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Телеграм-канал «CNews Конференции» начал работу

У мероприятий CNews появился свой телеграм-канал.

Телеграм-канал для профессионалов отрасли

CNews как крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ, каждый год проводит десятки мероприятий.

Чтобы читателям было удобно в них ориентироваться, CNews открыл специальный телеграм-канал.

Из постов телеграм-канала «CNews Конференции» его подписчики раньше всех узнают о новых тематических мероприятиях CNews, темах будущих докладов и участниках этих мероприятий.

Среди этих мероприятий и конференции на актуальные темы, и ежегодные мероприятия, где уже традиционно встречаются профессионалы: от крупнейшего независимого мероприятия России по теме цифровизации CNews FORUM и премий CNews Awards, «Инновации года», «Импортозамещение года» до многочисленных онлайн-мероприятий, от круглых столов и пресс-конференций до партнерских конференций и деловых завтраков, и многих других форматах бизнес-мероприятий.

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Телеграм-канал «CNews Конференции» – источник информации о новых тематических событиях от CNews, от конференций на актуальные темы до ежегодных отраслевых мероприятий

Лидер по цитируемости

CNews занял первое место среди самых цитируемых СМИ в сфере ИТ и телекома. Таковы результаты исследования «Медиалогии», проведенного по итогам II квартала 2023 года.

Индекс цитируемости «Медиалогии» определяет частоту ссылок на первоисточник информации в других изданиях и учитывает влиятельность ресурса, опубликовавшего ссылку. Система анализирует более 85 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Рост аудитории

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ в сфере высоких технологий в России и СНГ. По данным «Яндекс.Метрика», число пользователей CNews по итогам 2022 г. выросло на 11% по сравнению с 2021 г., а количество просмотров — на 23%. Рост аудитории CNews происходит на фоне всплеска интереса к цифровизации и импортозамещению.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты цифровых подразделений федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

Подписаться на телеграм-канал «CNews Конференции» можно по ссылке.

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