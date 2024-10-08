Microsoft Word начал удалять документы при попытке сохранить их. В опасности каждый. Как защититься. Опрос

Сбой в текстовом редакторе Word приводит к потере важных документов – при сохранении файла Word просто удаляет его. К счастью, документ не исчезает из памяти ПК полностью – его можно обнаружить в корзине, только если она не переполнена, или если в настройках ОС корзина не отключена. Проблема массовая, и Microsoft пока не решила ее.

Нет документа – нет проблемы

В текстовом редакторе Word из состава офисного пакета Microsoft Office обнаружился масштабный баг, который приводит к удалению файлов вместо их сохранения, пишет портал Neowin. Другими словами, пользователь, нажавший на кнопку «Сохранить» в интерфейсе Word или Ctrl+S на клавиатуре, в итоге обнаружит, что на месте, где только что лежал редактируемый документ, теперь пустота.

Проблема носит массовый характер – по предварительным данным, баг вклинился во все версии Office вплоть до версии 2409. Microsoft осведомлена о проблеме и даже разместила предупреждение на своем официальном сайте в разделе техподдержки, который, к слову, недоступен с российского IP-адреса. Однако к моменту выхода материала патча, устраняющего глюк, в арсенале Microsoft не существовало.

Как обезопасить себя

На момент публикации статьи Word был весьма избирателен в том, какие документы оставлять при сохранении, а какие удалять. Если в названии документа расширение написано в верхнем регистре, то есть DOCX вместо docx, то такой файл гарантированно будет удален. То же коснется всех документов Word, в названии которых есть символ #.

Microsoft Microsoft преподнесла пользователям очередной неприятный сюрприз

Пока только эти два триггера активируют в Word функцию удаления при сохранении. Все прочие документы остаются невредимыми.

Удаляется документ не полностью – Word перемещает его в корзину, откуда его затем не составит труда выудить. Но в ряде случаев корзина может быть переполнена, а также в настройках ОС можно и вовсе запретить перемещение файлов в корзину при удалении – в этом случае они будут исчезать из памяти, и вернуть их можно будет только при помощи специализированного ПО для восстановления информации.

Починить все самостоятельно

Пока Microsoft не выпустила патч, устраняющий новый баг Word и, как это водится у нее, добавляющий новые проблемы, пользователи могут самостоятельно защититься от самопроизвольного удаления текстовых документов. В частности, им нужно избегать символа # в названии и писать расширение docx в нижнем регистре. Если расширение не отображается, то можно исправить это в настройках «Проводника». Сменить расширение можно вручную через опцию «Переименовать» в контекстном меню – его нужно вызвать, кликнув по нужному файлу правой кнопкой мыши.

Сбой в действии

Также можно отключить функцию Backstage в Word – для этого нужно открыть меню «Файл», выбрать «Параметры», перейти на вкладку «Сохранить» и нажать «Не показывать Backstage при открытии или сохранении файлов с помощью сочетаний клавиш». Этот способ предлагает сама Microsoft на своем сайте в разделе техподдержки.

Важно отметить также, что проблема касается исключительно файлов, расположенных в памяти компьютера. Если работать с документами, размещенными в облаке, то они могут называться хоть ###.DOCX – удаляться при сохранении они не будут.

Море альтернатив

Microsoft Office – самый известный в мире пакет офисных программ, а Word – самый известный текстовый редактор. На протяжении десятилетий достойных альтернатив у него не было, но к концу 2024 г. популярным Office остается лишь потому, что многие пользователи установили его несколько лет назад и не хотят изучать что-то новое.

Если рассматривать исключительно локальные решения, не требующие подписки на облако, то в списке конкурентов Microsoft Office числятся в первую очередь продукты с открытым исходным кодом – OnlyOffice, LibreOffice и пр. В России существуют суверенные офисные пакеты – «МойОфис», «Р7 Офис» и др.

Что до облачных сервисов, то на глобальной арене Microsoft со своим проектом 365 занимает 30% рынка, уступая лишь офисным сервисам Google, у которых 44% (Statista.com, 2024 г.). В России и у Microsoft 365 есть масса альтернатив, включая облачные сервисы «Яндекс 360».