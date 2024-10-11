Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза»

В компании «Авито» назвали имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза». Итоги были озвучены в рамках старта пятого сезона Всероссийской акции «Цифровой Диктант» в офисе «Авито». Темами нового сезона «Цифрового ликбеза» станет безопасный поиск работы и «Авито Доставка» – идеи предложили школьники из Анапы и Ростовской области.



Сценарии для нового сезона

В основу серий нового сезона «Цифрового ликбеза» от «Авито» лягут идеи сценариев от Дарьи Сысиковой из Анапы и Владимира Элизбаряна из села Михайловка Ростовской области. Они будут посвящены безопасному поиску работы в интернете, получению и отправке посылок через ««Авито Доставку».

Всего было отобрано 10 работ, авторы которых смогут посетить офис «Авито» в Москве и получат памятные подарки от компании. В шорт-лист вошли работы, которые прислали школьники из Тюмени, Вологодской области, Балтийска, Краснодара, Сочи и Москвы. Всего на конкурс прислали более 60 работ со всех уголков страны.

В ходе ток-шоу представители бизнеса и государства рассказали о главных целях проведения акции

Безопасность и доверие

В ходе церемонии открытия «Цифрового диктанта» управляющий партнер «Авито» Сергей Пивень подчеркнул, что компании очень важно принимать участие в проектах по повышению цифровой грамотности: «Первая ценность «Авито» гласит, что все начинается с потребностей пользователя. Потребность в безопасности, как мне кажется – самая естественная для человека. «Авито» – очень большая платформа, где на сегодняшний день размещено более 230 миллионов объявлений. Наша ежемесячная аудитория составляет 70 миллионов человек – это больше половины взрослого населения России. Поэтому, конечно, нам не все равно, что происходит с цифровой грамотностью в нашей стране. Мы развиваем собственные и партнерские образовательные проекты: игру «Стражи «Авито»», «Цифровой ликбез». И это работает: две трети из тех, кто прошел «Стражей», подтверждают, что стали лучше ориентироваться в вопросах безопасности. «Цифровой диктант» – важное и нужное дело, и мы очень рады поддерживать его», — отметил Сергей Пивень.

Директор по безопасности и доверию «Авито» Наталья Юматова обратила внимание, что уровень цифровой грамотности пользователей постепенно растет, в том числе, за счет реализации таких крупных проектов, как «Цифровой диктант» и «Цифровой ликбез»: «За последние 4 года, за счет комплексной работы, которая включает в себя внедрение инструментов защиты и реализацию образовательных проектов, мы смогли в 100 раз сократить число обращений по поводу небезопасного поведения на платформе. И этого было бы сложно добиться без таких крупных образовательных проектов, как «Цифровой диктант», — рассказала Наталья Юматова.

Прямые включения

Ведущими открытия «Цифрового диктанта» в формате ток-шоу стали директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), идеолог акции Сергей Гребенников и телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова. В рамках ток-шоу представители бизнеса и государства рассказали о главных целях проведения акции на этот год и вспомнили успехи прошлого сезона.

В ходе мероприятия было организовано прямое включение из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Астрахани, Нарьян-Мара, Элисты, Ставрополя, и других городов. В Санкт-Петербурге «Авито» провел урок цифровой безопасности для учеников Академии цифровых технологий — крупнейшей площадки дополнительного образования для школьников Петербурга. В формате интерактивной лекции по теме безопасных покупок мы рассказали ребятам о ключевых угрозах в интернете и инструментах защиты. После лекции школьники в числе первых в стране прошли «Цифровой диктант», закрепив полученные знания на практике.

Генеральный директор РАЭК Сергей Гребенников отметил, что «Цифровой диктант» охватывает всю страну от Калининграда до Сахалина:

«В первые часы с момента открытия акцию прошли уже более 50 тысяч человек. Это отличный результат для старта, который мы будем приумножать. В этом году акцию смогут пройти еще большее количество людей, поскольку сайт проекта адаптирован для людей с ОВЗ. Уверен, что Всероссийская акция «Цифровой Диктант» сможет помочь в создании безопасного интернет-пространства для каждого пользователя Рунета, детей и взрослых, а также поможет обществу, бизнесу и государству в борьбе с киберугрозами в Сети», — сказал Сергей Гребенников.

С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России: «Цифровой Диктант – это не просто тестирование, а значимое мероприятие. Учиться никогда не поздно, и в цифровой грамотности делать это нужно непрерывно, так как развиваются технологии, навыки и возможности. Акция предоставляет уникальную возможность для граждан всех возрастов — от школьников до пожилых людей — для всех, кто занимается цифровой деятельностью, стать грамотнее. Желаю каждому участнику успешного прохождения диктанта и приобретения нового ценного опыта».

Пройти тестовое задание можно на сайте проекта.