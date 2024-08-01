Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

У подрядчика Пентагона украли большой объем документов. Кража произошла через его собственных подрядчиков

Серия ошибок безопасности привела к утечке данных из компании Leidos, подрядчика минобороны США. Виновными оказались подрядчики самого Leidos.

Недорегуляция

Хакеры выложили в интернет крупный комплект данных, угнанных у компании Leidos Holdings, одного из крупных ИТ-подрядчиков министерства обороны и внутренней безопасности США, а также NASA и ряда других государственных и частных организаций. Речи о взломе систем Leidos, однако, не идет. Успешной атаке в 2022 г. подверглась сетевая инфраструктура фирмы Steele Compliance, компании, которая оказывает другим организациям услуги по приведению их деятельности в полное соответствие с регуляционными требованиями.

В 2021 г. Steele Compliance была приобретена корпорацией Diligent, поставщиком решений «программное обеспечение как услуга». Leidos является одним из клиентов Diligent. В информационных ресурсах последнего хранятся данные внутренних расследований, проводившихся в Leidos, и некоторые другие данные.

Атака на ресурсы Steele/Diligent состоялась 21 мая; ее обнаружили только через два дня, а заблокировать смогли еще сутки спустя. В 2023 г. корпорация Diligent с явным запозданием, но все-таки признала факт кибератаки и утечки данных.

pent700.jpg
DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force, Википедия
Из-за кибератаки в интернете оказались данные подрядчика минобороны США, NASA и ряда других государственных и частных организаций

В Leidos признали подлинность опубликованных хакерами данных. В компании уверены, что источником утечки стал как раз тот самый взлом 2022 г., хотя расследование еще не завершено. При этом в Leidos заявили, что к числу чувствительных клиентских данных украденная информация не относится.

Единый подход не работает

Издание SiliconANGLE приводит слова Ильи Колоченко, исполнительного директора ИБ-компании ImmuniWeb SA и профессора кафедры информационной безопасности и законодательства в цифровой сфере при Университете Capital Technology. Эксперт считает, что современные требования законодательства к кибербезопасности и подходы к обеспечению соответствия им обладает системными изъянами.

Соответствующие процедуры, единые для всех, могут забирать массу ресурсов и времени у отдельно взятого вендора, но не учитывать ни сферу рисков, с которыми он сталкивается, ни степень ответственности данной компании, ни уровень доверия к ней.

«В итоге всеединый подход приводит к провалу, и несмотря на драконовские, порой, процедуры оценки рисков вендоров и поставщиков, предсказуемые, но непроработанные риски продолжают приводить к массивным утечкам данных», – отметил Колоченко.

«Имеющаяся информация заставляет предположить, что Leidos пострадал от серии ошибок, имевших накопительный эффект, – говорит Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. – Конфиденциальные данные попали не туда, куда должны были, и оказались в руках злоумышленников практически случайно. Но последствия у случайных и неслучайных утечек будут одни и те же».

Эксперт добавил, что значимость данной утечки с равной вероятностью может оказаться очень низкой или катастрофической.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Европол и союзники прикрыли 2000 доменов с вредоносным софтом

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще