкаст и документальный фильм, в котором рассказывается о возможных связях Игнатовой с болгарскими криминальными кругами. Журналисты выдвинули версию, что исчезновение Игнатовой было организовано местным главарём мафии, и что вполне возможно, что предпринимательницы уже давно нет в живых.

«К сожалению, версию о гибели Игнатовой не стоит исключать: возможно, что ни с какими миллиардами скрыться ей не удалось», - полагает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. По ее словам, не исключено, что и сама она была лишь лицом мошеннического проекта, действующим в чужих интересах.

По мнению эксперта, $5 млн действительно могут оказать решающее влияние и помочь выследить беглую «криптокоролеву». Однако наибольшее значение тут имеет наличие или отсутствие связи мафиозных и криптовалютных кругов: масштабное вторжение организованной преступности в эту сферу грозит изменить очень многое, и не в лучшую сторону.