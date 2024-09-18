Найден способ обнаруживать американские самолеты-невидимки с помощью фундаментальных свойств сети Starlink

Китайские ученые научились с помощью спутниковой сети Starlink обнаруживать самолеты-невидимки и другие малозаметные летающие объекты, такие как дроны. Инженеры собрали устройство из того, что можно купить в обычном магазине электроники. Радиолокационный эксперимент может изменить характер будущих военных действий.

Обнаружение воздушных объектов

Ученые из Китая научились обнаруживать самолеты-невидимки и другие малозаметные летательные объекты, такие как дроны, используя помехи в спутниковой сети Starlink. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Китайские исследователи утверждают, что с помощью излучения, испускаемого от сети Starlink компании SpaceX, они могут обнаружить вражеские самолеты-невидимки. По информации SCMP, для эксперимента команда использовала дрон DJI Phantom 4 Pro в качестве имитатора такого самолета. Используя наземную радарную систему, команда обнаружила крошечный дрон благодаря излучению, испускаемому спутником Starlink, который в это время пролетал над Филиппинами.

Команда утверждает, что самолеты-невидимки разрабатываются таким образом, чтобы быть менее заметными для радаров и лучше отражать электромагнитное излучение благодаря своей необычной форме. По словам китайских ученых, новый метод обнаружения не зависит от трехмерной формы цели и материала ее поверхности. Это означает, что система может обеспечить значительные преимущества в обнаружении небольших и малозаметных целей, что может стать потенциальным преимуществом для китайских военных на поле боя.

Новая разведка

Идея заключается в том, что когда самолет проходит между спутником и антенной на земле, он может рассеивать электромагнитные волны спутника, которые могут быть уловлены наземными радарами для идентификации целей. Благодаря тысячам спутников Starlink, запущенных компанией SpaceX, ученые теперь используют помехи в высокочастотных радиосигналах для отслеживания самолетов-невидимок.

Wikipedia Локхид F-117 «Ночной ястреб» [американский дозвуковой малозаметный штурмовик)

Это удивительное новое направление исследований, особенно учитывая враждебное отношение Китая к широкополосной группировке компании, возглавляемой Илоном Маском (Elon Musk). Еще в 2022 г. газета SCMP сообщила, что китайские исследователи разрабатывают способы уничтожения спутников Starlink, если они станут угрозой национальной безопасности для Китайской Народной Республики (КНР).

Пока что китайская команда инженеров испытала свой метод только на дроне, который летал на относительно небольшой высоте, и еще предстоит выяснить, сможет ли излучение Starlink выявить более крупные и труднодоступные цели. Кроме того, как отмечает SCMP, Китай уже использует радары для обнаружения и отслеживания американских истребителей вдоль своего побережья. Со слов ученых, вместо того чтобы сбивать спутники Starlink с орбиты, сеть можно было бы использовать для помощи китайским военным, ведь превзойти и обыграть противника намного важнее.

Санкционные войны

18 сентября 2024 г. Пекин вводит санкции против девяти компаний, связанных с военно-промышленным комплексом США, из-за продажи оружия Тайваню, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Китая.

Согласно заявлению китайского МИДа, США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, вмешиваются во внутренние дела Китая и наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности республики. В связи с этим КНР вводит санкции против еще девяти американских компаний, а именно замораживает их имущество на территории страны и запрещает сотрудничество с Пекином. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ограничения коснулись компаний Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal и Exovera. Они работают в сфере военной промышленности: аэрокосмической безопасности, авиации, технологических исследований и искусственного интеллекта (ИИ).

По информации «Ведомостей», в конце августа этого года Минобороны Китая потребовало от Соединенных Штатов отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. Во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном (Jake Sullivan) зампредседателя центрального военного совета КНР Чжан Юся (Zhang Youxia) заявил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений. По его словам, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью региона.

Ранее официальные представители Китая уже неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие на остров Тайвань. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.