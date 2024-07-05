Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео

Современные смарт-ТВ неустанно следят за пользователями при помощи штатного ПО и отсылают огромные массивы данных производителям и рекламодателям. Бороться с этим можно лишь путем создания своих безопасных прошивок – так поступил программист Карл Риис, создавший собственную платформу смарт-ТВ на базе Linux, Firefox и старого ноутбука.

Самый безопасный смарт-ТВ

Инженер-программист Карл Риис (Carl Riis) создал полностью безопасный смарт-ТВ, который не следит за своими владельцами и не сливает данные производителю или напрямую рекламодателям, пишет Tom’s Hardware. Подобным занимаются умные телевизоры многих крупных производителей, включая тех, чьи телевизоры доступны на российском рынке.

Свой проект Риис назвал EarlGreyTV, в честь известного вида чая. Именно этот чай Риис пролил на свой ноутбук, вследствие чего у него вышла из строя клавиатура. Впоследствии останки этого ноутбука (системная плата и другие компоненты, кроме клавиатуры и экрана) легли в основу EarlGreyTV.

По сути, Риис создал полноценную программно-аппаратную платформу, потому что в стремлении сделать полностью кастомизируемый и безопасный смарт-ТВ он решил не использовать штатную электронику телевизора и отдал предпочтение знакомому миллиардам людей на планете гораздо более предсказуемому устройству.

Творение Рииса – это программно-аппаратный комплекс на базе электронных компонентов имевшегося у него старого ноутбука с накопителем, на котором установлен Linux. Также в проекте активно используется браузер Firefox – в начале XXI века очень популярный, но сейчас почти забытый (6,53% мирового рынка в июне 2024 г. – StatCounter) из-за множества ограничений.

Карл Риис Электронная составляющая

Прошивку EarlGreyTV Риис выложил в свободном доступе на GitHub. Это основной компонент системы – электроника может быть любой, но Debian все же придется установить на него самостоятельно.

Искоренение телеметрии – главная цель

По словам автора, EarlGreyTV не конкурирует с заводскими платформами смарт-ТВ по количеству функций. К преимуществам своего творения Риис отнес настраиваемость и конфиденциальность, а также возможность полного контроля над оболочкой.

К созданию EarlGreyTV софтверного инженера подтолкнуло, по его собственным словам, то, что «не очень нравились существующие интерфейсы смарт-ТВ». «Вкратце, почему они мне не нравятся – это отслеживание, реклама и отсутствие контроля», – сказал Карл Риис.





Как пишет Tom’s Hardware, наиболее сложной частью в создании EarlGreyTV стала разработка программного обеспечения. Риис установил на свой старый ноутбук дистрибутив Debian Linux с менеджером рабочего стола Sway. Он настроил его на автоматический запуск Firefox с переходом в полноэкранный режим и открытие заранее созданного HTML-файла, являющегося основой интерфейса смарт-ТВ.

Получившееся у Рииса творение позволяет удалять и добавлять ярлыки для приложений, которые могут потребоваться при пользовании умным телевизором. В списке будут только те программы, которые нужны пользователю, без работающих в фоне утилит-шпионов, установленных производителем ТВ. Также он научил свою оболочку выводить уведомления об изменении громкости, работать с потоковым видео и пр.

Управление на кончике пальцев

Карл Риис, понимая, что один из главных плюсов современных смарт-ТВ – это удобное дистанционное управление, потратил часть своего времени на добавление в EarlGreyTV возможности взаимодействовать с прошивкой без клавиатуры и мышки. Но при этом он не стал использовать комплектный пульт от своего ТВ, к которому подключал ноутбук с Linux и Sway – вместо этого он задействовал устройство под названием WeChip W3.

Карл Риис WeChip W3

W3 – это так называемая «воздушная мышка», она же «аэромышка», то есть это полноценный аналог компьютерной мыши, для работы которого не нужна никакая поверхность. W3 регистрирует перемещения в воздухе при помощи встроенного гироскопа, а также имеет несколько кнопок на лицевой панели панели и полезный бонус в виде QWERTY-клавиатуры на тыльной части корпуса.

Свой программно-аппаратный комплекс EarlGreyTV Риис обучил взаимодейстовать именно с W3. Вероятно, при должном уровне знаний получится обучить прошивку взаимодействовать с другими аэромышками.

Чтобы все работало корректно, Риис использовал специальный адаптер, отправляющий команды на телевизор по HDMI. При помощи W3 можно управлять не только контентом на экране, но и самим телевизором – регулировать громкость и прочие настройки, а также включать и выключать его, что делает комплектный пульт ненужным.

Карл Риис Индикация регулировки громкости

К слову, Риис ни разу не упомянул, поддерживает ли EarlGreyTV управление голосом – оно есть почти во всех современных смарт-ТВ.

Опасения не напрасны

От слов Карла Рииса о том, что производители умных телевизоров следят за пользователями, может веять паранойей, но на деле он на 100% прав. Более того, они делают это на протяжении многих лет, накапливая огромные массивы информации о людях со всех уголков мира и затем, в числе прочего, продавая их работодателям.

Например, в феврале 2015 г. выяснилось, что смарт-ТВ Samsung тайно записывают все, о чем говорят их владельцы, и отсылают эти аудиофайлы в Южную Корею. Samsung сама призналась в этом, но преподнесла слежку как благо – якобы при помощи нее она делает свои сервисы лучше.

Телевизоры Samsung, как и другая техника компании, продаются в России с конца XX века, то есть на протяжении многих десятилетий. В марте 2022 г. Samsung сбежала из России и даже остановила свой калужский завод по выпуску техники, но ее продукция по-прежнему доступна в российских магазинах благодаря параллельному импорту.

Слежка за пользователями и сбор данных о них – это огромная статья доходов многих производителей смарт-ТВ. За счет нее они могут зарабатывать дважды – сначала они продают сами ТВ потребителям, а затем меняют на деньги накопленные сведения о них. CNews в подробностях писал об этом в конце 2021 г.