Удаление сверхопасной шпионской функции Windows 11, которую все ненавидят, ломает «Проводник». Новый «подарок» Microsoft

Попытка самостоятельного удаления функции Recall из Windows 11 приводит к частичному выходу из строя «Проводника». Он лишается некоторых функций, в том числе поддержки вкладок. Recall нужна для быстрого восстановления данных пользователей, это своего рода аналог TimeMachine в macOS, но все видят в ней грубое нарушение конфиденциальности со стороны Microsoft и хотят побыстрее от нее избавиться.

Или слежка, или неполноценный «Проводник»

Microsoft уготовила своим пользователям очередной неприятный сюрприз. Как пишет портал Gizchina, можно в два счета сломать «Проводник, если попытаться выкорчевать из Windows 11 функцию Recall, которая якобы нужна для быстрого восстановления данных. Она действительно помогает в этом вопросе, потому что это своего рода вторая память, но она же и представляет огромную дыру в безопасности, потому что буквально все, с чем взаимодействует пользователь на своем ПК, оказывается у Microsoft, включая, документы, переписку в мессенджерах и электронной почте, пароли и пр.

Recall стала частью масштабного обновления 24Н2, которое само по себе лучше бы пока не устанавливать ввиду того, что проблем от него больше, нежели пользы. После его установки система начинает работать нестабильно, вплоть до «синих экранов смерти». Microsoft в курсе ситуации, но пока не нашла выход из нее.

Одно улучшить, другое сломать

Функция Recall была анонсирована летом 2024 г., но сразу вызвала шквал негодования у пользователей и массу вопросов у специалистов по кибербезопасности. Microsoft пошла им навстречу и отключила автоматическую активацию Recall в Windows 11, но с релизом апдейта 24Н2 эта функция вновь работает по умолчанию.

Microsoft Microsoft предоставила миллиардам людей еще один весомый повод если не перейти на альтернативную ОС, то хотя бы отключить обновления в Windows

Попытки деактивировать Recall, как показала практика, может уничтожить темный режим в «Проводнике». Поддержка нескольких вкладок, которую Microsoft так активно рекламировала в 2022 г., когда эти вкладки только появились, тоже перестает работать.

Все это указывает на то, что Recall излишне тесно связан с основной системой, ведь «Проводник» – это штатный и, по сути, единственный предустановленный файловый менеджер не только в Windows 11, но и во всех предыдущих версиях ОС Microsoft за последние три десятка лет.

Пользователи негодуют

Как говорилось выше, функция Recall не нравится никому, кто ценит свою приватность. По всей видимости, очень многие пользователи попытались убрать это новшество из системы, но столкнулись с поломкой «Проводника» – об этом свидетельствует масса сообщений на форумах Microsoft и на сторонних ресурсах, посвященных этой проблеме.

Что вызывает еще большее недовольство у пользователей, так то факт того, что в публикации в блоге Microsoft, посвященной выходу обновления 24Н2, нет ни единого упоминания об автоматической активации Recall после его установки.

Как это всегда бывает в случае Microsoft, любую ее попытку закрутить гайки и сделать Windows 11 менее пригодной к использованию пользователи оперативно пресекают. Так случилось и на этот раз – на GitHub уже есть мини-программы, позволяющие отключать Recall без потери функциональности «Проводника». Но эксперты Gizchina предупреждают: подобные решения не предназначены для обычных пользователей и могут таить в себе различные риски.

В теории, для удаления Recall из состава Windows 11 можно воспользоваться DISM – штатной утилитой Microsoft, входящей в состав Windows. DISM можно использовать, в том числе, для установки, удаления, настройки и обновления компонентов Windows. Но работать с этой программой пользователям с обычным уровнем знаний без предварительного создания резервной копии всей ОС не рекомендуется. К тому же, нельзя предугадать, как поведет себя ОС после выкорчевывания из нее Recall – не исключено, что эта функция привязана не только к «Проводнику», но и к другим критическим компонентам системы.

Если же при удалении Recall ломается только «Проводник», то, на деле, проблема очень просто решается путем установки любого альтернативного файлового менеджера. Их существуют десятки, и самый известные и современные из них – это Total Commander, Files и Free Commander.