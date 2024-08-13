Госсектор России массово нанимает специалистов по ИБ

В связи с требованиями по импортозамещению и ростом хакерской активности госсектор и предприятия КИИ стали активнее нанимать специалистов по информационной безопасности. Рост количества вакансий в госсекторе превысил 100%, а в КИИ их стало больше в полтора раза.



Госсектор лидирует по росту спроса

В I полугодии 2024 г. число вакансий в сфере информационной безопасности (ИБ) государственных организациях увеличилось более чем в два раза — с 563 до 1,226 тыс. Таким образом, госсектор вошел в число лидеров по росту спроса на специалистов по информационной безопасности, возникшего после подписания Указа Президента №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». О таких результатах исследования МТС RED и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru сообщили CNews.

В отраслях критической информационной инфраструктуры (КИИ) объем ИБ-вакансий вырос до 14,5 тыс., тогда как в первом полугодии 2022 г., еще до подписания Указа №250, оно составляло около 10 тыс. В топ отраслей по росту ИБ-вакансий вошли транспорт и логистика (рост в 2,5 раза), атомная энергетика (рост в два раза) и связь (+67%).

Указ №250 от первого мая 2022 г., распространяется на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, госорганы и госкомпании и включает, в том числе, требование создать в организации структурное подразделение, осуществляющее функции по обеспечению ее информационной безопасности.

Серьезный дефицит не за горами

Количество резюме на одну вакансию, то есть конкуренция претендентов, сократилось, хоть пока и не так значительно. «Hh.индекс, отражающий соотношение активных резюме на одну вакансию, опустился с 6,2 в первом полугодии прошлого года до 5,7 том же периоде текущего. И хотя ежемесячно в течение 2024 г. работу в ИБ ищут порядка 20 тыс. соискателей, темп прироста их резюме в два раза отстает от роста спроса (7% против 16%)», – сказала Татьяна Фомина, директор по информационным технологиям и кибербезопасности hh.ru.

Самыми дефицитными в сфере ИТ, по данным исследования рекрутингового центра IBS, предоставленным CNews в июле 2024 г., являются специалисты по языку Go — менее двух резюме на одну вакансию. Наибольшую конкуренцию исследователи тогда отмечали среди Python-разработчиков — 10 резюме на одну вакансию.

Так что ИБ-специалисты уже находятся где-то посередине. В августе 2024 г. CNews писал, что работодатели приступили к активному поиску джунов (начальный уровень) на такие вакансии.

Заместитель генерального директора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов сказал CNews, что дефицит ИБ специалистов уже ощущается и вызывает приток в отрасль кадров смежных специальностей. Он отметил также рост зарплат в сфере безопасности: «По нашим ощущениям, они выросли примерно на 20% с начала года».

Сложности с импортозамещением и другие причины

Осенью 2023 г. «К2 Кибербезопасность» провела исследование готовности субъектов КИИ к исполнению 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 71% российских компаний заявил о различных сложностях с исполнением этого законодательства, 44% кратно увеличили расходы на безопасность, а более 14% подняли бюджет на ИБ в 10 раз. Несмотря на то, что закон был принят в 2018 г., 35% респондентов еще находились на старте реализации проекта. Только 7% компаний полностью завершили его.

В феврале 2024 г. стало известно, что власти прорабатывают новые правила перехода на отечественный софт на объектами КИИ. Они изменятся в сторону ужесточения ввиду приближающейся даты обязательного отказа от иностранного ПО. Он на объектах КИИ начнет действовать первого января 2025 г.

Впрочем, трудности с импортозамещением — не единственная причина роста спроса на специалистов по безопасности. Директор по продуктовому портфелю компании MTC RED Сергей Петренко считает, что влияет также возрастающая хакерская активность: «С начала года центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил около 50 тыс. хакерских атак – на 57% больше, чем за предыдущее полугодие. При этом 69% высококритичных атак пришлось на критическую информационную инфраструктуру».

Хайретдинов назвал еще одну причину — увеличение объема защищаемой информации и рост инфраструктуры.

«Однозначно можно отметить, что спрос на ИБ специалистов в госсекторе и КИИ растет в условиях реального дифицита кадров. Такой рост обусловлен в первую очередь необходимостью обеспечения функционирования информационных-систем в условиях непрерывных кибератак, а также ростом активности государственных регуляторов. Важно отметить, что изменился и ланшафт деятельности ИБ специалистов, где необходимо было обеспечить переход на отечественные решения в области информационной безопасности, а также внедрить современные подходы разработки безопасного программного обеспечения. Что требует не просто наличие соответствующих кадров, а кадров с достаточной компитенцией в условиях изменяющегося отечественного рынка ИТ и регуляторики», — так прокомментировал ситуацию Игорь Корчагин, руководитель департамента информационной безопасности АО «ИВК».

