Телевизоры обожаемых в России брендов тайно и массово следят за пользователями и «стучат» производителю. Как защититься

Телевизоры Samsung и LG в фоновом режиме отслеживают, что смотрят пользователи, делают скриншоты экрана и отсылают их производителю, чтобы тот мог правильно настроить таргет рекламы. Масштабы слежки – общемировые, и защищены только владельцы обычных ТВ, в которых нет смарт-функций. Или можно отключить ТВ от интернета и купить внешнюю приставку.

Большой брат смотрит, пока смотрите вы

Корейские производители встраивают в свои умные телевизоры технологию неустанной слежки за тем, что смотрят потребители. Технология носит название Automatic Content Recognition (ACR), и применяется она в телевизорах Samsung и LG, которые на протяжении десятилетий пользовались огромной популярностью в России покуда обе компании весной 2022 г. не сбежали с российского рынка. Теперь их стремительно вытесняют китайские бренды, но продукция Samsung и LG, в том числе и ТВ, по-прежнему доступна в рамках параллельного импорта.

Информацию о тотальной слежке за владельцами ТВ, организованной Samsung и LG, опубликовал портал Arxiv.org. Авторы исследования – сотрудники американских и европейских учебных заведений: Джанлука Ансельми (Gianluca Anselmi, Университетский колледж Лондона, Великобритания), Яш Векария (Yash Vekaria, Калифорнийский университет в Дэвисе, США), Александр Д'Суза (Alexander D’Souza, Калифорнийский университет в Дэвисе), Патрисия Каллехо (Patricia Callejo, Университет Карлоса III в Мадриде, Испания), Анна Мария Мандалари (Anna Maria Mandalari Университетский колледж Лондона) и Зубайр Шафик (Zubair Shafiq, Калифорнийский университет в Дэвисе).

Samsung Слежку ведут только смарт-ТВ и только при подключении к интернету

Статья гласит, что при помощи ACR телевизоры делают скриншоты экрана несколько раз в секунду, а затем отсылает их на серверы производителя. После обработки информация используется для более качественного таргетинга рекламы.

Авторы статьи выяснили, что ACR работает во многих странах мира, то есть даже если это и эксперимент, то глобальный.

Для всех по-разному

Обнаружившие технологию ACR в составе корейских телевизоров эксперты провели целую серию исследований, в ходе которых выяснили, что в каждой стране слежка ведется немного по-разному. Например, в США телевизоры начинают делать скриншоты чаще, если потребитель запускает стриминговый сервис, тогда как в Великобритании при включении стриминга ACR начинает работать менее активно.

Также обнаружилось, что в каждой стране, где Samsung и LG эксплуатируют ACR, скриншоты отсылаются на местные серверы. Эксперты предположили, что таким образом корейские вендоры стараются не нарушать местные законы о конфиденциальности.

Гигантская дыра в безопасности

Телевизоры Samsung и LG следят за тем, то выводится на экран, всегда, даже если пользователь использует ТВ не по прямому назначению, то есть не для просмотра стримингов и телепередач. Даже если подключить телевизор в качеств внешнего дисплея по HDMI, ACR продолжит делать скриншоты и отсылать их третьим лицам. Это уже угроза утечки по-настоящему конфиденциальной информации – паролей, документов, корреспонденции и пр., если такой шпионский телевизор будет подключен к системному блоку или монитору.

Эксперты также отметили, что телевизоры не отсылают производителям скриншоты, если на экран выведены стриминговые сервисы YouTube и Netflix. Важно отметить также, что первичными получателями информации являются сами LG и Samsung, однако нет гарантии, что они не передают ее рекламодателям. ТВ Samsung направляют скриншоты в рекламное подразделение Samsung Ads, а получателем в случае телевизоров LG является компания Alphonso, которая занимается разработкой ПО для анализа данных. LG купила ее в январе 2021 г.

Как защититься

Исследователи установили, что настройки всех проверенных ими телевизоров позволяют полностью отключить все функции слежки при помощи технологии ACR. Сделать это можно в штатном меню настроек, но, по их словам, добиться своей цели будет непросто – производители постарались запрятать необходимые переключатели максимально глубоко в меню.

Более радикальным средством защиты от слежки со стороны Samsung и LG станет лишение телевизора доступа в интернет. Но в этом случае придется пожертвовать всеми смарт-функциями, которые, впрочем можно вернуть, приобретя ТВ-приставку стороннего бренда.

Разумеется, все ради денег

Технология ACR – это, по всей вероятности, еще один способ заработка для Samsung и LG, но не стоит винить только эти две компании в том, что они следят за просматриваемым пользователями контентом. На самом деле, этим грешат многие вендоры, даже те, о которых в глобальных масштабах почти никто не слышал.

В конце 2021 г. CNews рассказывал, как бренд смарт-ТВ Visio активно зарабатывает на продаже рекламодателям информации о пользователях и том, что они смотрят. Этот бизнес к тому моменту приносил компании вдвое больше денег в сравнении с продажами непосредственно телевизоров.