У МЧС трижды подряд сорвалась покупка сетевых экранов. С четвертого раза их купили у единственного пришедшего продавца

На четвертый конкурс МЧС на техподдержку межсетевых экранов пришел единственный участник, которому и достался госконтракт на 8 млн руб. Предыдущие три закупки не привлекли ни одного участника.

Первый заключенный контракт из четырех закупок

Конкурс по госзакупке на 8 млн руб., организованный ФКУ ЦБИТ МЧС, проводился подведомственным учреждением Минобороны с 17 июня по 26 июня. Электронный аукцион не состоялся из-за недостатка участников. Всего одна компания, ООО «Бастион», подала заявку на участие в тендере на оказание неисключительного (пользовательского) лицензионного права на техническую поддержку для средств межсетевого экранирования UserGate F8000 с сертификатом ФСТЭК России. Однако именно с этим единственным поставщиком был заключен контракт.

Всего МЧС было проведено четыре заявки по данному запросу. Компания «Бастион» участвовала только в последнем конкурсе. В других случаях конкурс не состоялся, так как согласно данным из Единой информационной системы в сфере закупок, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке» (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). До этого компания «Бастион» не сотрудничала с МЧС.

Если электронный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок, государственный заказчик имеет право провести тендер повторно. Закон также предусматривает ситуации, когда он может продлить срок подачи заявок или выбрать другой способ закупки. Закупка у единственного поставщика является одним из вариантов, предусмотренных 223-ФЗ и 44-ФЗ. Заказчикам часто удобно работать с одним надежным партнером. Конкурс будет считаться успешным при соблюдении определенных условий: в случае если закупка является срочной и форс-мажорной закупкой, представлена незаменимая или уникальная продукция или услуга, или поставщик был определен распоряжением Правительства России. При других обстоятельствах конкурс считается несостоявшимся.

Технические требования

Согласно технической документации, подрядчик должен был до 1 сентября 2024 г. поставить неисключительные (пользовательские) лицензионные права на предоставление технической поддержки для средств межсетевого экранирования.

Также исполнитель должен был поставить неисключительные (пользовательские) лицензионные права на предоставление технической поддержки для средств межсетевого экранирования в количестве двух штук. Цель этой поддержки – обеспечение предоставления подписки Security Updates сроком на восемь месяцев, с датой начала действия не позже первого октября 2024 г. для двух кластеров средств межсетевого экранирования UserGate F8000 с сертификатом ФСТЭК России без ограничения количества пользователей.

Кроме того, от лицензионных прав на предоставление технической поддержки для средств межсетевого экранирования требовалась полнофункциональная совместимость с имеющимися и функционирующими в МЧС России средствами межсетевого экранирования UserGate F8000 с сертификатом ФСТЭК России без ограничения количества пользователей, а также с подпиской Security Updates для этих средств.

В дополнение к этому лицензия была обязана обеспечивать в течение года с момента активации лицензий – автоматическое или ручное обновление баз данных (сигнатур атак) системы обнаружения и предотвращения вторжений с сайта производителя средств межсетевого экранирования UserGate; автоматическое или ручное обновление баз данных L7 (сигнатур приложений) с сайта производителя средств межсетевого экранирования UserGate; а также предоставление доступа к пакетам официальных обновлений программного обеспечения средств межсетевого экранирования UserGate.

Другие закупки МЧС

В 2024 г. федеральным казенным учреждением МЧС проводила около пяти крупных тендеров на покупку ПО и/или предоставление ИТ и/или ИБ услуг.

В 2024 г. она закупала автоматическую телефонную станцию на сумму 4 млн руб. В 2023 г. – персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ) на сумму 136 млн руб. Самая дорогостоящая ИТ-закупка – приобретение персональной ЭВМ в 2020 г., составляла 992 млн руб.